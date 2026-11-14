FAL: una herramienta para combatir la informalidad laboral

El FAL es una herramienta de financiamiento para afrontar los pagos por despido o cese laboral

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El 1 de diciembre entrará en vigencia la última y más importante de las herramientas dispuestas por la Ley de Modernización Laboral: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El FAL es una herramienta de financiamiento para afrontar los pagos por despido o cese laboral, pero si el fondo acumulado no alcanza para cubrir la totalidad de la indemnización, el empleador sigue siendo responsible por la diferencia.

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El nuevo aporte mensual obligatorio que la empresa debe hacer al FAL se compensa de forma automática con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA / Anses).

El nuevo aporte mensual obligatorio que la empresa debe hacer al FAL se compensa de forma automática con una reducción equivalente en las contribuciones patronales

El FAL no altera los costos laborales corrientes para las empresas, sino que los transforma en un ahorro para financiar futuras desvinculaciones, reduciendo la litigiosidad y dando mayor previsibilidad al mercado laboral.

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Dinámica del mercado de trabajo

La falta de crecimiento económico en los últimos 15 años y la elevada carga tributaria sobre el empleo formal derivaron en un notable incremento de la informalidad en el mercado laboral.

Desde 2011 la población económicamente activa creció cuatro millones hasta un total de 22 millones en la actualidad, pero la mayor parte del crecimiento fue en la informalidad

En números, desde 2011 la población económicamente activa creció cuatro millones hasta un total de 22 millones en la actualidad, pero la mayor parte del crecimiento fue en la informalidad (2,2 millones), y el resto en empleo público (900 mil) o monotributo (800 mil). La cantidad de asalariados en el sector privado se estancó en torno a 6 millones los últimos 15 años.

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En la era Milei continuó la misma tendencia. La economía generó 500 mil puestos de trabajo, pero casi en su totalidad en la informalidad.

En la era Milei la economía generó 500 mil puestos de trabajo

Aunque el fenómeno no es nuevo, se aceleró en los últimos años. Desde 2023 se observa una disminución de 300 mil empleos asalariados formales, mientras que entre trabajadores independientes y asalariados no registrados se elevaron en 765 mil puestos en el período.

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El único empleo formal que crece es el monotributo, por su menor carga tributaria, además de su mayor flexibilidad.

Los trabajadores independientes y asalariados no registrados se elevaron en 765 mil puestos en el último trienio

La creación de empleos, vía plataformas, demanda la inscripción del monotributo para iniciar.

Además, los trabajadores ponderan la flexibilidad del monotributo que se ajusta al creciente pluriempleo que se observa en el mercado laboral.

La creación de empleos, vía plataformas, demanda la inscripción del monotributo para iniciar

Hay que advertir que desde la promulgación de la Ley Bases se admite que un trabajador independiente pueda contar con la colaboración de hasta otros tres trabajadores sin relación de dependencia para llevar adelante un emprendimiento productivo, sin que ello configure por sí solo relación de dependencia.

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No es un dato menor si se considera que esta asociación de trabajadores independientes puede optar por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes –monotributo–, que es menos gravoso que cualquier régimen de promoción laboral, y se ajusta a la alta demanda de legislación de trabajos por cuenta propia.

Alcances

El FAL alcanza únicamente a las relaciones laborales registradas en el sector privado, con excepción de los trabajadores en la industria de la construcción y los empleos en casas particulares, regidos por sus propias normas.

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El FAL alcanza únicamente a las relaciones laborales registradas en el sector privado, con excepción de los trabajadores en la industria de la construcción y los empleos en casas particulares

La contribución mensual obligatoria se calculará a partir de diciembre de 2025 sobre las remuneraciones que constituyen la base para determinar las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con sus límites mínimos y máximos vigentes.

Porcentajes de aporte y reducción:

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme) : aportan el 2,5% de la masa salarial al FAL, compensado con una baja del 13,5% al 11% (o según corresponda la reducción de contribuciones) en SIPA.

Grandes Empresas: aportan el 1% de la masa salarial al FAL, compensado con una baja equivalente en sus contribuciones patronales (pasando del 16% al 15 por ciento).

Cada empleador debe constituir una cuenta individual, en cabeza propia, y no de cada trabajador, dentro de uno de los vehículos de inversión autorizados, a su elección, y que constituye un patrimonio separado, independiente, inenajenable e inembargable, destinado exclusivamente a contribuir a cubrir las obligaciones indemnizatorias.

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Por último, esta reducción de las cargas sociales no alcanza a los aportes sobre los trabajadores alcanzados por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mientras se mantengan sus efectos, ya que cuentan con su propio esquema de reducción de alícuotas mucho más generoso, pero por los cuales deberán hacerse las contribuciones al FAL.

Cada empleador debe constituir una cuenta individual, en cabeza propia, y no de cada trabajador, dentro de uno de los vehículos de inversión autorizados, a su elección

El RIFL es un esquema orientado a reducir la informalidad y a promover la creación de nuevo empleo registrado, consistente en la reducción de contribuciones patronales para empleadores privados que incorporen nuevos trabajadores.

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Los fondos

Mientras que las contribuciones al FAL solo pueden canalizarse hacia fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros de sociedades gerentes y fiduciarios habilitados –quienes no podrán cobrar más del 1% annual, IVA incluido, del valor de los fondos administrados–, los activos que integren dichos vehículos de inversión solo pueden estar denominados en pesos y estar radicados en el país.

Adicionalmente, solo hasta el 10% del total de las inversiones podrán estar en activos elegibles con retornos vinculados a la variación del tipo de cambio, y como mínimo el 10% deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo, como son los depósitos a la vista, los depósitos a plazo precancelables, y a plazo de hasta 30 días, o las letras del Tesoro con vencimientos inferiores a los 90 días.

Con excepción de los depósitos a la vista transitorios de carácter meramente operativo, las entidades habilitadas tienen prohibido invertir los recursos del FAL en las propias entidades o entidades vinculadas, sea en depósitos o instrumentos emitidos por estas, para evitar que así se financien a sí mismas con los recursos provenientes del FAL.

Solo hasta el 10% del total de las inversiones podrán estar en activos elegibles con retornos vinculados a la variación del tipo de cambio

En definitiva, el régimen incorpora un flujo obligatorio circunscripto al mercado financiero local de renta fija, limitando el riesgo de concentración –con excepción del Estado nacional–, privilegiando la liquidez y preservación del capital en pesos, de manera de mantener una correspondencia entre los activos y las obligaciones que el fondo debe atender.

Impacto estimado en el mercado de capitales

La masa salarial del sector privado afectada al SIPA suma $15,2 billones mensuales, de los cuales $ 8,7 billones corresponderían a mipyme, sujetas a una contribución del 2,5%, y $ 6,5 billones a grandes empresas, con una contribución al FAL del 1%.

En este sentido, el FAL acumularía un flujo de efectivo del orden de $283.000 millones mensuales o $3,4 billones anuales, equivalente al 0,3% del PBI.

El FAL acumularía un flujo de efectivo del orden de $283.000 millones mensuales

Hoy el mercado de fondos comunes acumula un patrimonio neto total al mes de agosto de 2026 de $ 111 billones, por lo que el FAL aportaría un incremento del orden del 3% annual sobre el total.

Consideraciones finales

El RIFL en los primeros tres meses de vigencia implicó una formalización de unos 63 mil trabajadores, y casi 21 mil empresas que utilizaron el beneficio del régimen. En este sentido, y junto con la propia Ley de Modernización Laboral, el FAL puede contribuir a impulsar el crecimiento del empleo registrado, al reducir tanto el costo laboral como el costo indemnizatorio a través de la constitución obligatoria de provisiones.

El RIFL en los primeros tres meses de vigencia implicó una formalización de unos 63 mil trabajadores, y casi 21 mil empresas que utilizaron el beneficio del régimen

Si la empresa no informa su identificador FAL, ARCA retendrá transitoriamente las contribuciones. Transcurrido un mes, la CNV puede asignar una entidad administradora de oficio. Por eso, conviene elegir el vehículo de inversión que mejor se adapte a la empresa antes de la fecha de vigencia.

El autor es analista económico y financiero de Econométrica