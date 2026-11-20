La intimidad del viaje del plantel de Boca

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(Desde Barranquilla, Colombia) Las horas previas son claves. Calmar la ansiedad es fundamental. No por nada Rodolfo Arruabarrena, a lo largo de este arduo semestre de competición múltiple de Boca, inició un proceso de trabajo mental con meditación que lo ayudó a conciliar mejor el sueño. Y los jugadores, protagonistas directos del espectáculo que se vivirá mañana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla contra Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana, también necesitan un cable a tierra para no contaminarse psicológicamente con el match que definirá a un campeón.

A través de imágenes que se difundieron en El Canal de Boca, se mostró algo de la intimidad del viaje de Boca rumbo a Colombia. El mate no faltó, como ya es costumbre diaria en cada entrenamiento y concentración en Argentina. El uruguayo Leandro Lozano, de hecho, mateó en soledad junto a una ventana durante el despegue. La misma postura tuvo Lautaro Blanco, recuperado de sus molestias físicas y seguro titular este sábado, que además de unos amargos optó por ver una película en una tablet. Los pibes adquieren las costumbres de los grandes y por eso un cuarteto juvenil se entrecruzó en el pasillo de la aeronave para jugar al truco: Jagger Herrera en dupla con Joaquín Ruiz, contra Dylan Gorosito y Matías Satás.

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El paraguayo Adam Bareiro, ya repuesto de un extenso parate por lesión, observó punto a punto el tres contra tres al truco que se armó con butacas cruzadas entre Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Miguel Merentiel, frente a los chilenos Williams Alarcón, Carlos Palacios y Milton Delgado. No se vio si, en esta ocasión, también se armó torneo con el cuerpo técnico, ya que el Vasco Arruabarrena sacó chapa después de la victoria ante Banfield y chicaneó a Paredes por sus últimas derrotas con los porotos entre envidos y trucos.

Los jugadores de Boca se sacaron fotos con los fanáticos

Pero hubo más entretenimiento en el avión de ida como también en la concentración, entre entrenamientos livianos y también videoanálisis propuesto por el cuerpo técnico. El ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Álvaro Montero se colocaron auriculares de buen tamaño para concentrarse en una película. El goleador incluso se puso la capucha en la cabeza para abstraerse completamente de su entorno, mientras que el arquero aprovechó el espacio para apoyar los pies de unos asientos que estaban libres para estar más cómodo junto a sus más de 2 metros de altura. Otro cuarteto tomó una tablet y descargó la aplicación del parchís, símil al ludo. En tanto, la nota la dio Marco Pellegrino, con auriculares inalámbricos y lectura de un libro.

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Aunque más de uno pudo sorprenderse, Arruabarrena reveló que inició trabajos de respiración y meditación que colaboran para tener despejada la mente: “Es una herramienta importante para sacar impurezas, que la cabeza no trabaje más de lo que tiene que trabajar con esto de la respiración y la meditación, que lo hago diariamente”. Por estas horas, este trabajo no falta para un DT que quiere sellar su segundo título desde su vuelta al club.

En la jornada de jueves, la paz del plantel se alborotó por el control antidopaje sorpresa de la Conmebol en su hotel de concentración. El operativo comenzó alrededor de las 9 y, mediante un sorteo basado en los números de camiseta, incluyó a 23 de los 33 jugadores que viajaron; se realizaron análisis y extracciones de sangre. Agustín Marchesín, lesionado y fuera de la lista de buena fe, fue el único que no fue parte del procedimiento.

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La inspección alteró el descanso que el cuerpo técnico había previsto para el plantel, aunque este tipo de controles está contemplado en la previa de los encuentros decisivos. Lógicamente también hubo controles para Atlético Mineiro antes de la final. Más allá de alguna mueca de fastidio de Arruabarrena, lo importante para él era la recuperación de los soldados que llegaban entre algodones. Y parece que el Vasco tuvo buenas noticias en las últimas horas, ya que Lautaro Blanco y Milton Delgado estarán a tope y serán de la partida. En tanto, la duda que estuvo instalada entre la titularidad de Alan Velasco o de Tomás Aranda parece disiparse: el ex Independiente estará desde el minuto cero.

La lista de concentrados de Boca Juniors

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Matías Satás

Mediocampistas: Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Alan Velasco

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia y Adam Bareiro