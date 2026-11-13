León XIV: el día después

En sus distintos mensajes en el país, el papa León XIV enumeró los problemas que Argentina padece

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Beto es un hombre ya, al que conozco desde chico. Nunca deja la sonrisa para el día después. Tampoco su fe, sus ganas de progresar contra toda adversidad. Todos sus emprendimientos fueron fracasando. Lo conocí lavando autos. Hoy lo sigue haciendo, y parece que en Rosario, su ciudad, se lo van a prohibir (qué paradoja que cuando más trabajo falta, se prohíba una changa con la excusa de los delincuentes que extorsionan). Una vez más lo digo: para los delincuentes de guantes blancos y sin guantes, está la Justicia.

Beto me pidió un día que lo ayude a ser visible, es decir a conseguir un trabajo en blanco. Por un tiempo lo tuvo, pero haberse criado en la calle le impidió conocer las reglas que el empleo tiene y que nadie se las enseñó. Sigue repartiendo currículas y sueña con una oportunidad, no con más castigos. Me contó que sintió que el Papa lo hizo visible y en su generosidad me dijo: “¿Vio, María, que no se olvidó de nadie? Nos puso a todos sobre la mesa, antes estábamos tapados. Fundamentalmente, me encantó que haya ido al Cottolengo y a la cárcel. Ojalá lo haya escuchado Milei y que algo cambie, porque esto no se aguanta más”.

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Bien lo dijo Beto al utilizar la palabra escuchar: su significado, entre otros, es prestar atención, interpretar, comprender y dar sentido a un mensaje.

El Papa nos dejó a todos tareas para el hogar. De nosotros depende ahora comenzar con ellas o que nos las llevemos a marzo. León XIV, sin perder la paz que irradia, la emoción que no oculta, dijo con firmeza lo que tantos esperaban y nadie manifestaba.

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Esta cronista cree que la repercusión absoluta de su presencia -porque estuvo en todos los hogares- tiene que ver con que enumeró los problemas que Argentina padece. Se convirtió en su vocero terrenal. Esto ya viene ocurriendo desde Juan Pablo II, agudizado con el papa Francisco y complementado con León XIV. La Doctrina Social de la Iglesia, es decir la Justicia Social, dejó de ser una mala palabra, recobró sentido. De pronto hubo alegría en las calles. ¿Por qué? Porque alguien ponía palabras y emoción a los problemas cotidianos.

También con los gestos se enseña. El Papa no solo habló, sino que dialogó, contestó preguntas. Es otra de las formas que utilizó para indicar que ese es el camino para esta Argentina. No juzgó ni desechó. Abrió puertas. Comprendió. Su túnica en Luján obedece a los colores de la Patrona de estas tierras, pero a su vez señaló “Argentina, levántate, camina y ama”. Como despedida, señaló la dimensión de la unidad para emprender el camino de la reconstrucción.

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Infobae conversó con referentes de diferentes instituciones.

Juan Carlos Schmid fue cosecretario de la CGT, introdujo en ella a los movimientos sociales y bregó por los trabajadores en negro. “Nos deja una tarea por hacer. Nos interpeló a todos. Veo una línea sucesoria con Francisco. Lo veo en la mención de la ecología, los descartados, los discapacitados. Recomiendo los cinco capítulos sobre la IA en la Magnifica Humanitas, donde pone al ser humano sobre la tecnología. Veo una Iglesia anticipada a la política, al sindicalismo, a las instituciones. Francisco nos decía al sindicalismo: “Ustedes, como centinelas arriba de las murallas, tienen que cuidar a los de adentro, pero ir más allá de sus fronteras. Este Papa nos pidió lo mismo”.

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También conversamos con monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, sobre qué tarea nos deja para hacer: “Trabajar para la centralidad de la persona respecto de todo modelo ideológico de gestión, sobre la valoración de la familia, y que recreemos los vínculos. Que recuperemos el respeto por la palabra del otro, del que piensa distinto”.

Consultamos al ex presidente de la UIA Miguel Acevedo: “Ojalá nos quedemos con la búsqueda de consensos y diálogo entre todos para tratar de sacar al país adelante. No podemos discutir como enemigo si todos nos emocionamos por las mismas cosas”.

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El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, le dijo a Infobae: “Hubo respeto y hubo alegría y se juntó el pueblo a festejar detrás de un mensaje que no divide y que busca el bien de la gente”.

Diego Guelar, dirigente político perteneciente al PRO, manifestó: “El Papa le habló al mundo por primera vez después de la derrota de Trump. Asumió el rol alternativo ideológico al trumpismo con el humanismo cristiano, con la Doctrina Social de la Iglesia. Nosotros quedamos encerrados en el conflicto local, pero finalmente el declive del trumpismo le pega con todo a Milei”.

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Infobae también consultó a un intendente que estuvo en Luján, del otro lado del corralito. Pablo Corsalini, jefe comunal de Pérez, dijo: “El mensaje del Papa fue tan simple y tan profundo... mencionó lo que la dirigencia política no se anima a decir. ‘Hay que misionar’, nos pidió León XIV. Siento que eso hacemos los intendentes todos los días, intentando reconstruir los vínculos”.

El ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, considera que “el Papa nos ha llevado a los argentinos a ver en forma clara y descarnada nuestra propia realidad sobre las personas discapacitas y mayores. Lo que se niega a veces desde la política en términos de solución -especialmente este Gobierno- lo ha puesto en superficie. Fue oído, no sabemos si escuchado. En el 2015, Francisco hizo su Homilía sobre los mayores del mundo, que no fue leída en nuestro país. Dijo que ‘las personas son sujetos de derecho y nunca dejan de serlo por la edad’. A saber: pensiones equivalentes a la altura de todas sus necesidades. No puede haber una sociedad sin violencia si se le da menos a los que más necesitan. El papa Leòn XIV lo ha reflotado y aclarado para los que detentan poder en Argentina. Oyeron, pero dudo si escucharon”.

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El neurocientífico Facundo Manes nos dijo: “Hay que recuperar la capacidad de construir un país para todos. El Papa nos invita a salir del individualismo. Y nos dijo algo fundamental, que es que una sociedad no se transforma solo desde el poder y la economía, sino también desde la ciencia, la solidaridad y la confianza”.

Luis Barrionuevo estuvo con el Papa junto a su hija Sandra, quien es referente de los jóvenes por la Paz y la Justicia. Le dijo a León: “Sos mi ídolo, un crack, referente mundial. Gracias por venir”. y contó cuál fue la respuesta del pontífice: “Él me escuchó. Me pidió que ore y me dio fuerzas”.

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Remata, Barrionuevo: “Me mata su perfil carismático e inteligente. La Iglesia recuperó su convocatoria y poder”.

El politólogo Hugo Quiroga reflexionó: “León XIV expresa paz, tranquilidad que nace del alma. Inmensa tarea nos ha dejado para todos los que formamos esta comunidad argentina. Si bien algunos pueden decir ‘ya se fue, volvamos a lo nuestro’. Pregunto: ¿qué es lo nuestro? La discordia, la grieta, la miseria de la política que no aplica a todos. ¿Hay esperanzas después que su visita caló tan hondo en la sociedad? Ahora veremos la madurez de la dirigencia política, empresarial y sindical para encarar un programa de transformación real ante una Argentina herida, que ha sufrido mucho con este ajuste”.