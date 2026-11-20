Más de 30 personas afectadas por el ataque.

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Hay festejos de adolescentes que se pasan de la raya y se terminan lamentando. Eso fue lo que ocurrió este viernes en la Escuela Normal Superior N.º 4 “Estanislao S. Zeballos”, de Caballito, donde alumnos de quinto año celebraban el final de su etapa escolar. Alguien arrojó gas pimienta y 35 personas debieron ser atendidas por el SAME. Dos de ellas, fueron derivadas al Hospital Durand.

Fuentes de la Policía de la Ciudad le indicaron a Infobae que todos los alumnos del colegio ubicado en Rosario al 400, junto al Parque Rivadavia, fueron evacuados de forma preventiva, luego de que más de tres decenas de personas se intoxicaran por la inhalación de gas pimienta.

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La sustancia fue lanzada por alumnos del último curso, quienes festejaban el fin de ciclo. Tras el exceso, llegó la preocupación. Con varios intoxicados, la mayoría fue evacuada al patio principal del establecimiento, mientras que el resto fue sacado hacia la vereda

Trabajó en el lugar personal del SAME, que se acercó hasta allí con diez móviles. Desde el servicio de emergencia le detallaron a Infobae que se atendió a 35 personas, 32 de sexo femenino y 3 de sexo masculino. Entre los afectados, 28 eran menores de edad y 7 mayores.

De los 35, 33 fueron atendidos en el lugar y 2 necesitaron traslado al Hospital Durand por presentar un cuadro de mayor complejidad.

También se hicieron presentes personal de Bomberos de Tránsito de la Ciudad.

La causa quedó a cargo del fiscal Santiago Lipera, de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste).

El mes pasado, hubo 19 intoxicados por gas pimienta en la misma escuela

El incidente ocurrió en la Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao S. Zeballos”, del barrio porteño de Caballito

El pasado 29 de octubre, al menos 19 personas resultaron intoxicadas con gas pimienta dentro de la Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao S. Zeballos”, del barrio porteño de Caballito: 13 de ellas son menores de edad, mientras que una mujer debió ser trasladada a un hospital porque presentaba náuseas y vómitos.

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Fuentes policiales le indicaron a Infobae que el episodio ocurrió durante la mañana. Además de los 13 menores afectados, seis personas mayores también sufrieron intoxicación por el gas.

En ese sentido, señalaron que personal de Bomberos de la Ciudad y de la Comisaría Vecinal 6-B de la Policía de la Ciudad se desplazaron a la escuela, luego de que arrojaran la sustancia en el interior de uno de los baños. La persona trasladada fue una mujer, quien fue llevada al Hospital Durand fuera de peligro.

Si bien no se confirmó de manera oficial cómo se originó el episodio, la hipótesis inicial apunta a un accidente provocado por una travesura dentro del colegio, según dijo al canal TN el director del SAME, Alberto Crescenti. Para atender a los afectados se desplegaron 13 móviles de emergencia, que trabajaron en la zona durante varias horas.

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Crescenti también señaló que el procedimiento ya había concluido en el lugar y remarcó que este tipo de incidentes no es un hecho aislado en los establecimientos educativos. “No es la primera vez que ocurre algo así. Todos los años a esta altura ocurren hechos similares”, lamentó.

El médico advirtió sobre la gravedad de estas maniobras que suelen repetirse a fin de año durante el período de exámenes y remarcó que el gas pimienta afecta severamente las vías respiratorias superiores y puede provocar situaciones de pánico o caídas en escaleras. “Lamentablemente, es una costumbre que todos los años, a esta altura, que son los exámenes, empiezan estos problemas”, dijo.

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“En total, fueron 18 los oxigenados, con un traslado a un hospital, pero que está fuera de peligro”, explicó el titular del SAME. Las fuentes policiales señalaron que fueron 19. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en el caso intervino la Unidad de Flagrancia Oeste.