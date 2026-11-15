El Gobierno profundiza las contradicciones con las provincias por las PASO y Bullrich pone en duda su presencia en la mesa política

Karina Milei, Diego Santilli y Juan Pablo Valdés

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El Gobierno plantea contradicciones cada vez más difíciles de sostener en la cuenta regresiva para el debate sobre la suspensión de las PASO.

Mientras la mayoría de sus dirigentes provinciales aseguran que La Libertad Avanza competirá contra los gobernadores en las elecciones de 2027, en la Casa Rosada evalúan negociar con esos mismos mandatarios la posibilidad de no presentarles competencia a cambio de que instruyan a sus diputados y senadores para acompañar la suspensión de las primarias.

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A pocos días de la discusión convocada para el 17, los armadores de Karina Milei se niegan a aclarar cuál de las dos estrategias prevalecerá, pero aseguran que en los próximos días los gobernadores comenzarán a pronunciarse a favor de la iniciativa.

La ambigüedad no solo alimenta la incertidumbre en las provincias, sino que también profundiza las tensiones dentro del oficialismo.

La conducción nacional de LLA mantiene abiertas las negociaciones territoriales sin revelar qué concesiones está dispuesta a ofrecer, mientras en el Congreso crece la presión por reunir los votos necesarios. En ese escenario, la disputa entre Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei adquirió una dimensión más delicada: no se trata únicamente de quién conduce las conversaciones, sino de quién deberá asumir la responsabilidad política si la iniciativa fracasa.

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Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

En medio de ese enfrentamiento, la Casa Rosada confirmó que la mesa política volverá a reunirse el martes, pero Bullrich todavía no confirmó si participará y tampoco en su entorno pudieron garantizar su presencia. En Balcarce 50 aseguraron que fue invitada. “Por supuesto”, respondieron, con una naturalidad destinada a disimular el malestar que atraviesa la relación.

La exministra sospecha, como contó Infobae, que los Menem pretenden “tirarle un muerto”: dejar en sus manos la responsabilidad de conseguir los votos sin cederle el control de las decisiones políticas y territoriales que podrían resultar determinantes para alcanzar un acuerdo.

El caso de Neuquén concentra buena parte de las contradicciones y se convirtió en una prueba especialmente sensible para la conducción nacional. La provincia tiene previsto votar el 14 de febrero, con lo cual será la primera fecha del calendario electoral de 2027, y sus dirigentes libertarios se muestran convencidos de que enfrentarán al gobernador Rolando Figueroa. Sin embargo, en las conversaciones nacionales persiste la posibilidad de un entendimiento con el mandatario provincial.

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Que el primer distrito en acudir a las urnas exhiba semejante distancia entre las declaraciones locales y las negociaciones de la cúpula partidaria convierte el episodio en un símbolo de la estrategia oficial, advierten en el propio oficialismo.

“Que los candidatos estén tan poco enterados en Neuquén de lo que se está hablando a nivel nacional es todo un símbolo”, interpretó un dirigente nacional que mantiene un diálogo fluido con los Menem.

Hay quienes creen que las proclamaciones de independencia electoral de los referentes provinciales no necesariamente reflejan las decisiones que terminará tomando la conducción del partido.

Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco

En el entorno de Karina Milei no sueltan prenda. Las respuestas son elípticas, las definiciones se postergan y las consultas sobre posibles alianzas reciben evasivas. Una fuente del diseño electoral nacional de La Libertad Avanza transmitió que se encuentran evaluando todos los escenarios y que no están dispuestos a adelantar un ápice de información. La reserva alcanza tanto a las provincias donde podría haber acuerdos como a aquellas donde finalmente se presentarán listas propias. No quieren anticipar decisiones, “ni por sí ni por no”, y mucho menos precisar cuándo se oficializarían.

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La cautela contrasta con las certezas que exhiben los dirigentes del interior, muchos de los cuales aseguran que competirán contra los oficialismos provinciales. En los círculos nacionales donde se contempla una negociación más amplia con los gobernadores consideran que esos referentes pecan de ingenuos al dar por sentado que tendrán autonomía para definir sus candidaturas. “Se les acerca el fin de la inocencia”, ironizó uno de los dirigentes convencidos de que la última palabra de la conducción nacional se volcará a satisfacer el reclamo de las provincias.

En el sector de Santiago Caputo sostienen desde el primer día que La Libertad Avanza debe pactar con los gobernadores y siguen convencidos, sin entender el juego de los Menem. Son particularmente críticos de la posibilidad de competir contra Figueroa, a quien reivindican. En parte, por las inversiones que atribuye a su gestión. “Rolo trajo inversiones por 100.000 millones de dólares en tres años y ahora tiene que disputar el poder con dirigentes libertarios locales muy flojos. Al contrario, LLA debería parecerse un poquito más a Rolo. Pero el decision making es otro”, expresaron.

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La distancia entre Las Fuerzas del Cielo y los armadores de Karina Milei también aparece en las explicaciones sobre el origen de las contradicciones. “Es muy difícil razonarlo. Cuesta entender si hay que partir de la base de que son muy inteligentes o de que son incompetentes”.

La confusión alimenta dos hipótesis entre los dirigentes que siguen de cerca las negociaciones. Una es que el Gobierno carece de una estrategia coordinada y que los mensajes contradictorios son consecuencia de la improvisación o la negligencia. La otra es que la ambigüedad forma parte de una operación deliberada, para confundir a los interlocutores y preservar margen de maniobra. En ese caso, sin embargo, nadie consigue explicar con precisión cuál sería el beneficio de sostener semejante incertidumbre hasta último momento.

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Rolando Figueroa reunido con Santilli en Casa Rosada el 9 de junio de este año

Meses atrás, algunos funcionarios justificaban la falta de definiciones con un argumento: ganar tiempo. Pero esa interpretación empieza a perder fuerza ante la proximidad del debate parlamentario. Ahora es el propio oficialismo el que corre contra el reloj y necesita mostrar avances concretos para reunir los votos.

En Neuquén, mientras tanto, Nadia Márquez mantiene un discurso de alineamiento explícito con el Presidente. “Somos el equipo del presidente Milei en Neuquén. Viva la libertad, carajo”, escribió en X. Martin Menem la retuiteó. La dirigente aparece mencionada en las especulaciones sobre la fórmula presidencial de 2027 como una eventual candidata a vicepresidenta de Milei, pero también entre las alternativas para conducir el bloque de senadores nacionales si echan a Bullrich.

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Su eventual entronamiento no está exento de resistencias y entre sus detractores, incluso en el propio bloque, recuerdan la causa en la que fue acusada de expedir títulos irregulares y por la que cumplió una probation. Por ese antecedente no puede competir por un cargo provincial, por la ley de Ficha Limpia neuquina, aunque sí nacional.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio

En el plano de las conversaciones más recientes con los gobernadores, y teniendo en cuenta los feriados papales, Diego Santilli sólo recibió el jueves al entrerriano Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios que ya había expresado su respaldo a la eliminación de las PASO. El encuentro fue presentado como parte de los contactos políticos del oficialismo, pero no tuvo nada de decisivo en la búsqueda de apoyos desde que el gobernador entrerriano ya estaba entre los aliados de la iniciativa. El verdadero desafío pasa por sumar a quienes todavía no se comprometieron a acompañarla y, especialmente, por conseguir que esos pronunciamientos se traduzcan en votos efectivos de sus legisladores.

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La distinción no es menor. Una declaración pública favorable de un gobernador no garantiza automáticamente el acompañamiento de todos los diputados y senadores vinculados con su administración. Por eso, detrás de las conversaciones sobre la reforma electoral aparece la discusión sobre las candidaturas provinciales y el costo que cada mandatario estaría dispuesto a asumir para facilitarle al Gobierno una victoria en el Congreso.

La convocatoria que hizo esta semana el oficialismo con la firma del senador Agustín Coto para el 17, es decir, el miércoles, aceleró los tiempos y dejó expuesta la distancia entre el discurso de unidad que intenta transmitir la Casa Rosada y las diferencias que persisten puertas adentro.

En diálogo con Infobae, una fuente de Balcarce 50 prometió que los gobernadores comenzarán a pronunciarse a favor de la eliminación de las primarias, en los próximos días.

La duda es si, antes de que llegue la hora de contar los votos, los hermanos Milei conseguirán ordenar una estrategia que aún hoy, a días del inicio del debate en comisiones, se presenta fragmentada entre quienes quieren competir en todas las provincias, quienes contemplan acuerdos con los mandatarios y quienes desconfían de que les estén preparando el terreno para cargar con las consecuencias de un eventual fracaso.