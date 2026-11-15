Círculo rojo: Milei después del Papa, una interna sin tregua y el futuro en disputa

El papa León camina junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini

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No habían pasado ni 24 horas desde que Javier Milei despidió desde el pie del avión al Papa León XIV, y se fundió, todavía emocionado, en un triple abrazo con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, cuando hacia adentro del Gobierno ya volvía a desatarse, otra vez, la interna palaciega que había quedado en stand-by por la visita del pontífice, y que mantiene en vilo al círculo rojo.

Es tan endeble el sistema de toma de decisiones del Gobierno que, puertas adentro, hay posturas disímiles en torno a las voluntades con las que cuenta Milei en el Senado para avanzar en la suspensión de las PASO, un objetivo prioritario de la Casa Rosada sobre el filo del calendario parlamentario. “Los votos están, hoy tenemos 38”, aseguraron el jueves a este medio allegados muy cercanos a Diego Santilli, el funcionario a cargo de la negociación con los gobernadores. " “¿Y de qué dependen esos votos?“, preguntó este medio. ”De que nos cumplan los que nos dicen que sí“, respondieron. Parte de esas negociaciones se remontan al viaje a París de principios de octubre, cuando parecía que el acuerdo estaba a punto de cerrarse.

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En ese mismo momento, el jefe de Gabinete aterrizaba en Corrientes junto a Karina Milei para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés, al que le llevaron un borrador de la reforma política con la respuesta a las modificaciones solicitadas por los jefes provinciales, en particular las listas de adhesiones -colectoras- propuestas como moneda de cambio para apoyar la suspensión de las primarias. Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro son claves en ese sentido.

Ese mismo día, Patricia Bullrich, cada vez más decidida a desafiar a los hermanos Milei -“Ella no va a romper, pero ya tiene su agenda propia”, reforzaron en su entorno-, hacía cuentas en su despacho del Senado. “¿El PRO?“, le preguntaron los colaboradores que la acompañaban, en alusión al bloque de tres. ”Ni", contestó ella con una media sonrisa. Cuando llegó el turno de los radicales, la bancada de 10 que preside el correntino Eduardo Vischi, “Peteco”, Bullrich llamó por teléfono a uno de ellos, y lo puso en alta voz: recibió una respuesta diferente a la información con la que, en teoría, contaban en Casa Rosada.

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Karina Milei, Diego Santilli y Juan Pablo Valdés

La jefa del bloque de LLA en la Cámara alta está convencida de que el Gobierno aún no tiene los votos suficientes para ir a una sesión y cree que por eso buscan exponerla. Por eso ese mismo jueves Bullrich pidió desde su cuenta de X tratar la ley de discapacidad que tiene media sanción de Diputados: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, resaltó, imbuida del espíritu papal. Lo hizo porque sabe que Luis Caputo, “Toto”, trabaja para que ese proyecto, consensuado en la Cámara baja con diputados de la oposición kirchnerista, se dilate lo más posible o, en el mejor de los casos, que su sanción no respete los acuerdos alcanzados en Diputados que, según Hacienda, vulneran las cuentas fiscales.

En esas mismas horas, Martín Menem dijo públicamente que esperaba que la media sanción con la suspensión de las PASO saliera desde el Senado “en los próximos 15 días”. La relación entre los Menem y Bullrich pende de un hilo si no es que esa hilacha ya se rompió del todo. El viernes, de gira por la provincia de Buenos Aires, entre viaje y viaje, Santilli habló por teléfono con media docena de gobernadores para conocer el estado de situación. El jefe de Gabinete reporta directamente a la hermana del Presidente e intenta coordinar con la ex ministra de Seguridad, pero ese sistema decisorio está roto, y volvió a quedar expuesto una vez que el avión del Papa volaba hacia Lima.

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La programación habitual del Gobierno, que se suspendió durante cuatro días por la gira de León XIV, luce cada vez menos atractiva para buena parte de la sociedad, y ese desgaste impacta, no solo en las relaciones puertas adentro, sino también en la demora de los acuerdos con los gobernadores. Es un desafío para Santilli, tal vez de los más relevantes de su extensa carrera multipartidaria, que se define como un “naturalmente optimista”. Y que abre un signo de interrogación cada vez mayor en su carrera por la gobernación bonaerense de la que habla casi semanalmente con Milei, a pesar de las dudas internas. Por ejemplo de los Menem, ambiciosos en la necesidad de conseguir más poder territorial, que creen que es un objetivo incumplible y que por eso el ministro coordinador debería poner sus energías en la ciudad de Buenos Aires.

Es una de las incógnitas. La otra es hasta qué nivel es capaz de tensarse el vínculo entre los Milei y Bullrich. En el Gobierno están seguros de que hay un sector del círculo rojo y de la prensa que presiona por una ruptura, y que la propia senadora colabora con ese objetivo. Por eso llamó la atención un reposteo del Presidente en X en el que se abona esa teoría del círculo rojo político y mediático, aunque en el mensaje de un forista libertario se incluía en esa operación a “los Menem”.

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“Patricia se equivoca si cree que si a Milei le va mal ella va a tener una oportunidad: si Milei se hace mierda, volamos todos por el aire”, deslizó un integrante de la mesa política. Eso mismo cree Bullrich, con una salvedad: ella trabaja en su propio proyecto por si el Presidente no vuela por el aire, pero no llega lo suficientemente competitivo al 2027. Es ahí donde ella cree que tiene una oportunidad. No es lo que creen en Casa Rosada.

Pero más allá de las creencias individuales, el programa económico y político del Gobierno empieza a lucir cada vez más agotado. Parte de ese agotamiento se vio reflejado en los mensajes del Papa, cuya profundidad y alance sorprendió incluso hasta a la cúpula de la Iglesia. “La rompió, además del espíritu, sus mensajes son libros de estudio, y los dijo de una manera que nadie pueda decir ‘esto es para tal o cual’”, abundaron desde la Conferencia Episcopal.

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Es cierto, sin embargo, que cuando León XIV resaltó en su primer discurso en el Palacio Libertad, frente a autoridades políticas, diplomáticas, judiciales y de la sociedad civil, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, todos miraron al Presidente, que seguía atento las palabras en el escenario. Lo mismo sucedió en la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione o en el encuentro en la UCA con sindicalistas y dirigentes sociales, que le dio algo de aire a esos sectores. “Advirtió de los problemas apuntando al gobierno actual, y esperando ahora que todos se hagan cargo”, analizó un dirigente que participó de ese evento.

Martín Menem y Patricia Bullrich

El Gobierno intenta ahora encontrar en los acuerdos políticos con los gobernadores los resultados que no obtuvo en la economía. La inflación de octubre registró un alza del 2,2% según el INDEC, algo por encima de lo proyectado por las consultoras privadas. La inflación acumulada del 2026, del 33,1%, ya superó la del 2025, que en noviembre de ese año era del 31,4%. Ese estancamiento en torno al 2%, combinado con la destrucción del empleo y las expectativas a futuro, empieza a tornarse en un coctel complejo para el oficialismo, sorteado, por ahora, sin mayores dificultades sociales por la disgregación de la oferta opositora. Según la última medición de la consultora Atlas Intel, el desempleo se ubicó en octubre como el principal problema de los argentinos, con el 50%, por encima de la “situación económica” y la “inflación”, que también integran el podio, por debajo, de todos modos, de la “corrupción”, que aparece como segunda en nivel de importancia, con el 40%.

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Es un eje que este año también inquietó a la Casa Rosada, por las investigaciones en torno al caso $LIBRA, la causa ANDIS y el exponencial crecimiento patrimonial de Manuel Adorni que, en su mayoría, acaban de darle buenas noticias a los hermanos Milei, y al ex jefe de Gabinete, sobre el cierre del año.

Para que esas noticias sean favorables fue clave la interlocución de Juan Bautista Mahiques, que inundó el Senado de aspirantes a jueces, camaristas y fiscales y que convirtió a Milei en el presidente récord de nombramientos desde la creación del Consejo de la Magistratura, sin que Milei se interesara en ese premio.

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El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

“Juan cumplió con todo y con todos”, resaltaron allegados al ministro de Justicia. Ese “todo” y “todos” implica pliegos y causas, e incluye a los hermanos Milei, a gobernadores y operadores, a dirigentes y ex funcionarios, y al sistema en general. Es la explicación por la que sectores del Gobierno y de la política se entusiasmaron en los últimos tiempos con la idea de coronarlo como Procurador antes de fin de año, un proyecto que, sin embargo, desde el propio entorno del ministro empezaron a desacreditar por el poco margen de acción política de la Casa Rosada. En el Senado dicen que tendría los votos, a pesar de que no cuenta con la simpatía de Bullrich.

Es el objetivo del ministro y de algunos sectores de la Justicia y la política que siguen con atención el trabajo del procurador Eduardo Casal, interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó. En estos días incluso desde el Gobierno miraban con fastidio la actividad de Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pidió hacerse cargo del expediente $LIBRA tras el sobreseimiento de los hermanos Milei en esa investigación. Distinto es el caso de la Corte Suprema, donde existen canales de comunicación mucho más fluidos con el Ejecutivo, a pesar de que el juez Ariel Lijo, incansable, se mantiene optimista tras el fracaso de su nominación anterior. Ese optimismo radica, en buena medida, en la recepción de los gobernadores, con los que se abrazó largamente el domingo pasado, al igual que Mahiques, en el encuentro del Palacio Libertad que tuvo al Papa como protagonista central.

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Horacio Rosatti y Juan Bautista Mahiques

El rubro judicial puede tener incidencia directa en las negociaciones actuales del Congreso. Por ejemplo, en los legisladores de Tucumán o de Salta, cuyos gobernadores interpretaron las leyes provinciales en la búsqueda de la reelección. Esa interpretación puede tener una resolución de la Corte cuando se inicie el calendario electoral. ¿Quién les garantiza, por caso, a Osvaldo Jaldo y a Gustavo Sáenz que no tengan un revés del máximo tribunal? O el caso de Gildo Insfrán, que va por su noveno mandato pero que no participa en las negociaciones con el oficialismo. Sáenz, en ese sentido, ya envió emisarios a sondear en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: no habría obtenido una buena respuesta.