Sacudón papal: el Gobierno quedó en alerta por la hoja de ruta que dejó León XIV

El presidente de Argentina, Javier Milei, camina junto al papa León XIV a su llegada a la Argentina

Guardar

El Gobierno perdió la batalla cultural. El apoyo popular al mensaje que dejó el Papa León XIV derrumbó la pretensión refundacional de Javier Milei y trajo de nuevo al debate público visiones políticas que la Casa Rosada combatió desde sus primeros días de gestión. Incómodo, el oficialismo intentó rápidamente dar vuelta la página y puso en agenda el debate electoral por la suspensión de las PASO como vía de escape para contrarrestar la hoja de ruta que ahora tiene la Iglesia argentina.

Más allá del golpe inicial que todo el discurso y las acciones del Papa produjeron en un gobierno que tiene como eje central políticas contrarias a las que pregona León, en la Casa Rosada temen por estas horas al día después. Cómo y de qué manera la conducción de la Iglesia, moldeada a imagen y semejanza de Francisco, impone el rol que la oposición no logra canalizar. León dejó a los obispos un terreno fértil para reinstalar temas que el Gobierno no quiere. Tienen dos batallas inmediatas que emprenderán de acá a fin de año: retomar el proyecto de ley de ludopatía, que en 15 días pierde estado parlamentario si no se trata, y lograr lo antes posible la sanción definitiva de la nueva ley de discapacidad, atada a que los fondos para el área efectivamente se plasmen en el debate del Presupuesto 2027.

PUBLICIDAD

Esta semana comienzan las reuniones de los principales referentes de la Iglesia con senadores de todos los espacios políticos. Ya lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo. “Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto juvenil”, sentenció el arzobispo de Mendoza. Patricia Bullrich, enfrentada al Gobierno, fue la primera que tomó el tema y anunció que lo va a tratar. Fue la última jugada de la senadora que caldeó los ánimos en un oficialismo estallado por la puja de poder interno. En el peronismo, tanto Juliana Di Tullio como José Mayans manifestaron estar alineados para sumar voluntades, pero reconocen que al interior del bloque no hay consenso absoluto. El sector más cercano a Cristina Kirchner, como el senador Eduardo Wado de Pedro, promueve el debate. La Iglesia avisa. “Lo vamos a mover sí o sí, que se definan, que se lleve al recinto y se vea quién es quién”, marca una fuente eclesiástica para reforzar el mensaje sobre lo que se viene.

Patricia Bullrich

El Gobierno se enfureció con la postura de Bullrich. Ya los ánimos venían cargados tras la foto, que en la Casa Rosada fue leída como una “amenaza”, de la senadora con los diputados que le responden. “Reinstaló un tema que no está en la agenda del Gobierno”, se quejan cerca de Karina Milei. La Casa Rosada dio la orden de no tratar ludopatía. Dependerá de la presión de la Iglesia y de cómo juegue el resto del arco político. Para que se trate el proyecto que tiene media sanción, el más restrictivo, aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados, se deberían convocar a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por senadores de La Libertad Avanza (LLA), como Ivanna Arrascaeta (San Luis), Nadia Marquez (Neuquén) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). Bullrich tiene previsto citar el debate para el 24 de noviembre. El Gobierno apuesta al paso del tiempo. No tiene intenciones tampoco de incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias, aunque todo dependerá de cómo se reconfigure el escenario si la presión lo expone a una derrota parlamentaria. El proyecto prohíbe la publicidad de apuestas online en todas las plataformas y sobre todo en el ámbito deportivo.

PUBLICIDAD

Discapacidad: Bullrich resiste presiones

El otro tema de la Iglesia será discapacidad. El mensaje del Papa duró un suspiro. Hubo fuertes presiones del Gobierno para modificar en el Senado el texto que llegó de Diputados, sancionado para mostrar un gesto de cercanía al Vaticano. La intención era demorarlo. La Casa Rosada pidió que le sumaran más incompatibilidades para acceder a una pensión, como manera de trabar la discusión. La senadora volvió a enfrentarse al Gobierno. “Vino por unanimidad de Diputados, no voy a tocar nada”, los frenó, en sociedad con Luis Juez. Ambos resistieron la avanzada oficial y promueven una sesión para el jueves próximo. La senadora y todavía jefa del bloque oficialista anunció en sus redes sociales que lo pondrá como prioridad legislativa. El debate está además atado al Presupuesto. El Gobierno tiene que plasmar en la ley de leyes los fondos para el área de discapacidad.

Algún efecto ya tuvo el conmovedor mensaje del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole. El viernes llamaron a esa entidad desde la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) para pagar lo que deben por estos últimos cuatro meses del programa Incluir Salud. El pago se hace por cuatrimestre. El Gobierno abonó la deuda de noviembre, diciembre, enero y febrero pasados y de marzo, abril, mayo y junio porque lo obligó la Justicia. El Cottolengo presentó un amparo judicial, Salud apeló, los tribunales embargaron las cuentas del ministerio y finalmente, terminaron obligados a abonar. Se trata de medicamentos esenciales y hasta pañales. Ahora les toca desembolsar por estos últimos meses y ya manifestaron el compromiso de hacerlo.

PUBLICIDAD

El paso de León por ese lugar emblemático trajo idas y vueltas. La Casa Rosada nunca quiso esa visita, pero para el Vaticano fue inamovible. La presencia del gobernador Axel Kicillof en el recibimiento al Papa también trajo controversia. Desde la secretaría general, a cargo de la organización global del viaje, quisieron evitar su presencia, pero como el Papa llegó a Aeroparque y no a Ezeiza, correspondía por protocolo que el gobernador estuviera en la primera actividad que hiciera en la provincia de Buenos Aires. Se definió así una bienvenida previa al acto en el santuario. “Hubo muchas idas y vueltas”, reconocieron fuentes del Cottolengo. Prefieren quedarse, de todas maneras, con los momentos más emotivos. Más allá de lo que se vio, León dedicó buena parte de la mañana a recorrer el lugar y ver a los residentes. “¡Viniste! Te extrañé”, lo recibió Lucy, una mujer que vive hace más de 20 años allí. Él la abrazó. Ese lugar fue uno de los más golpeados por la política oficial. Había recibido en el inicio de la gestión libertaria 120 cartas documentos con pedidos para que justificaran que esas personas tenían efectivamente una discapacidad. Sus moradores lo recuerdan con dolor, como un gesto totalmente inhumano, que León fue a saldar. “Estaba muy informado sobre el desfinanciamiento”, cuentan desde la entidad, por eso dejó quizás una de las frases que marcará de acá en adelante la relación de la Casa Rosada con el tema. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, disparó. En mayo pasado, la Pastoral Social hizo un informe que presentó en el Vaticano, antes de la confirmación del viaje.

Pequeño Cottolengo Don Orione

La mira en García Cuerva

El Gobierno mira con atención el rol de los obispos, sobre todo, de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, que tuvo un rol central en la escena pública alrededor del Papa. Creen que hay que mirar sus próximos pasos como el nuevo actor político que deja la avanzada católica. Hay quienes sostienen en Balcarce 50 que podría ser el canal de representación del discurso de la centroizquierda. En la Casa Rosada se preguntan si a partir de ahora podrían emerger figuras políticas vinculadas a la Iglesia. Parece apresurado. Pero en el oficialismo tomaron nota sobre los pasos y las palabras de García Cuerva e incluso sobre su cercanía a Victoria Villarruel, que se llevó el saludo del Papa por fuera del protocolo que terminó descolocando a los organizadores en el Palacio Libertad. Ambos tienen una relación de amistad.

PUBLICIDAD

Ultimatum patricio

La devoción papal no calmó los ánimos internos. Todo lo contrario. El Gobierno arremetió contra Patricia Bullrich apenas León dejó el país. Martín Menem, alter ego de Karina Milei, la apuró para que comience el tratamiento para suspender las primarias. Ella convocó para pasado mañana a reunión de comisión e insiste con que los votos los tiene que juntar el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Se va a tratar la suspensión, no ya la eliminación, y se sumará un proyecto de colectoras para el cargo de diputado nacional, que se incorporará en el debate porque el Gobierno no llegó a hacer una presentación oficial. A Bullrich le piden la prueba de lealtad. “Si no saca el dictamen algo va a pasar”, retumba como amenaza en Balcarce 50 y condicionan lo que pase esta semana a su continuidad en el oficialismo. “Santilli nos dice que los 37 senadores están, así que ella es la que tiene que construir el dictamen. Si no lo hace podemos confirmar de qué lado está”, la apuran. La senadora no contestará a presiones en off the record. El martes se juntará la mesa política. Karina hizo la convocatoria en el grupo de Whatsapp. Bullrich contestó con un OK que irá.

El Gobierno entiende que con las constantes diferenciaciones de Bullrich Milei pierde autoridad y busca dar un golpe de efecto. Ordenar a Bullrich es ordenar a los gobernadores aliados. Si ella se desmarca el resto tiene habilitado el canal para hacerlo. “En algún momento se tenía que cortar”, dicen cerca de Karina, asumiendo incluso los riesgos de enfrentarla. La secretaria general quiere que Bullrich se cuadre, algo improbable. “Yo soy socia, no subordinada”, suele repetir la senadora. Puede sacar dictamen y seguir diferenciándose.

PUBLICIDAD

Martín Menem y Patricia Bullrich

Tampoco está claro qué hará el radicalismo. Desde Corrientes, el ex gobernador Gustavo Valdés, el principal negociador del partido, se queja del apuro. “Están muy nerviosos en Buenos Aires”, manda como mensaje. Llamó la atención que no estuvo en la foto con Santilli y Karina esta semana, que recorrieron la provincia con su hermano y actual gobernador, Juan Pablo Valdés. El radicalismo juega a presionar con el proyecto de PAS -primarias no obligatorias- que presentó el jefe del bloque, Eduardo Vischi. El panorama se complica porque tampoco el ala política da garantías de bajar candidatos, como Luis Petri en Mendoza. “Con esos números de imagen y los candidatos de Alfrendo Cornejo que no levantan, no se va a bajar”, complejiza una fuente radical.

Es la economía

El cambio en la Casa Rosada respecto a la relación con Bullrich arrancó antes de la visita del Papa, ante la necesidad de cerrar discusiones. Quieren volver a manejar la agenda pero la economía es la que no se los permite. La inflación no da tregua y volvió a mostrar señales de aceleración con una suba del 2,2% en octubre. El rubro servicios marcó un alza de 4,2%, un golpe de gracia a la clase media que el Gobierno no atiende. Podría morigerar la suba de tarifas, pero eso le rompe el equilibrio fiscal si no sube la recaudación vía la reactivación económica. Se muestra condenado a vivir en el ajuste permanente, como lo demostró con el recorte que pretendía, incluso con el mensaje del Papa mediante, en discapacidad. El otro dato negativo fue la suba de la canasta básica, que pegó un salto de 3,5%, y la alimentaria, que alcanzó un 3,1%, lo que se traduce en una suba de la pobreza y la indigencia. Una medición de la universidad Di Tella marcó un crecimiento en la cantidad de personas que no cubren sus necesidades de 3,2 puntos en el semestre entre abril y septiembre, que ubica la pobreza en 32,6%, casi 10 millones de personas. El empleo formal volvió a caer en agosto, según datos del SIPA, y encadena 15 meses a la baja. Fueron 13.640 trabajadores registrados menos y desde noviembre de 2023 se destruyeron 386.232 puestos de trabajo.

PUBLICIDAD

Luis Caputo, ministro de Economía

La derrota de Donald Trump en Estados Unidos llevó a la cancelación del viaje a la Argentina, Colombia y Chile que tenía previsto su vicepresidente, J. D. Vance. Es un golpe más para el gobierno de Milei que tras la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso norteamericano por parte de los republicanos dejó al desnudo el programa financiero local. El desafío del año electoral se juega en esa cancha. Según el detalle de la consultora Maplatam, en 2027 vencen USD 12.500 millones del Tesoro, USD 10.600 millones de BOPREAL y USD 7.500 millones con el FMI. Analizan que “con una dolarización como la de 2025, habría un faltante de unos USD 23.000 millones”. El problema lo tendrán también empresas y provincias. “Estas últimas enfrentan vencimientos en dólares por USD 2.594 millones entre intereses y amortizaciones” y en el caso de las compañías, en octubre, las colocaciones en dólares fueron 62% menos que en septiembre. “El riesgo es que la ventana de financiamiento se cierre mucho antes. Si el mercado empieza a incorporar el riesgo electoral de 2027 con un año de anticipación, las empresas podrían enfrentar un período más prolongado de restricciones para financiarse”, anticipan.

Las encuestas siguen mostrando malos números para Milei, que profundizó la caída en la previa a la llegada del Papa, según la última medición de AtlasIntel. Volvió a tocar su piso, de 36,2% y creció el rechazo hasta 60,6%. El desempleo pasó a ser el principal problema de preocupación.

PUBLICIDAD

El peronismo interpelado

Entre los dirigentes políticos, Cristina Kirchner aparece con una baja de su imagen negativa, que acompaña con un corrimiento del debate nacional. Hace rato que no postea ni expresa en público sus opiniones. Deja correr candidatos, mantiene sus durísimas diferencias con Axel Kicillof, pero acrecienta su imagen sin exponerse. La ex presidenta pasó del 63% en julio a 53% en octubre de rechazo.

El mensaje del Papa interpela al peronismo, que ve renacer sus chances en el discurso de la Iglesia. Al interior del espacio las diferencias están lejos de cerrarse. El sector cristinista le reprochó al gobernador no haber invitado a Cristina a la misa en Luján. Pretendían un gesto, más allá de que los tribunales le impedirían asistir. Le dijeron también que invitara a Victoria Villarruel, pero el gobernador no quiso meterse en la grieta oficialista. Se midió, refuerzan a su lado. Hay un sector del peronismo que promueve la posibilidad de que la Vicepresidenta juegue en la provincia para dividir el voto de derecha. En el peronismo también le ponen una ficha a García Cuerva como promotor de políticas que le den impulso a una agenda que no logran instalar. La Iglesia ya había hecho llegar el mensaje de que no forzaran interpretaciones. El Papa por sí solo se iba a encargar de contrastar modelos. “León supo decir cosas muy cuestionadoras pero sobrevoló a todos”, admiten en el Episcopado.

PUBLICIDAD

Axel Kicillof entrega una caja con un mate a León XIV durante su visita a Don Orione en presencia de autoridades eclesiásticas.

Los movimientos sociales y el sindicalismo terminaron reivindicados. El primero por haber sido de los sectores más combatidos por el Gobierno en el inicio de la gestión. No hay diálogo con Capital Humano y no tienen expectativas de que eso cambie, pero el discurso papal les abre la puerta para mantener los reclamos. Alejandro Gramajo, líder de UTEP, tuvo un rol central en mantener vigente el canal de diálogo con el Vaticano, que había iniciado Francisco hace cinco años. Se había propuesto incluso que el Papa recorriera un barrio popular, pero el Gobierno argumentó problemas en la seguridad y finalmente la Iglesia acordó el encuentro en la UCA. También se había previsto una cuarta provincia, Santiago del Estero, pero no dieron los tiempos para concretarlo. León está rodeado de argentinos. Emilse Cuda preside la secretaría de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano, organismo del que el ahora Papa ocupaba la presidencia en tiempos de Francisco. El otro argentino con fuerte influencia es Víctor Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, uno de los organismos más importantes de la Curia Romana, también designado por Francisco y ratificado por León.

En la CGT planifican retomar un plan de lucha, sin paro general, pero con la modalidad de salir a las calles con asambleas de 4 horas para mostrar la crisis del empleo, una manera de exteriorizar las protestas. No creen que pueda darse una convocatoria al diálogo social como pidieron los empresarios de G6. La pelota, en todo caso, quedó del lado del Gobierno, que por ahora no muestra señales de apertura, encerrado entre sus disputas internas y un modelo económico al que el Papa le marcó los límites.