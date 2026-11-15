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Pampita y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos y despejaron las dudas sobre una supuesta separación: las fotos

La modelo y el polista compartieron una salida en el Hipódromo de Palermo luego de las versiones que hablaban de una crisis en la pareja

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
Pampita y Martín Pepa reaparecieron juntos en el Hipódromo de Palermo tras afrontar nuevas versiones sobre una ruptura amorosa (RSFOTOS)
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A casi dos años de iniciar su relación, y después de rupturas y reconciliaciones, Pampita y Martín Pepa volvieron a afrontar rumores de separación. Según había informado Yanina Latorre la distancia entre las agendas de la pareja y los países donde desarrollan sus actividades había incidido en el vínculo. Aún así, este sábado, la modelo y el empresario volvieron a mostrarse juntos.

La pareja reapareció en el Hipódromo de Palermo, donde compartió una jornada al aire libre y posó ante las cámaras. La salida llegó en medio de las especulaciones sobre el estado de su relación y mostró a ambos juntos, sonrientes y distendidos durante el evento.

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Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La actividad de Martín Pepa como polista en Estados Unidos constituyó un obstáculo geográfico mencionado en la dinámica de la relación (RSFOTOS)
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La modelo asistió a la jornada social con un vestido midi recto en tono off-white y zapatos stilettos nude (RSFOTOS)
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
El empresario vistió un traje azul marino con camisa blanca de cuello abierto y sin corbata para la actividad en Palermo (RSFOTOS)

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido midi recto color off-white, confeccionado en una tela liviana. El diseño tenía breteles con botones en los hombros, un escote suavemente drapeado y un botón central acompañado por lazos. Un cinturón elastizado del mismo tono, con hebilla dorada, definió la cintura.

La modelo completó el conjunto con stilettos nude y una cartera de mano color suela. Llevó el cabello castaño suelto, con raya lateral y ondas suaves, mientras que el maquillaje se apoyó en una base luminosa, pómulos marcados y labios rojos, que aportaron contraste a la paleta de tonos neutros.

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La modelo asistió a la jornada social con un vestido midi recto en tono off-white y zapatos stilettos nude (RSFOTOS)
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La conductora manifestó que resolverá sus asuntos personales en el ámbito privado y que informará novedades por sus propios medios si lo considera necesario (RSFOTOS)
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La modelo y el empresario volvieron a ser vistos juntos en un evento social (Crédito: RSFOTOS)

Martín Pepa, por su parte, optó por un traje azul marino de corte estructurado y tela liviana. Lo combinó con una camisa blanca de cuello abierto, sin corbata, una elección acorde con el carácter social y diurno de la jornada en Palermo. La presencia compartida de la pareja volvió a poner el foco sobre el vínculo, luego de los trascendidos que habían circulado durante los días previos.

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Una semana antes de esa nueva aparición pública, Pampita había evitado confirmar o desmentir las versiones sobre una posible ruptura con Martín Pepa. Consultada por LAM (América TV), la modelo pidió que se respetara su intimidad y advirtió que la exposición mediática podía afectar el vínculo. “A veces esto ensucia todo y hace que las cosas terminen mal”, sostuvo.

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La aparición de Pampita y Pepa alimentó las versiones de reconciliación (Crédito: RSFOTOS)
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La pareja se mostró unida luego de las versiones que hablaban de una posible separación (Crédito: RSFOTOS)

Las declaraciones se produjeron luego de que Yanina Latorre afirmara en su programa que la pareja llevaba 15 días separada. Según la conductora, personas cercanas a ambos le habían señalado que las agendas y la distancia entre los países donde desarrollan sus actividades habían repercutido en la relación.

Latorre también dijo que la modelo estaba triste y que buscaba recomponer el noviazgo. La distancia entre Argentina y Estados Unidos, donde Pepa desarrolla parte de su actividad como polista, ya había sido mencionada anteriormente por Pampita como un obstáculo para sostener el vínculo.

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
Pampita y Martín Pepa posaron sonrientes durante una jornada al aire libre en Palermo (Crédito: RSFOTOS)

Durante un evento realizado ese jueves, Pampita fue consultada nuevamente por la situación y marcó un límite ante las preguntas. “No quiero entrar en ese tema. No quiero que mi vida esté en los programas. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”, afirmó.

La conductora explicó que procura resguardar a la persona con la que está vinculada, en alusión a Pepa, quien no forma parte del ambiente televisivo. “Yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta. No le gusta y quiero cuidar eso”, señaló desde un móvil.

Ante la consulta sobre si esa reserva respondía a un pedido del empresario, Pampita prefirió no profundizar. “Prefiero no contar cosas que son privadas y me parece que es lo más sano para todos”, respondió. También defendió su decisión de no referirse a las versiones sobre su relación: “Hay que respetar al otro y lo que siente el otro. Hay que cuidarlo y estoy en mi derecho de decir: ‘Esta puerta yo no quiero abrirla’”.

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
La modelo y el empresario compartieron una salida pública que volvió a poner el foco en su relación (Crédito: RSFOTOS)

La modelo aclaró que hablará cuando crea que sea necesario, aunque descartó hacerlo en ese momento. “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, pero no es el momento ahora para decir nada. Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”, expresó entre risas.

Pampita insistió en que no buscaba alimentar las especulaciones y negó estar molesta por las preguntas. “Los respeto un montón, lo entiendo, pero uno puede alimentarlo o no. Yo prefiero no alimentarlo”, indicó. Al ser consultada sobre una posible difusión de información falsa, dijo que hablaba “en general” y evitó apuntar contra alguien en particular.

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez tras los rumores de separación
Pampita y Martín Pepa reaparecieron juntos en el Hipódromo de Palermo tras los rumores de crisis (Crédito: RSFOTOS)

La también animadora sostuvo que, si tuviera algo que comunicar, lo haría por sus propios medios. “Está bueno que uno tenga su espacio privado para resolver las cosas en privado. No todo tiene que ser mediático”, remarcó.

Durante la entrevista, además, se refirió a cómo sus hijos procesan las versiones que circulan sobre ella. Según contó, desde chicos aprendieron a distinguir entre los comentarios mediáticos y la dinámica familiar. “Mis hijos tienen padres muy expuestos y no quiero decir que es algo natural, pero desde muy chicos saben lo que pasa en casa y quiénes somos en casa. Han podido diferenciar lo mediático de lo real y no se basan en nada que se diga afuera”, afirmó.

Por último, destacó el acompañamiento que recibe de ellos. “Tengo la suerte de que mis hijos son un amor. Me apoyan en todo y saben que mi carrera tiene un montón de cosas que no les gusta, pero también tienen muchos privilegios, así que no se quejan nunca”, concluyó. Aun así, reiteró su postura: “No todo tiene que ser mediático. Aunque yo tenga este trabajo, no significa que todo tiene que ser mediático”.

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