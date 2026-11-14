Se fue el Papa, volvió la interna del poder

León XIV en la despedida de la Argentina, junto a Javier Milei

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Apenas concluida la visita de León XIV -potente por el mensaje y por la respuesta masiva que generó a cada paso-, el oficialismo expuso sin disimulo la interna del poder. Dedicó algo de tiempo a ensayar lecturas parciales y forzadas de los dichos del Papa, un ejercicio parecido al del kirchnerismo en la otra vereda, como si la realidad social y económica les fuera ajena por completo. El eco nítido del paso del Papa por el país hizo más contrastante la reposición pública del tema doméstico. No se trató sólo de un más que sugerente gesto de Javier Milei en redes sociales, sino de una movida más amplia que alimenta y expone las tensiones con Patricia Bullrich, en la mira de Karina Milei.

El Gobierno parece moverse sin considerar los efectos más extendidos de sus disputas, que superan los límites de la política y son anotados especialmente en el mundo de la economía. Las reacciones, según la magnitud de cada entrega de la interna, tienen registro inmediato en el tablero financiero, pero importan además para el cálculo de mediano plazo en materia de inversiones.

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Tal vez eso explique algunas expresiones contradictorias. De un lado, los mensajes hacia el circuito empresarial -por la vía de los trascendidos y también en boca de operadores- que buscan minimizar los alcances de las pulseadas y dicen que el ruido irá disminuyendo en la medida que avance el plan reeleccionista de Milei. Y del otro, la evidencia de que el foco en el interior libertario se corrió definitivamente hacia las tensiones entre Olivos y Bullrich, por ahora sin un cierre efectivo.

La cuestión de fondo -también para la lectura económica- es que no se trata de un simple cambio de protagonistas en la cartelera de las peleas violetas. Lo que se modificó de manera sustancial es la naturaleza de la interna. Queda en segundo plano la competencia por espacios de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, y lo que emerge con final abierto es una disputa por el poder encarnada por Bullrich, con vaivenes como los de estas horas. Dicho de otra forma: no se discute centralmente quién pesa más en el entorno presidencial, sino hasta qué punto puede escalar un proyecto diferente del que sostiene al Presidente. Y eso aumenta en la medida que se acercan las definiciones electorales para el 2027.

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Por eso mismo, la señal de Milei resultó más que sugerente. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue el mensaje compartido por el Presidente en redes sociales. Ocurrió en las últimas horas de la visita del Papa, pero, de hecho, creció después en repercusión. Fue amplificado por fuentes del oficialismo que lo destacaron como respuesta directa a la jefe del bloque de senadores de LLA, a pesar de que no es mencionada expresamente.

Sin exagerar el análisis, la frase trasmite que Olivos le estaría atribuyendo a Bullrich más capacidad de daño que de construcción propia. Como sea, está lejos de asomar como elemento único. Al contrario, fue acompañado por muestras práctica de la intención de limar a la ex ministra en respuesta a sus gestos de diferenciación. Y eso mismo refuerza la impresión de que los cruces importan más por lo que representan que por lo que dicen formalmente.

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Patricia Bullrich, junto a diputados y colaboradores. Señal para la interna

En la superficie, Bullrich operó del mismo modo. Con un tuit, se mostró a tono con el clima marcado por el Papa, que por estas horas desarrolla en Perú la última etapa de su gira regional. Destacó en X que el Senado tiene todo listo para convertir en ley el proyecto sobre discapacidad, aprobado por mayoría infrecuente en Diputados luego de que el oficialismo cediera en sus posiciones iniciales por presión de aliados y para no perder una batalla de esta magnitud con la oposición. Y remató: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

Suficiente el texto para su interpretación en clave de interna. Con un añadido nada menor en esa atmósfera: de hecho, fijó la prioridad de tratamiento para la ley de discapacidad casi al mismo tiempo que el Gobierno insistía con su propia prioridad, es decir, la reforma electoral como objetivo central del Senado. Fijar agenda fue para Olivos una manera de presionar efectivamente sobre Bullrich, como jefa del bloque de LLA.

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El proyecto del Ejecutivo -reducido como interés real a la eliminación de las PASO-, llegó al Senado hace seis meses y nunca avanzó. Bullrich hace tiempo transmitió la dificultad para reunir la mayoría exigida en esta materia -la mitad más uno de los senadores- y, en rigor, la negociación fundamental quedó planteada fuera de la Cámara alta. Las tratativas con los gobernadores están a cargo de Diego Santilli, pero una pieza clave sigue siendo Luis Caputo. Como se sabe, son dos los rubros de negociación: acuerdos electorales y plata.

El Gobierno decidió decir que está todo dado para avanzar. Y sobre todo, transmitió -y dejó trascender- el mensaje a Bullrich para que avance con el tema. La intención es tratar el proyecto en comisión, el martes próximo, y llevarlo al recinto la semana siguiente. No está claro si están asegurados los votos o si la intención es meter presión poniendo en marcha el trámite. Se verá.

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Por lo pronto, resulta evidente la intención de marcarle el terreno a la ex ministro. Del mismo modo, como parte de la pelea, fue interpretado su tuit sobre el proyecto de discapacidad, que llegaría al recinto el jueves que viene junto a otro asunto que provocó costos al oficialismo: el texto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que incluye la restitución de la ley de tierras.

Si hacía falta otro síntoma de la interna, lo expuso un ingrediente original. Los plazos que plantea el Gobierno para avanzar con la reforma electoral en el Senado fueron anticipados por el presidente de la Cámara de Diputados. Llamativo. Martín Menem lo vistió como si fuera un cálculo personal, casi una expresión de deseo, pero resultó claro que fue motorizado desde las oficinas de Karina Milei.

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Desde las cercanías de la secretaria General de la Presidencia, venían avisando que después de la partida del Papa, llegaría el momento de redefinir la relación con Bullrich. Las especulaciones fueron variadas, algunas extremas, sobre un final abrupto. El desenlace está en construcción y no parece que dependa de una única voluntad. En cualquier caso, asoman un par de elementos muy visibles. Uno: la realidad económica, que demandaría evitar ruido político. Y dos, lo más significativo: creer que el efecto de la visita de León XIV se agotó cuando embarcó rumbo a Lima.