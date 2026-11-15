La coyuntura ante el año electoral

La guerra con Irán incide en los altos precios del crudo, asociados a la inestabilidad del estrecho de Ormuz (Foto: Reuters)

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El panorama internacional sigue marcado por tensiones geopolíticas debido a las dos guerras en curso, cuyo final continúa siendo incierto. La guerra con Irán incide en los altos precios del crudo, asociados a la inestabilidad del estrecho de Ormuz.

En el plano macroeconómico mundial se registran problemas de deuda pública y déficits fiscales elevados, comunes a muchos países. En particular, Estados Unidos presenta un desequilibrio fiscal importante. La Reserva Federal seguramente volverá a subir la tasa de interés de referencia en diciembre y podría mantener esta práctica durante 2027.

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En el plano regional, el impacto del triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva se entiende así: si bien la elección estuvo muy polarizada, los fundamentos de la macro y del sistema productivo no cambian en lo sustantivo: la inflación y el riesgo país seguirán bajos, y las reservas del Banco Central son muy importantes.

En el plano macroeconómico mundial se registran problemas de deuda pública y déficits fiscales elevados, comunes a muchos países

El problema que Brasil debe encarar es un déficit fiscal financiero en torno al 9% del PBI, vinculado a una tasa de interés que se mantiene muy alta desde hace años. La deuda relevante está en reales: es deuda interna. Desde 2011, Brasil ha crecido a un ritmo bajo; en ese mismo período, solo Argentina lo hizo a una tasa menor. El sector agropecuario creció con firmeza, pero no así el resto de los sectores.

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El Gobierno argentino plantea que las perturbaciones externas son muy importantes y negativas para el país. Esto es parcialmente cierto, ya que hay factores, como el aumento del precio del petróleo, que benefician al país en el comercio exterior. Además, en este nuevo contexto geopolítico Argentina tiene una oportunidad por ser una zona de paz, sin conflictos, y por disponer de la energía, los minerales y los alimentos que el mundo necesita.

Tercer año sin crisis, con estancamiento

Está terminando el tercer año de la actual gestión. El Gobierno no tuvo la típica crisis del tercer año que atravesaron gobiernos anteriores, si bien la economía presenta una recesión técnica, dado el comportamiento del segundo y el tercer trimestre de 2026. A principios de año se esperaba un crecimiento del 3%, pero seguramente será menor, de entre el 1% y el 1,5%. Es una dinámica de estancamiento que ha caracterizado a la macro local desde 2011.

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A principios de año se esperaba un crecimiento del 3%, pero seguramente será menor, de entre el 1% y el 1,5%. Es una dinámica de estancamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de la actividad durante el gobierno de Milei muestra que la fuerte devaluación del inicio de la gestión produjo una contracción del PBI, que luego rebotó entre abril de 2024 y marzo de 2025. Desde entonces prevalece el estancamiento.

De los tres componentes de la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones),el de mayor aporte es el último. Es una tendencia positiva, y el consumo sigue retraído, en especial el masivo. Sus impulsores están asociados al crédito, a los ingresos reales de la población, al empleo y al ingreso disponible, que surge de restar todos los costos fijos de las familias.

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El crédito, que fue importante en la fase de rebote y recuperación, se fue apagando, sobre todo por el avance de la mora, que comenzaría a corregirse hacia fines de este año. Los salarios vienen perdiendo frente a la inflación, salvo en los últimos meses, cuando la tendencia cambió.

El crédito, que fue importante en la fase de rebote y recuperación, se fue apagando, sobre todo por el avance de la mora, que comenzaría a corregirse hacia fines de este año

El Gobierno apuesta al aumento del crédito hipotecario mediante una operación en la que interviene el FGS de la Anses, aunque se espera que el monto sea acotado. También es relevante la remonetización de la economía para mejorar el nivel de actividad, especialmente el consumo. El año que viene el PBI crecerá poco, por debajo del 2%, ya que no aparecen motores que impulsen la actividad.

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Inversión: el RIGI madura lento y la obra pública cae

La gran apuesta del RIGI avanza con lentitud. Se estiman inversiones del orden de los USD 7.000 millones a partir del año que viene, con montos crecientes desde 2028. La falta de obra pública también pesa sobre este componente, dado que la construcción forma parte de la inversión. Se espera un repunte menor con la licitación de los nueve corredores viales.

Este año las exportaciones superarán la barrera de los USD 100.000 millones, lo que reduciría sensiblemente la típica restricción externa (Revista Chacra - Visuales IA)

Las exportaciones, por su parte, continúan muy dinámicas: este año superarán la barrera de los USD 100.000 millones, lo que reduciría sensiblemente la típica restricción externa. Este ha sido un año muy bueno para el agropecuario y se espera una buena cosecha, aunque habrá que monitorear los impactos de la corriente de El Niño.

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La industria, junto con el comercio y la construcción, sigue rezagada. El uso de la capacidad instalada se ubica en el 58,5%: la refinación de crudo está en 88%; las industrias metálicas básicas, en 70%; alimentos, en 66%; productos químicos, en 65%; cemento, en 51%; automotriz, en 46%, y plásticos, en 40 por ciento.

La industria, junto con el comercio y la construcción, sigue rezagada

El efecto de arrastre de los sectores que avanzan a muy buen ritmo (agro, petróleo, gas y minería) sobre el resto de la economía todavía no es significativo. Este es un punto central: la economía atraviesa un cambio de la matriz productiva, en plena transición hacia una nueva configuración sectorial, con ganadores y perdedores.

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La visión más crítica de este proceso advierte el riesgo de que la nueva dinámica productiva opere como enclave, sin impacto en las cadenas de valor en las que participan otros sectores.

Tipo de cambio real, balanza comercial e inflación

Otra perspectiva sobre el crecimiento plantea que el país necesita un tipo de cambio real más elevado. Este año el dólar volvió a atrasarse frente a una inflación de más del 30%, mientras el tipo de cambio nominal se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, cercano a los $ 1.500. Un tipo de cambio real más alto podría dar mayor rentabilidad a las industrias que compiten con productos importados. Aún con un tipo de cambio bajo, se sostiene el saldo favorable de la balanza comercial, con un superávit de USD 25.000 millones este año, que crecería hasta la zona de los USD 50.000 millones hacia 2030.

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Para contener la inflación, el Gobierno sigue utilizando el ancla cambiaria y una política monetaria contractiva (Foto: Reuters)

Otra variable fundamental que hay que seguir es la inflación. Es más difícil bajarla del 30% annual a la zona del 3% que del 210% al 30%. Aun hay precios relativos por corregir, factores de inercia y mecanismos de indexación.

El Gobierno sigue poniendo la desinflación como eje de la política económica: seca la plaza y esteriliza buena parte de los pesos con los que el Banco Central compra dólares para las reservas. Este proceso llevó a otros países de la región más de ocho años. Para contener la inflación, el Gobierno sigue utilizando el ancla cambiaria y una política monetaria contractiva, aunque la lógica de esta última no está del todo clara: a veces parece controlar los agregados monetarios y otras, la tasa de interés del sistema.

El Gobierno sigue poniendo la desinflación como eje de la política económica: seca la plaza y esteriliza buena parte de los pesos con los que el Banco Central compra dólares

La gestión económica no quiere utilizar incentivos fiscales, dado que el superávit fiscal primario es el punto clave del plan de estabilización. El gasto público federal se redujo un 32% en términos reales y las partidas que se mantienen se ajustan, en general, por mecanismos de indexación.

No es fácil bajar impuestos con un gasto tan rígido. Las provincias han tenido un comportamiento dispar frente al ajuste fiscal. A nivel nacional, los ingresos tributarios están cayendo por la retracción de la actividad, algo que se nota especialmente en la recaudación del IVA DGI. La reforma tributaria, clave para eliminar tributos distorsivos, no llegará a concretarse durante esta gestión.

Dólares, deuda y turbulencias electorales

El proceso electoral se ha adelantado. El gobierno pretende evitar las turbulencias de 2025, cuando se produjo una corrida cambiaria que provocó un marcado aumento de la tasa de interés. El Gobierno dispone de toda la artillería de dólares para combatir una eventual corrida.

Scott Bessent fue decisivo en esta dinámica: su intervención en 2025 evitó una escalada mayor; lo ideal, obviamente, es que el Tesoro estadounidense no tenga que intervenir. Además, el Gobierno debe afrontar una serie de vencimientos de deuda, que presentó en una conferencia de prensa. Todavía no puede acceder al mercado internacional, algo que se complicó aún más con la suba del índice de riesgo país de 400 a más de 900 puntos básicos en los últimos meses.

La última suba se asocia al contagio de las elecciones en Brasil; las anteriores responden a la caída en la popularidad del presidente, el estancamiento de la economía, el bajo nivel de compras de dólares para fortalecer las reservas y la incertidumbre del contexto internacional. El 2027 será un año exigente para la macro, muy marcado por las elecciones.

El autor es profesor de Economía en el IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de noviembre del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral