Esteban Pivetta es director de una marca de maquinaria e implementos agrícolas (Foto: Movant Connection)

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“Necesitamos acercarnos más entre las partes: que las pymes se informen y conozcan más del mundo logístico y que el mundo logístico vea también nuestras realidades”. Esteban plantea así un puente pendiente en una industria de pymes con presencia global. En la charla repasa la salida de los equipos al exterior y los costos impositivos, financieros y de insumos que todavía pesan sobre la competitividad del sector.

¿Qué necesita hoy una empresa argentina de maquinaria agrícola para competir, tanto en el mercado interno como en el exterior?

Sin duda, la innovación. Argentina es un mercado chico a nivel global y, por lo tanto, no hay grandes volúmenes. Hay que ir a nichos de mercado o tener muy enfocada la innovación y el desarrollo en el expertise donde el país se diferencia, como la siembra directa y todo lo que conlleva, el embolsado y la extracción de granos.

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Ahí Argentina ya es un gran jugador a nivel global, con presencia en 120 países. Pero también hay que conocer al productor: este mercado demanda una relación muy directa con el usuario y un feedback casi continuo, que hace virtuoso a todo el sistema.

Son equipos voluminosos y pesados, que muchas veces se fabrican lejos de los grandes centros. ¿Cómo se resuelve la logística?

Hay que dividirlo entre las pymes, que tienen una realidad, y las grandes corporaciones globales, que se manejan de una manera muy distinta. En las pymes nacionales generalmente se terceriza la logística, por la eficiencia que se necesita y por los costos de estructura, que hacen muy difícil que una pyme pueda autoabastecerse en esa parte.

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Además, es una logística compleja, porque la mayoría de las industrias del sector están radicadas en pequeñas localidades del interior o, como a veces nos gusta decir, del interior del interior. Por lo tanto, tenés mucha logística para llegar hasta tu fábrica y mucha logística para entregar tu producto final.

Ni hablar si metemos en ese combo la logística internacional, cuando importás o cuando exportás, que toma otra dimensión. Como sector tenemos mucho para crecer y mejorar en la parte logística, y eso va a venir atado, sí o sí, a un mayor volumen de negocios, sobre todo hacia el exterior.

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¿Qué peso tiene el comercio exterior en el crecimiento de las pymes del sector y cómo sale la maquinaria hacia otros mercados?

El mercado argentino ya es muy consolidado en cuanto a marcas y cantidad de producto, así que donde más tenemos para crecer como sector es en el exterior. En una industria caracterizada por la cantidad de pymes que la integran, el comercio exterior es vital, y tuvo, tiene y va a tener un peso cada vez más grande.

"La balanza se fue equilibrando y muchos insumos ya tienen costos internacionales o cercanos, pero todavía resta mucho", sostiene Esteban (Foto: Shutterstock)

Por un lado, para tener un costo competitivo, no solamente en un insumo electrónico sino en diversos tipos de insumos, y ser eficiente en esa cadena logística para traer. Por el otro, para llevar el producto terminado a todos los mercados donde la maquinaria argentina ya está presente.

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En general, la maquinaria se mueve en carretones hacia los países limítrofes, y todo lo demás en contenedores, por vía marítima. Como sector se avanzó mucho a la hora de eficientizar ese despacho en la cadena logística, pero todavía resta mucho para seguir avanzando.

Necesitamos acercarnos más entre las partes: que las pymes se informen y conozcan más del mundo logístico y que el mundo logístico vea también nuestras realidades. Así vamos a poder ver de qué manera nos aportamos valor mutuamente.

Desde las cámaras del sector, ¿qué reclamos se repiten a la hora de ser competitivos, sobre todo para exportar?

Si tengo que resumirlo en tres, uno es el tema impositivo. Comparado con vecinos como Brasil, hay mucha distorsión: acá se paga IVA en la tasa de interés de un crédito, y el IVA se va acumulando, IVA sobre IVA sobre IVA. Eso impacta terriblemente en el costo final del producto.

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Desde la cámara nacional del sector se hizo un estudio con gemelos digitales, presentado a distintos organismos, que muestra un impacto muchas veces mayor al 24% o 25% del precio solo por acumulación impositiva. En Brasil, en cambio, el IVA se paga en las puntas de la cadena. Para salir al exterior está además el recupero del IVA, que también encarece el producto final.

¿Qué pasa con el costo financiero y con los insumos, muchos de los cuales dependen del mercado internacional?

El costo financiero, y más en un año como este, a las pymes del sector nos afecta terriblemente y nos deja fuera de competencia en varias cosas. Hay temas culturales: el agro en Argentina vende mucho con cheque, con valores o con pagarés, y eso encarece toda la cadena y altera los pagos. Se va haciendo una bola pesada.

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La otra pata son los costos de materias primas. La balanza se fue equilibrando y muchos insumos ya tienen costos internacionales o cercanos, pero todavía resta mucho. Lo que más nos impacta de lleno son los aceros: el inoxidable, que de hecho no se produce en Argentina, y también algunos aceros negros, todavía muy lejos de los costos internacionales.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?

Que como país, como industria y como sector de servicios sigamos contribuyendo a todos los espacios de articulación público-privada. En la construcción de cadenas de valor es donde más atrasados estamos, y otros países de Sudamérica nos sacaron muchísimos años de ventaja.

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Quizás por no habernos ocupado como deberíamos, o porque esa articulación nos costó más de lo que somos conscientes. Hay que fortalecerla en toda la cadena de valor si de verdad queremos una Argentina industrial, competitiva y exportando con mucha fuerza al mundo.