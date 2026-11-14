El avance de China en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei

Javier Milei y Xi Jinping mantuvieron un encuentro durante la reunión del G20 que se llevó a cabo en Río de Janeiro en noviembre de 2024 (Instagram)

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El 6 de noviembre, Argentina implementó una nueva regulación para la seguridad de la cadena de suministro de telecomunicaciones, restringiendo efectivamente la participación de muchas empresas chinas en el sector. La medida pone de relieve el actual intento de equilibrio del gobierno de Javier Milei entre hacer negocios con la República Popular China (RPC) y adoptar medidas que respondan a las preocupaciones de Estados Unidos y a los intereses nacionales de largo plazo de Argentina.

Poco después de la investidura, en diciembre de 2023, del libertario y heterodoxo presidente argentino Javier Milei, este proclamó célebremente que no “haría negocios con comunistas”. En los tres años transcurridos desde entonces, pese al estrecho alineamiento y la cooperación del gobierno de Milei con Estados Unidos en otros ámbitos, el comercio del país con la República Popular China (RPC) ha crecido significativamente, y los proyectos chinos en Argentina han prosperado, incluidos aquellos en sectores sensibles como los minerales estratégicos, las telecomunicaciones y el espacio. El caso argentino no es único. Ilustra cómo, para muchos países de América Latina, los negocios y otros imperativos facilitan las actividades chinas en la región incluso bajo gobiernos políticamente alineados con Estados Unidos o que buscan buenas relaciones con ese país.

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La respuesta de la RPC ilustró el potencial de la presión financiera para proteger sus intereses. En diciembre de 2023, Pekín suspendió la implementación de una propuesta de ampliación de 6.500 millones de dólares de la porción de libre disponibilidad del swap de monedas entre la RPC y Argentina, anunciada en octubre de 2023 bajo el gobierno anterior. La medida, que se produjo mientras la administración entrante de Milei buscaba liquidez financiera para realizar pagos de obligaciones previas con el Fondo Monetario Internacional, envió un firme mensaje de advertencia a la administración de Milei sobre su retórica antichina.

En agosto de 2026, China firmó un nuevo acuerdo de swap de monedas por cinco años y 130.000 millones de yuanes con un gobierno de Milei que, pese a su retórica hostil inicial, ha evitado acciones contra los intereses empresariales, espaciales y de otro tipo de China en el país, y ha ampliado sustancialmente sus vínculos comerciales con el gobierno comunista chino durante los tres años de Milei en el cargo.

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El mercado chino concentró el 93% de las compras de exportaciones argentinas de soja registradas durante 2025. (REUTERS/Martín Cossarini)

Comercio

En Argentina, como en otros lugares, las empresas chinas han seguido ampliando su suministro de bienes y servicios al país y han comprado productos agrícolas con poco valor agregado y otras materias primas. Los datos del organismo nacional de estadísticas de Argentina, el INDEC, muestran que, durante la administración de Milei, entre 2023 y 2025, las exportaciones a China aumentaron un 86%, mientras que las importaciones desde China crecieron un 24%, incluido un fuerte incremento entre 2023 y 2025. No obstante, Argentina continuó registrando un considerable déficit comercial con China.

En 2025, Argentina exportó a China bienes por valor de 9.800 millones de dólares, mientras que importó de China 18.000 millones de dólares. Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones a China alcanzaron los 7.100 millones de dólares, un 9,6% más que el nivel del año anterior.

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El papel de China como compradora de materias primas agrícolas —una fuente clave de ingresos de divisas para Argentina— ha sido importante para los esfuerzos continuos de estabilización económica del país, otorgando posiblemente influencia a Pekín. En 2025, China compró el 93% de las exportaciones argentinas de soja.

A pesar de esta influencia, Argentina se diferencia de otros países sudamericanos, como Brasil, al mantener una sólida relación comercial con Estados Unidos. En ciertos aspectos, esa relación ha sido más favorable para Argentina. Durante los primeros nueve meses de 2026, Argentina exportó el 9,2% de sus bienes a China, frente al 10% a Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos representó una proporción menor de las importaciones argentinas: el 23,3% procedió de China, frente al 9,2% de Estados Unidos.

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Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, visitará China en los próximos meses, una visita que podría allanar el camino para una visita de Estado, largamente discutida, del presidente Milei a China.

El gobierno de Milei es uno de los principales aliados de Donald Trump en la región (REUTERS/Jonathan Ernst)

Minería

China ha desempeñado durante mucho tiempo un papel modesto en el sector minero argentino, incluida la asociación de Shandong Gold con Barrick Gold Corporation para la muy grande mina Veladero, en la provincia de San Juan.

Más recientemente, las empresas chinas se han expandido rápidamente en el litio, con siete grandes proyectos y grupos de proyectos:

Cauchari-Olaroz , en la provincia de Jujuy, que involucra a Ganfeng Lithium, con una propuesta de ampliar la capacidad anual de carbonato de litio de 40.000 toneladas métricas (44.092 toneladas cortas) a aproximadamente 85.000 toneladas métricas (93.697 toneladas cortas).

Mariana , en el Salar de Llullaillaco y General Güemes, en Salta, que también involucra a Ganfeng Lithium. El proyecto inauguró su planta de cloruro de litio en febrero de 2025, con una capacidad anual declarada de producción de 20.000 toneladas métricas (22.046 toneladas cortas). Su inversión reportada de 980 millones de dólares incluyó 790 millones de dólares en gasto de capital del proyecto y 190 millones de dólares para su parque solar.

Tres Quebradas , en Fiambalá, provincia de Catamarca, que involucra a Zijin Mining. El proyecto comenzó la producción en septiembre de 2025, con una capacidad anual de 20.000 toneladas métricas (22.046 toneladas cortas) de carbonato de litio y planes de añadir 40.000 toneladas métricas (44.092 toneladas cortas) por año.

Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) consolidado , en la provincia de Salta, que involucra a Ganfeng Lithium. El desarrollo apunta a una capacidad anual aproximada de 150.000 toneladas métricas (165.347 toneladas cortas) equivalentes de carbonato de litio en tres fases, sujeto al desarrollo y al financiamiento.

Solaroz y Jama , en la provincia de Jujuy, que involucran a CNGR Advanced Material Co. Ltd.

Sal de los Ángeles / Litio Ángeles Argentina , en la provincia de Salta, que involucra a Tibet Summit Resources Co., Ltd. La primera fase, anunciada en julio de 2024, implicaría una producción anual de 10.000 toneladas métricas (11.023 toneladas cortas) de carbonato de litio, alcanzando eventualmente las 30.000 toneladas métricas (33.069 toneladas cortas) por año.

Arizaro, en la provincia de Salta, que involucra una propuesta de adquisición por 175 millones de dólares por parte de China Union Holdings Ltd. / Hualian Holdings.

Según una evaluación de China Desk de octubre de 2026, los proyectos que involucran capital chino representaron el 72% de la inversión propuesta en litio presentada en el marco del programa argentino de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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Veladero: 21 años de minería, empleo e inversión en San Juan, Argentina

Actividades en el sector eléctrico

Las empresas con sede en la RPC no han realizado adquisiciones ni asegurado proyectos de generación y transmisión eléctrica en la misma medida que lo han hecho en los países sudamericanos vecinos de Chile y Perú.

En septiembre de 2026, el gobierno argentino canceló formalmente un proyecto largamente demorado para la construcción de un reactor nuclear de agua a presión por parte del grupo chino Gezhouba.

No obstante, desde 2018, Power China y Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd. han construido y ampliado un gran complejo solar en el norte del país, con una capacidad actual de 300 megavatios repartida en sus tres fases.

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Además, los proveedores chinos de equipos han participado en varios proyectos eólicos y solares de propiedad argentina. Estos incluyen la expansión de 400 millones de dólares de Aluar cerca de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, que incorpora 336 megavatios de capacidad de generación eólica con 56 turbinas suministradas por Goldwind; el suministro de TrinaTracker de sistemas de seguimiento para el componente solar de 64 megavatios del complejo eólico-solar Valle de la Puerta, en La Rioja; y el proyecto solar fotovoltaico San Juan Sur de Genneia, de 110 millones de dólares y 129,2 megavatios, en el departamento Sarmiento, que utiliza equipos de Jinko Solar, Huawei y Trina Solar. En agosto de 2026, se liberaron fondos para China Gezhouba Group Company Limited destinados a reiniciar la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz.

El fabricante chino de baterías CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) suministra baterías para los proyectos de almacenamiento Nuevo Puerto y Central Costanera de Central Puerto, con una potencia de 150 megavatios y 55 megavatios, respectivamente. En conjunto, los proyectos totalizan 205 megavatios y 1.025 megavatios-hora de capacidad de almacenamiento, con Edenor y Edesur como sus respectivos compradores de electricidad, para reforzar la red metropolitana de Buenos Aires. Por separado, CATL ha identificado a la minería y a los centros de datos como mercados objetivo potenciales.

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Argentina implementó una regulación de seguridad en telecomunicaciones que restringe la participación de empresas chinas en el sector. (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

Cooperación digital

Las empresas chinas mantienen una presencia considerable en la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios de nube de Argentina, basándose en el establecimiento de operaciones de Huawei en Puerto Madero en 2001. Su posición varía según el segmento de mercado: Samsung y Motorola, propiedad de Lenovo, dominan el mercado de teléfonos móviles, mientras Xiaomi, Honor, Oppo y ZTE/Nubia están ampliando sus ventas de teléfonos inteligentes y su presencia minorista. En 2026, Honor abrió su primer establecimiento minorista físico en el Centro Comercial Abasto de Buenos Aires, mientras Huawei regresó al mercado argentino de teléfonos inteligentes en diciembre de 2025, tras una ausencia de seis años.

Huawei se ha convertido en un actor importante en el mercado argentino de servicios de nube. Huawei contaba con 1.500 clientes de nube en enero de 2026 y tiene un centro de datos en el barrio porteño de Barracas, con planes para otro. En agosto de 2026, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, planteó objeciones de seguridad a la propuesta de cooperación de Huawei con la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) para otro centro de datos.

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Poniendo de relieve los riesgos asociados con la expansión de la infraestructura digital de la RPC en el país, el gobierno argentino también ha sido objetivo de piratas informáticos con sede en China, incluido el grupo FamousSparrow.

En tecnologías de vigilancia, las empresas chinas Hikvision y Dahua tienen una presencia consolidada en el país. En abril de 2024, Hikvision abrió nuevas oficinas y una sala de exposición en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Los despliegues de vigilancia municipal de Dahua Technology incluyen un proyecto en Córdoba que involucra un centro de monitoreo con 114 cámaras. Un estudio de caso publicado en enero de 2020 documenta equipos de monitoreo de Dahua Technology instalados en 400 patrulleros policiales en la provincia de Buenos Aires.

Las empresas chinas también están incursionando en la robótica habilitada por superinteligencia (SI), como parte de sus esfuerzos más amplios por captar el mercado mundial de la robótica, centrándose en el mundo en desarrollo, tal como lo han hecho con otras tecnologías estratégicas, incluidos los paneles solares y los vehículos eléctricos.

Entre los primeros ejemplos se encuentran el trabajo del transportista argentino de gas TGN con Humandroid para desarrollar y entrenar un robot humanoide Unitree G1 y un robot cuadrúpedo para tareas peligrosas de mantenimiento e inspección, incluida la manipulación de válvulas, la detección de fugas y las inspecciones de plantas. Ejemplos relacionados incluyen el entrenamiento de robots humanoides Unitree en Córdoba y robots Unitree comercializados para servicios de seguridad en la Feria Comercial Intersec de Buenos Aires en 2026.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina (Embajador de Estados Unidos)

Cooperación en el sector espacial

En el sector espacial, el acceso de la RPC a los cielos del hemisferio occidental podría permitirle recopilar datos de satélites estadounidenses y realizar operaciones contra ellos, así como comunicarse con sus propios sistemas espaciales ofensivos durante tiempos de guerra. Argentina sigue siendo uno de los principales puntos de acceso para las actividades espaciales chinas en la región.

Al inicio de la administración de Milei, las autoridades argentinas inspeccionaron la instalación de seguimiento del espacio profundo operada por China en Neuquén, Argentina, como lo habían hecho al comienzo de la administración favorable a Estados Unidos de Mauricio Macri (2015-2019). También revisaron los contratos asociados que otorgan el control operativo de la instalación a China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), afiliada al Ejército Popular de Liberación de China (EPL), sin supervisión regular in situ por parte del gobierno argentino. A pesar de su deseo de responder a las preocupaciones de Estados Unidos, el gobierno de Milei, al igual que el gobierno de Macri, inspeccionó la instalación, pero aparentemente concluyó que no era práctico retirar a CLTC, afiliada al EPL, del control de la instalación. De hecho, en los últimos meses, CLTC ha propuesto mejoras para reforzar la recepción de señales, mejorar la comunicación en banda Ka y optimizar el procesamiento de datos de alta velocidad.

La agencia espacial argentina, CONAE, también firmó en enero de 2022 un acuerdo con la Oficina de Navegación Satelital de China para establecer una estación de seguimiento BeiDou en su Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba. Por separado, Emposat, una empresa china, y Ascentio Technologies, una compañía argentina, han desarrollado una estación terrestre comercial de satélites en Río Gallegos; el citado acuerdo de Córdoba no establece allí un acuerdo correspondiente entre CONAE y BeiDou.

Aunque el gobierno de Milei detuvo el avance del casi terminado Radiotelescopio China-Argentina (CART), de 40 metros (131 pies), en junio de 2025, el socio argentino local, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), presentó una propuesta de reestructuración al Ministerio de Defensa argentino en octubre de 2026.

Milei presentó en Córdobas los cazas F-16 comprados a Dinamarca

Cooperación militar

Argentina mantiene vínculos militares y policiales continuos y no triviales con la RPC. Por un lado, el gobierno argentino abandonó una compra prevista de cazas FC-1/JF-17 de China en favor de cazas F-16 de fabricación estadounidense adquiridos a Dinamarca, y anteriormente había reducido una compra de vehículos militares NORINCO WMZ-551 para la brigada de mantenimiento de la paz Cruz del Sur después de recibir únicamente cuatro vehículos. Por otro lado, las fuerzas federales de seguridad argentinas continúan incorporando equipos chinos, incluida la distribución, en septiembre de 2025, de 69 drones chinos DJI Mavic 3T y Matrice 30T por parte del Ministerio de Seguridad, tras compras realizadas en agosto de 2024. En agosto de 2024, cinco camiones chinos Shacman 2190 6×6 fueron transferidos a la Base de Apoyo Logístico Pigüé de Argentina como parte de una donación anterior de la RPC de 30 vehículos.

China también mantiene intercambios militares diplomáticos y relacionados con educación y capacitación con Argentina. En septiembre de 2025, por ejemplo, oficiales chinos participaron en una visita de agregados militares extranjeros al Comando del Área Naval Austral de Argentina y a la Base Naval Ushuaia. En noviembre de 2025, una delegación del EPL visitó de manera similar el colegio militar de Argentina. En cuanto a recibir personal militar argentino en la RPC, un grupo de oficiales y cadetes argentinos participó en la “Semana Internacional de Cadetes del Ejército”, patrocinada por el EPL, en Nankín. Representantes militares argentinos también participaron en un evento celebrado en agosto de 2026 por la Universidad de Aviación Naval del EPL en Yantai, China. De manera similar, del 29 de julio al 18 de agosto de 2024, dos altos oficiales de la Prefectura Naval Argentina —el director de Operaciones y Protección Ciudadana, prefecto general Julio Mostafá, y el prefecto mayor Carlos Watters— participaron en el programa de capacitación de policía marítima China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Más allá de la cooperación oficial en materia de seguridad y las transferencias de armas, las empresas chinas de seguridad privada continúan explorando oportunidades en Argentina. Estas oportunidades incluyen al China Overseas Security Group (COSG), que, según informes, estaba reclutando personal para trabajar en el país.

Intercambio entre pueblos

Más allá de las actividades comerciales y de seguridad, la RPC continúa ampliando su intercambio entre pueblos en Argentina a nivel nacional y local. Estas actividades aumentan la influencia china y potencialmente crean oportunidades para reclutar argentinos para actividades que van desde proporcionar información y redactar “documentos” para organizaciones de inteligencia chinas, como el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), hasta otras formas de colaboración de inteligencia.

Argentina alberga cuatro Institutos Confucio (IC), que operan mediante asociaciones entre instituciones argentinas y chinas y utilizan profesores chinos junto con personal local para atraer a estudiantes interesados en el idioma y la cultura chinos. Estos institutos fueron establecidos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en mayo de 2009; en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en noviembre de 2009; en la Universidad Nacional de Córdoba en octubre de 2020, ofreciendo inicialmente programas virtuales durante la pandemia de COVID-19 antes de abrir clases presenciales en 2022; y en la Universidad de Congreso (UC), en Mendoza, en octubre de 2024. Los institutos figuran en el directorio internacional de Institutos Confucio. Una versión anterior informó de aproximadamente 15 becas anuales solamente a través de la UBA. Por separado, un anuncio del gobierno argentino de diciembre de 2021 describió un aumento de 40 a 50 becas anuales para argentinos en el marco de acuerdos gubernamentales bilaterales. Una presentación de 2024 del director de ICUBA, Patricio Conejero Ortiz, informó de 324 becas de movilidad académica en varios programas, que cubrían a docentes, investigadores y estudiantes e incluían cursos cortos, programas semestrales y de año académico, campamentos y el programa UBA-China.

Argentina alberga cuatro Institutos Confucio de China

Los programas chinos de intercambio entre pueblos en Argentina no se limitan a los Institutos Confucio y las becas asociadas. También incluyen viajes a China y otras formas de acercamiento a personal de centros de estudios argentinos, otros académicos, empresarios, periodistas, líderes políticos y oficiales militares y policiales. El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) estima que más de 1.000 argentinos participaron en sus programas de capacitación técnica y otros intercambios entre 1983 y 2023.

A nivel político nacional, como en otros países latinoamericanos, la RPC ha recibido regularmente en China a miembros argentinos del Congreso y a otros funcionarios. Entre los ejemplos recientes figura una visita de diciembre de 2024 de ocho miembros de la Cámara de Diputados de Argentina, encabezada por Juliana Santillán, del partido gobernante La Libertad Avanza (LLA). Durante el mismo mes, figuras de alto nivel de una variedad de partidos políticos argentinos realizaron una visita de 10 días, incluido Facundo Pérez Carletti, secretario nacional de PRO, un partido alineado con el gobierno. Santillán encabezó otra delegación de legisladores de LLA y PRO en una visita de una semana en enero de 2026, poco más de un año después de su viaje anterior.

La construcción de relaciones mediante viajes financiados por la RPC se complementa con el cultivo de vínculos en Argentina. Las empresas con intereses en el mercado chino o asociaciones con entidades chinas en Argentina reciben atención de Pekín. Estos vínculos empresariales se ejemplifican en la Cámara Argentino-China de Producción, Industria y Comercio, en Buenos Aires, actualmente encabezada por Javier Lozada, que mantiene vínculos estrechos con la Embajada de la RPC en Argentina y recibe atención regular de ella.

Estas relaciones también se extienden al ámbito local, donde la generosidad de la RPC hacia funcionarios subnacionales y las donaciones a instituciones en sus provincias a menudo eluden el escrutinio de la contrainteligencia federal y de otras autoridades. Entre los ejemplos figura el relacionamiento con los gobernadores de Jujuy y Catamarca, provincias donde China tiene importantes intereses en el litio. Estos gobernadores han visitado China en varias ocasiones. Las universidades del noroeste argentino también han recibido donaciones de equipos, capacitación y otros apoyos de empresas tecnológicas chinas.

El presidente Milei mantiene cordiales relaciones comerciales con China (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

Conclusión

Las relaciones comerciales de las empresas argentinas con entidades en China y otros lugares son coherentes con las políticas de laissez-faire de un gobierno libertario como el de Milei en Argentina. Sin embargo, como muestra este artículo, estas relaciones se han ampliado a sectores digitales y espaciales estratégicamente sensibles, a la cooperación militar y a los intercambios entre pueblos. Estos vínculos suscitan preocupaciones sobre influencia indebida y penetración de inteligencia, y podrían proporcionar opciones al EPL para actuar contra intereses estadounidenses y de otros países en tiempos de guerra. Argentina es un país soberano con derecho a relacionarse con quien elija. No obstante, sería prudente que Argentina considerara cómo la ampliación de la participación y la influencia de la RPC en sectores sensibles podría perjudicar sus propios intereses y generar preocupaciones entre socios importantes como Estados Unidos. Esos socios podrían responder en defensa de sus propios intereses nacionales.

*El Dr. R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina y titular de la Cátedra de Investigación General Douglas Macarthur en el Departamento de Investigación y Evaluación Estratégica del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, con un enfoque en las relaciones de la región con China y otros actores no pertenecientes al hemisferio occidental, así como en el crimen organizado transnacional y el populismo en la región. También es investigador sénior no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Descargo de responsabilidad: En este artículo se utilizan superinteligencia y SI en lugar de inteligencia artificial e IA, conforme a lo dispuesto por la Orden Ejecutiva 14434, de fecha 29 de septiembre de 2026. Los artículos y comentarios publicados en el sitio web del Departamento de Investigación y Evaluación Estratégica (SRAD) son expresiones no oficiales de opinión. Las opiniones y puntos de vista expresados en el sitio web son los de los autores y no necesariamente los del Departamento de Guerra, el Departamento del Ejército, el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos ni ninguna otra agencia del gobierno estadounidense. Los autores de los productos del Departamento de Investigación y Evaluación Estratégica y de la Prensa del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos gozan de plena libertad académica, siempre que no divulguen información clasificada, comprometan la seguridad de las operaciones o tergiversen la política oficial de Estados Unidos. Esa libertad académica les permite ofrecer perspectivas nuevas y, en ocasiones, controvertidas, con el fin de fomentar el debate sobre cuestiones clave. La aparición de hipervínculos externos no constituye una aprobación por parte del Departamento de Guerra de los sitios web enlazados ni de la información, productos o servicios contenidos en ellos. El Departamento de Guerra no ejerce ningún control editorial, de seguridad ni de otro tipo sobre la información que pueda encontrarse en dichos sitios.