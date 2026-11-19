La Fiscalía General de la República se comprometió a homologar los criterios para presentar denuncias, acelerar la liberación de unidades y atender los casos documentados de abusos en vías federales (Foto: Shutterstock)

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Cámaras industriales y agrupaciones del autotransporte firmaron este miércoles con el Gobierno de México un plan de trabajo para reforzar la seguridad en las carreteras, mejorar la infraestructura vial y agilizar la operación del transporte de carga y pasajeros, según informó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El acuerdo fue suscrito junto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram). No abarca a la totalidad de las organizaciones del gremio, un dato relevante para medir su alcance en las rutas del país.

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Los compromisos surgieron de mesas de diálogo con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Gobernación (Segob) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Inteligencia, denuncias y liberación de unidades

En materia de seguridad, las partes acordaron reuniones periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR para combatir el robo y la extorsión en carreteras mediante labores de inteligencia y un canal directo de denuncia, una demanda reiterada por los operadores que recorren tramos de alto riesgo.

La FGR se comprometió a homologar los criterios para presentar denuncias, acelerar la liberación de unidades y atender los casos documentados de abusos en vías federales. Para una flota, cada día que un tractocamión permanece retenido implica viajes cancelados, entregas fuera de plazo y costos fijos que siguen corriendo.

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Baches en 72 horas y sobrerregulación

En el frente de infraestructura, el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados y puntos críticos. Los baches que no sean reparados en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT para su intervención inmediata, un punto sensible por el desgaste de neumáticos, suspensiones y tiempos de tránsito.

El pacto también prevé mesas técnicas para abordar la sobrerregulación estatal y municipal, que obliga a los transportistas a cumplir normas distintas según la jurisdicción que atraviesan, y para analizar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el registro de la jornada laboral de los conductores.

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Las autoridades y los representantes empresariales sostendrán reuniones mensuales de seguimiento. La próxima sesión está prevista para el 27 de noviembre, con apoyo de los delegados estatales de Gobernación en las distintas regiones del país, lo que permitirá revisar avances por corredor.

Los baches que no sean reparados en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT para su intervención inmediata (Foto: Shutterstock)

Dónde se concentra el robo de mercancías

El acuerdo llega en un contexto de denuncias persistentes del sector de carga por robos violentos, extorsiones y asaltos en autopistas federales, especialmente en corredores del centro y el occidente. En octubre, un paro nacional derivó en movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de protesta según la Segob.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 2.090 carpetas de investigación por robo a transportista. El Estado de México concentró el 51,3% de los casos, seguido por Puebla, San Luis Potosí y Michoacán, entidades atravesadas por rutas troncales de distribución.

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Los registros oficiales muestran una tendencia a la baja: el delito cayó 19,4% en el primer semestre frente a igual período de 2025. Sin embargo, referentes del sector advierten que el problema no desapareció, sino que se desplazó hacia los anillos periféricos que rodean ciudades y zonas industriales, bajo jurisdicción estatal o municipal.

La violencia es otro factor crítico, ya que se estima que siete de cada diez asaltos incluyen algún tipo de agresión. Los alimentos y bebidas encabezan las mercancías sustraídas, seguidos por carga diversa, autopartes y productos industriales, mientras que la franja de mayor riesgo se ubica entre las 18 y las 24 horas.

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A esto se suma el uso de inhibidores de señal, conocidos como jammers, que bloquean el rastreo satelital y las comunicaciones del conductor. Según la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), estos equipos están presentes en entre el 80% y el 85% de los robos al autotransporte.

Lo que está en juego para la cadena de suministro

La efectividad del plan dependerá de que los compromisos se traduzcan en patrullajes, denuncias resueltas y tramos reparados. Para los generadores de carga, menos incidentes podrían reducir costos de seguros y custodia, y dar mayor previsibilidad a los tiempos de entrega en los corredores que abastecen al mercado interno y al comercio exterior.

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