El operativo por la visita del Papa: más efectivos no siempre significa mejor protegido

El papa León XIV en Luján

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La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes que difícilmente se borren de la memoria: multitudes en las calles, recorridos en papamóvil, celebraciones multitudinarias y miles de personas que buscaron acercarse, aunque fuera por unos segundos, al Sumo Pontífice. Detrás de esas escenas hubo un despliegue de seguridad de dimensiones extraordinarias. El gobierno nacional lo definió como el más grande de nuestra historia, con más de 52 mil efectivos federales afectados al operativo. No tengo certeza de que esa cifra se haya alcanzado efectivamente, pero sí puedo afirmar que se trató de un dispositivo de enorme magnitud.

Desde mi experiencia en operaciones internacionales y en la protección de autoridades y personalidades de relevancia mundial, considero que el resultado fue positivo. No se registraron contingencias de gravedad ni incidentes que comprometieran la integridad del Papa. Hubo algunas detenciones por intentos fallidos de vulnerar los dispositivos de seguridad, pero el balance general es favorable. En este tipo de acontecimientos, la primera medida del éxito es que nada suceda.

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De todos modos, sería un error pensar que la cantidad de efectivos es, por sí sola, una garantía de protección. Más policías, más fuerzas especiales o más recursos no necesariamente significan más seguridad. Incluso pueden convertirse en un problema si no existe una coordinación precisa.

En un operativo de estas características intervienen organismos con distintas responsabilidades, protocolos y cadenas de mando. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerzas provinciales, servicios de inteligencia y unidades especiales deben trabajar como parte de un mismo sistema. Para eso se necesita planificación, entrenamiento conjunto y meses de preparación. Ninguna fuerza puede actuar de manera aislada ni interferir con las tareas de otra.

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También hay una dimensión que suele quedar fuera de las imágenes televisivas: la respuesta ante una emergencia. Los hospitales, las ambulancias y los servicios de traslado sanitario deben estar preparados y coordinados de antemano. No se trata solamente de proteger al Papa. Ante un atentado o un incidente que afecte a una multitud, puede ser necesario activar simultáneamente protocolos de emergencia en distintos puntos de la ciudad y de la provincia.

Proteger a un Papa implica aceptar una vulnerabilidad

Hay una particularidad que diferencia la custodia de un pontífice de la de un presidente, un empresario o una celebridad: el contacto con la gente forma parte de su propia misión.

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El papamóvil no es simplemente un vehículo de traslado. Es una herramienta que permite que el Papa sea visto, salude, bendiga y se acerque a los fieles. Esa interacción es central. Si se impidiera por completo el contacto con la multitud, se frustraría una parte esencial de la visita y hasta podrían generarse malestar y reacciones negativas entre quienes esperan durante horas para verlo.

Pero esa cercanía también supone una vulnerabilidad. Cuanto más expuesto está el protegido, mayor debe ser la capacidad de prevención y respuesta de los anillos de seguridad que lo rodean. La protección tiene que contemplar los 360 grados, tanto durante los desplazamientos como en cada uno de los lugares que visita.

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La coordinación entre las distintas instituciones es especialmente importante en este punto. Cuando participan fuerzas argentinas y organismos del Vaticano, debe quedar absolutamente claro quién tiene la conducción en cada anillo, cuáles son las responsabilidades de cada equipo y cómo se actúa ante una eventualidad. La Guardia Vaticana y la Guardia Suiza tienen un papel central en la protección del Pontífice. A partir de allí, la seguridad se articula con las fuerzas del país anfitrión, bajo protocolos y responsabilidades previamente establecidos.

No puede haber dudas sobre quién toma una decisión en una situación crítica. En seguridad, unos segundos de incertidumbre pueden cambiar por completo el desenlace de un acontecimiento.

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El peligro también puede venir de la propia multitud

Cuando se habla de seguridad en una visita papal, muchas veces la primera imagen que aparece es la de un posible atentado. Sin embargo, existe otro riesgo que puede resultar igual o incluso más difícil de controlar: las propias concentraciones humanas.

En una misa multitudinaria, como la de Luján, hay que contemplar golpes de calor, descompensaciones, ataques de pánico, avalanchas y aplastamientos. La historia demuestra que muchas tragedias en eventos masivos no se producen por un ataque directo, sino por movimientos descontrolados de personas que intentan escapar de una situación de miedo.

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Un elemento tan simple como el uso de gas pimienta en medio de una multitud puede desencadenar una estampida. Las personas comienzan a correr sin saber exactamente qué sucede, se empujan y generan un efecto en cadena. También hay que contemplar amenazas menos convencionales, como la posibilidad de introducir sustancias peligrosas o provocar una distracción deliberada.

Cuando una multitud entra en pánico, puede convertirse en una fuerza imposible de detener. No hay despliegue policial que pueda frenar físicamente a miles de personas en movimiento sin provocar consecuencias todavía más graves. Por eso son fundamentales los anillos de seguridad, las barreras físicas, los corredores de evacuación y la planificación de los accesos y las salidas.

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La protección de una personalidad de esta magnitud también exige contemplar amenazas que el público no ve. La restricción del espacio aéreo y la prohibición de drones son parte de esa prevención. Pero detrás hay tareas de inteligencia, análisis de riesgos, relevamientos de los recorridos, inspecciones de los lugares y preparación de rutas alternativas. El operativo empieza mucho antes de que llegue el protegido.

Argentina y los estándares internacionales

Tuve la posibilidad de formarme y trabajar en distintos países, participar en operaciones para gobiernos extranjeros y cumplir funciones vinculadas con la protección de autoridades internacionales, entre ellas tareas para el Palacio de Buckingham y la custodia de integrantes de familias reales.

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Desde esa experiencia, puedo decir que los principios de un operativo de estas características son bastante similares en cualquier parte del mundo. Se analizan los mismos factores, se estudian las amenazas, se planifican los movimientos y se establecen distintos niveles de protección. Lo que cambia es la tecnología disponible, la infraestructura, el equipamiento y, sobre todo, la experiencia acumulada de cada país.

Hay naciones que tienen una exposición mucho más frecuente a determinadas amenazas y, por lo tanto, desarrollaron capacidades específicas para enfrentarlas. Pero no se trata solamente de tener más recursos: se trata de saber utilizarlos.

La Argentina demostró que puede organizar un dispositivo de enorme complejidad y articular organismos de distintas jurisdicciones. El resultado de la visita fue satisfactorio, aunque siempre hay aspectos que revisar y oportunidades para mejorar.

El principal aprendizaje debería ser que semejante despliegue no puede quedar como un esfuerzo excepcional que se desarma una vez terminado el acontecimiento. La planificación conjunta, la interoperabilidad entre fuerzas, los protocolos de evacuación y la coordinación sanitaria son capacidades que deben permanecer en el Estado.

En definitiva, la seguridad no se demuestra por la cantidad de uniformes que se ven en una calle ni por la espectacularidad de un despliegue. Se demuestra en la prevención, en la capacidad de anticiparse a una amenaza y en la coordinación para responder cuando algo sale mal.

Durante la visita del Papa, millones de personas pudieron acercarse, participar de las celebraciones y expresar su fe. Que todo eso haya ocurrido sin incidentes de gravedad es, precisamente, el mejor indicador de que el operativo cumplió su objetivo. Pero la verdadera medida de su éxito será también lo que las instituciones argentinas sean capaces de aprender de esta experiencia.