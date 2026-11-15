El Papa Prevost se llevó el amor de los pueblos del Plata

El Papa León XIV en Luján

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Por nuestra tierra pasó el hombre vestido de blanco nacido en la Ciudad de los Vientos y de los rascacielos del imperio del norte. Misionero en las tierras donde se habla el español peruano y sobreviven el quechua y el aimara; apóstol en las regiones peruanas de Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. Un huracán de fe: así pasó por las naciones del Río de la Plata, sin el chullo que le sirvió de abrigo en su niñez y lo impulsó a misionar como sacerdote agustino en el Perú. Lleva tatuada en su corazón la imagen de Cristo por un lado y la del papa Francisco por el otro. Lo pudimos reconocer —ver y oír— en sus manos y en sus palabras, en sus discursos, en la ternura de sus caricias a los niños y a las personas con discapacidad, en sus gestos y en su mensaje.

Al evocar el pasado de nuestros pueblos esculpido en la historia, junto a la memoria del heroico éxodo de 1811, nos recuerda las consecuencias de no saber resolver los conflictos por intereses particulares y ajenos, al tiempo que revive los sueños de la Patria Grande. Cuando recuerda a Artigas, reaviva la esencia del poder político y de la democracia.

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“En el Monumento a Artigas aparece solo, a caballo —dijo Prevost—. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, como parte de aquella multitud”. Este detalle —observó el Papa— trae a la memoria las palabras que pronunció poco después ante los representantes orientales congregados en el Congreso de abril de 1813: «Mi autoridad —dijo— emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana» (Oración inaugural: Archivo Artigas, t. XI, doc. 82).

Aquel espíritu patriótico y honesto volverá a brotar en Manuel Ugarte y en Alberto Methol Ferré, por citar a dos intelectuales rioplatenses a los que acompañan millones de almas. En medio de la ternura y el sentido histórico, el Sumo Pontífice supo caminar por estas orillas porteñas con profundo afecto, con “manos de seda y puños de hierro”.

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En la Catedral y en el Palacio Libertad de Buenos Aires, en un franco combate contra el individualismo, insistió una y otra vez en la solidaridad con los más necesitados. Remarcó la lucha contra los flagelos que azotan nuestras tierras, como el aborto, la eutanasia, el desamparo a los que sufren y el consumo de drogas. Prescribió el cuidado y desarrollo de los bienes con que Dios nos bendijo, así como la necesidad del diálogo y la voluntad para cumplir con el designio divino. Al venerar a san José Benito Cottolengo, fundador de la obra, y abrazar a empleados, voluntarios y benefactores, puso de relieve las virtudes cristianas de la caridad, la solidaridad y el amor al prójimo, además de recordar el llamado de Francisco a la santidad.

Ante más de un millón y medio de personas presentes en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, evocó —entre muchas imágenes del Evangelio— “el gesto enérgico del Señor con un látigo de cuerdas, cuando Jesús echa a los vendedores del templo” (Jn 2,15).

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Dijo: “Él quiere así devolver su verdad a la casa del Padre. Desde siempre, la humanidad se ve tentada de negociar con Dios”. Descartó el carácter irreconciliable de la voluntad del Señor frente al mal y cuestionó la lógica pagana del “dar para tener” (...). Describió luego que “en medio de nuestros sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla con esperanza (...). Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias tienen el fundamento que sostiene la casa frente a las tormentas que se abaten contra ella (Jn 4,14). Abran las puertas de sus casas a Cristo”.

Con caridad y cercanía junto a los internos del Cottolengo, con su escucha y consejos a los presos, y al compartir el afecto de más de medio millón de personas en Córdoba, derramó bendiciones sobre los millones de fieles reunidos en Luján y sobre todos aquellos que siguieron sus pasos a través de los medios de comunicación.

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Aclamado por las multitudes que lo aguardaban con devoción, se entabló un profundo diálogo entre Prevost y los pueblos uruguayo y argentino. Con un seguimiento mayoritario de jóvenes, pasó el “hombre puesto al frente” (sentido de su apellido, del francés prévost y del latín praepositus) de la Iglesia católica universal. Estadounidense por nacimiento, peruano por nacionalización y rioplatense por adopción espiritual.

Tras prodigar fraternalmente el mensaje del Evangelio a la tierra del año 2000, tanto en los centros urbanos como en las periferias físicas y existenciales de nuestros pueblos, puso la mirada donde reside el verdadero rostro de Dios e impulsó el renacer de la fe. El hermano mayor se va. Aquí quedamos, afincados en este rincón del sur, en una América Latina diversa: la de los cuentos de Horacio Quiroga, los poemas de Jorge Luis Borges, «El arriero» de Atahualpa Yupanqui y la voz de Carlos Gardel. Entre manos alzadas y conmovidas por la calidez de su visita, la multitud lo despide al grito de su nombre.

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Los zorros de los pueblos del Río de la Plata lo acompañarán hacia los valles y alturas andinas, en la patria de José María Arguedas y de Gustavo Gutiérrez; en las faldas del cerro Latausaco, en la sierra de Huarochirí, donde la literatura recreó el diálogo mítico de El zorro de arriba y el zorro de abajo, para que nadie olvide que el poder debe tender a la unidad y la unidad transformarse en servicio. Todo ello tras encomendarse a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, y a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. A las 19 del miércoles 11 de noviembre de 2026, el avión despegó rumbo a los cielos peruanos. Lleva a los pueblos uruguayo y argentino en su mochila

A continuación, se transcribe el discurso del Santo Padre León XIV pronunciado en el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica Argentina el 9 de noviembre.

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“El trabajador con su trabajo participa en la obra de Dios”

“San Juan Pablo II —recordó León XIV— señaló que «el hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del Creador, y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado» (Laborem exercens, 25), siempre en respeto del orden de la Creación”.

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“Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en su dimensión global, enfrenta las consecuencias de una economía con salarios que vulneran su dignidad y empleos que profundizan la crisis ecológica mediante un uso irresponsable de los recursos del planeta. Solo parece contar la eficiencia”.

El hombre desnudo (1)

“La economía debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio de la economía”.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social; por tanto, la economía debe subordinarse a la persona, y no a la inversa”.

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“Esta afirmación puede parecer teórica, pero constituye un eje central del pensamiento social de la Iglesia desde mi predecesor León XIII, quien, con el fin de fomentar la concordia entre las partes y resolver los conflictos en el ámbito laboral (cf. Rerum novarum, 15), planteó la necesidad de un equilibrio adecuado entre los principios económicos, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y su familia”.

(1) La expresión “el hombre desnudo”, vinculada a la noción de homo sacer del derecho romano arcaico, fue abordada por el filósofo italiano Giorgio Agamben en su obra «Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida» (1995). La legislación laboral constituye el manto protector del trabajador; su desmantelamiento implica dejarlo desprotegido.

Sobre la propiedad siempre pesa una hipoteca social

“Dice el Génesis —recordó el papa León— que «el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara» (Gn 2,15). Este mandato bíblico fundamenta el principio del destino universal de los bienes. Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este se encuentra gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos fueron dados por Dios para el sustento de toda la humanidad (cf. Francisco, Laudato si’, 93). ‘Cultivar’ y ‘cuidar’ implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más vulnerables y asumiendo la responsabilidad hacia las generaciones futuras” (2).

(2) Respecto de la propiedad privada, la noción de res nullius constituye una construcción jurídica terrenal sin fundamento divino. El ordenamiento de ocupación territorial debe articularse armónicamente con el destino común de los bienes. Por este motivo, León XIII, en su encíclica Rerum novarum (1891), sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia en pos de un orden social equitativo.

“En una estructura económica globalizada que tiende a la ‘cultura del descarte’, la solidaridad resulta un principio insoslayable. Es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha volcado al trabajo y ha contribuido al bien común y al desarrollo de innovaciones útiles para la comunidad”.

“Aquí se manifiesta de manera diáfana el principio de subsidiariedad, según el cual ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y los cuerpos intermedios, sino apoyarlas y potenciarlas. Ese es el pensamiento social de la Iglesia: el Estado no debe asumir la totalidad de las funciones”.

Las organizaciones privadas y los movimientos populares

“El Estado tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo la potestad regulatoria para el bien común y asumiendo aquellas tareas que las instancias menores no logran cubrir”.

“Al mismo tiempo —destacó el pontífice—, los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —cartoneros, campesinos, artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el papa Francisco defendió de modo constante. No aguardan pasivamente la asistencia estatal; se organizan desde las bases para construir soluciones comunitarias. Con su reclamo de integración social, defienden las tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, señaladas reiteradamente por Francisco como condiciones indispensables de la justicia social”.

Enrique Shaw, empresario católico camino a los altares, interpela al sector productivo

Recordó Prevost: “Enrique Shaw, empresario católico, afirmó: «Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera (...). Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión» (Notas y apuntes personales, p. 58)”.

“Los empresarios, generadores de empleo con su capital, arriesgan con frecuencia su patrimonio. Resulta imposible crear riqueza sin involucrarse personalmente y sin asumir la incertidumbre inherente al porvenir. Al mismo tiempo, corresponde mantenerse alertas para evitar la avaricia, calificada por Francisco como «una enfermedad del corazón» (Audiencia general, 24 de enero de 2024). La vocación empresarial es una labor noble cuando se guía por la función social de la propiedad”.

“La sostenibilidad ambiental, la dignificación laboral y el resultado financiero deben evaluarse a la luz del bien común (cf. Francisco, Laudato si’, 109). Los sindicatos y asociaciones gremiales deben comprometerse de manera directa en garantizar condiciones dignas de trabajo (Magnifica humanitas, 155). Su misión es ser puentes de solidaridad, cohesión y cooperación entre el dependiente y la empresa. Para preservar su solvencia moral, el sindicalismo debe atender permanentemente a las periferias existenciales, integrando a los trabajadores precarizados e informales frente a las transformaciones del mercado productivo”.

La inteligencia artificial y el trabajo humano

“Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización no regulada conllevan el riesgo de destruir puestos de trabajo. Sin embargo, el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor insustituible del esfuerzo de cada persona (cf. Francisco, Laudato si’, 107)”.

“Reconocer el rostro del necesitado en las periferias urbanas y rurales es la clave del amor político que propone Fratelli tutti”.

“Queridos hermanos y hermanas: les encomiendo los principios cardinales de la Doctrina Social de la Iglesia: defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes y ejercer una solidaridad efectiva junto a una subsidiariedad responsable para construir la civilización del amor. «Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones» (Magnifica humanitas, 16)”.