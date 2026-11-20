Amelia Saban es diseñadora de modas especialista en la importación de géneros (Foto: Movant Connection)

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“Son muchos mails que van y vienen, porque una carga chica y una grande significan la misma logística”. Así resume Amelia el trabajo que hay detrás de cada tela que llega desde Europa. Con 44 años importando, repasa cómo sostuvo la actividad en épocas de restricción, por qué formó a su equipo de diseño en logística y qué la frena a la hora de comprar en Asia.

¿Cómo se vincula la moda con el comercio exterior?

Yo siempre miré a Europa: empecé con un pie ahí, no en Estados Unidos ni en Miami. Me gustaba la ropa muy bien hecha, así que empecé a mirar marcas extranjeras de muy alto nivel y a ir a las exposiciones, y así supe quiénes eran las fábricas de los géneros.

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Pensé que, siendo un proveedor muy chiquito en Argentina, donde nadie traía telas italianas, no me iban a vender. Y me vendieron. Pedí conocer sus fábricas y así aprendí lo que era un cachemir o un doble faz, porque yo no sabía: tenía 30 años.

Con el tiempo me di cuenta de que el 80% de un producto lo hace el gramaje de la tela, así que no había otra posibilidad que importar. No podés tener un diseño italiano con una tela de Perú: necesitás al que hace esa tela, que es experto y te dice: “Mire, lleve esta de 300 gramos”.

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Llevás 44 años importando. ¿Cómo atravesaste los cambios de reglas en el comercio exterior argentino?

Fue una carrera dificilísima, porque tuve todos los gobiernos: épocas en que no se podía y épocas en que se podía. En un momento, con las restricciones a la importación, tuve que poner un negocio de ropa en Punta del Este, porque para importar tenía que exportar. Hice todos los malabares para sostener esto.

Se sufría muchísimo, pero así aprendí a importar. Hoy la importación es mucho más fácil: me sale canal verde. Creo que los gobiernos tienen mucho que ver, pero también tiene mucho que ver cómo lo hacés desde origen y cómo trabajás con el proveedor.

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En una importación intervienen distintos actores. ¿Qué tiene que coincidir para que la operación llegue a buen puerto?

Es una unión entre el que te vende en Europa, tu despachante de aduana y tu agente de carga. Los tres tienen que estar involucrados para consolidar u oficializar una mercadería. No existe que allá pese 30 kilos y acá pese 40: el peso, el avión y la tarifa aérea tienen que coincidir.

Según Amelia, "no podés tener un diseño italiano con una tela de Perú" (Foto: Shutterstock)

Siempre estás nervioso hasta que llega a la aduana: no sabés si el proveedor entregó una pieza menos o si la diferencia de peso es el pallet. Tiene que pesar en origen lo mismo que llega, y si no lo controlás mail por mail, no estás haciendo las cosas bien.

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Por eso la conversación con el proveedor es tan importante: no te puede mandar 100 kilos y que lleguen 80, porque ahí ya empezamos mal. Si manda 100 y llegan 100, todo fluye. No puede ser que te salga mal una importación si estás atento desde que sale del país de origen.

¿Qué tiene que saber un equipo de diseño sobre la logística de una importación?

Yo no tenía estructura para sumar más empleados, así que siempre me apoyé en un despachante de aduana. Pero las personas que uno elige para trabajar tienen que ser todoterreno: a todas les enseñé a importar, incluidas las distintas autorizaciones de aduana, y aprendieron, unas más y otras menos.

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Elegimos las telas, pero hay que traerlas. Hay que saber qué es un packing list, qué conviene para cotizar la tarifa, si viene un pallet y hay que fumigarlo, si el proveedor te lo entrega en la fábrica o si tiene seguro. Son muchos mails que van y vienen, porque una carga chica y una grande significan la misma logística.

Cuando hacés participar a tu diseñadora de todo ese viaje y de toda esa compra, entiende que esto es internacional: que tiene que saber cuánto y cuándo llega la mercadería, y qué pasa si aparece una diferencia de peso con lo que salió de origen.

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¿Por qué todavía no importás desde Asia?

Hice algunas cositas, pero de China todavía no importo. Es más que nada por un tema de horarios y de confianza: tengo que estar segura de que lo que manden sea lo que pido, que venga en condiciones y que coincida todo para oficializar un despacho perfecto.

Además, lo interesante como diseñadora es estar en el proceso, no hacerlo todo por mail. Importar de China o de Italia es lo mismo, pero ¿cuántas veces podés ir a China? Yo quiero estar donde se origina el producto: Italia, Francia, Suiza o Turquía.

¿Qué te dio estar presente en las ferias y en las fábricas de origen?

Te va gustando más que la moda. Hablás con italianos y franceses, entrás a fábricas que están desde el año 1800 y ves cómo gente de Japón, China o Taiwán va a las exposiciones por 48 horas a mostrar sus productos. Es un universo que no sé si todo el mundo puede disfrutar.

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Para mí, si no importás tus géneros, no estás en la cocina. Y ahora, con mi equipo, queremos ir más allá: ya no compramos una tela estampada, sino el diseño. Lo entregan en un archivo y mis diseñadoras lo adaptan a la moda.

¿Cómo se traduce todo ese recorrido en el producto final?

Con la importación disfruté mucho más que con el diseño, y se lo transferí a mis clientas: cuando ven la ropa colgada, ven las mismas telas que en las grandes marcas de Europa. Todos tus aviones y tus jet lag se traducen en los percheros. Y eso lo aprendí porque sé de importación.