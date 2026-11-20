La suba del riesgo país margina a la Argentina de los mercados internacionales.

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Los bonos soberanos de Argentina son negociados con caídas en torno al 3% ese viernes, para profundizar una baja que promedia el 17% en el transcurso 2026. Reflejo de esta erosión de valor de los títulos de la deuda, el riesgo país de JP Morgan volvió a superar los 1.000 puntos básicos, un nivel muy elevado que no se sobrepasaba desde octubre de 2025, cuando la corrida cambiaria antes de las elecciones de medio término empujó al dólar al techo de las bandas del régimen oficial.

Un riesgo país superior a 1.000 puntos implica un sobrecosto aproximado de 10 puntos porcentuales sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que encarece o bloquea el crédito externo y presiona al mercado financiero local. Hay que tener en cuenta que los rendimientos de los Treasuries también se encuentra an niveles históricamente elevados y cerca del 5% anual (500 puntos básicos).

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Un indicador en estos niveles refleja una mayor percepción de riesgo sobre los papeles de deuda y complica la refinanciación de compromisos financieros ¿Qué consecuencias trae aparejado?

Principales consecuencias financieras:

Crédito externo prohibitivo. El Estado, las provincias y las empresas enfrentan tasas de interés muy elevadas para emitir deuda o tomar préstamos en el exterior, lo que dificulta refinanciar vencimientos y atraer capital fresco. A la vez, los pagos en efectivo de estos vencimientos -práctica habitual de la administración de Javier Milei- obliga a sacrificar divisas de las arcas públicas y reforzar medidas de ajuste fiscal para obtenerlas. Caída de activos financieros. La venta de bonos soberanos hace subir sus rendimientos y bajar su precio, mientras que las acciones locales y los ADR suelen retroceder por esa mayor aversión al riesgo dado ese contexto general. Por lo tanto, la pérdida de valor se extiende a empresas e inversores individuales. Presión sobre el dólar y las reservas. La búsqueda de cobertura en moneda dura impulsa al alza los tipos de cambio financieros, paralelos y oficiales, y exige mayor intervención del BCRA o el Tesoro en el mercado para sostener las reservas internacionales frente a los pagos de deuda. El estancamiento del nivel de activos del BCRA también es observado con preocupación, pues es la muestra de solvencia para los pagos soberanos en moneda extranjera. Traslado a precios: Un movimiento cambiario puede trasladarse a los precios de bienes con insumos importados o materias primas dolarizadas, además de afectar las expectativas en el nivel general de precios. Si el Gobierno se ve obligado a dejar correr al dólar por encima de la inflación ante la presión de monedas de socios comerciales como el real brasileño, el rol de ancla del dólar se licúa y los datos de inflación mensual pueden sufrirlo. Pagos de deuda: con vencimientos en enero que rozan los USD 4.500 millones, una menor compra de reservas y un acceso dificultados a arquitecturas financieras para cubrir los pagos puede forzar al Tesoro a recurrir a compras de dólares del BCRA, recurso al swap de monedas con China y el uso de otros recursos que pueden debilitar la capacidad de intervención en el mercado. Mayores costos financieros. En las últimas horas trascendió que el BCRA debió acordar la cobertura en efectivo de la garantía de un REPO por USD 6.000 millones con bancos internacionales negociado en julio. Este acuerdo de recompra (del inglés repurchase agreement o REPO) es una operación en la que un inversor o prestamista -en este caso bancos internacionales- compra valores -generalmente bonos del gobierno- a cambio de brindar efectivo al acreedor, con el compromiso de revenderlos en una fecha futura a un precio pactado, ligeramente superior. Funciona en la práctica como un préstamo a corto plazo garantizado por estos bonos soberanos que, al haber caído de precio, habrían obligado a reforzar dichas garantías con “cash”.

Gabriel Caamaño, economista de Outlier, expresó que “la capacidad del Tesoro de financiarse en el exterior es cada vez más distante, cada vez está más afuera del mercado, y por lo tanto lo tanto eso refuerza la necesidad o de acudir a líneas especiales -con el apoyo de organismos internacionales o del Tesoro de EEUU-, que están más difíciles también por lo que fue la mala elección de Donald Trump de medio término , o recurrida a reservas del BCRA para hacer los pagos. En ese caso les sacas ‘capacidad de fuego’ al Banco Central, liquidez en moneda extranjera, eso alimenta presiones cambiarias y alimenta la necesidad del Central de tener que seguir comprando divisas para reponer, al menos parcialmente. Con lo cual agrava toda la pesadez que ya traíamos tanto para los activos financieros como para la actividad económica”.

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“Es como un circulo vicioso: es una consecuencia y a la vez retrolimenta esa pesadez. Porque si van a tener que utilizar reservas, van a tener menos reservas para sostener el dólar, el Central va a tener que seguir comprando, si quieren seguir comprando sin remonetizar -porque están teniendo presiones cambiarias- entonces la actividad va a seguir pesada, y si la actividad sigue pesada, las encuestas no van a mejorar y así se empieza de nuevo”, evaluó Caamaño.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que “lo primero que te marca es que estás muy lejos de volver a los mercados voluntarios de crédito. Y eso, puesto en contexto de que Argentina, tiene una fuerte carga de vencimientos, se termina teniendo más inestabilidad desde el punto de vista financiero. Esto no viene solo, no es nada más que se caen los bonos y el resto no pasa nada. Está el riesgo de que se contagie también a los bonos en pesos, lo cual hace que el Gobierno cada vez que coloca deuda cada 15 días termina pagando una tasa mayor”.

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“Lo mismo con el tipo de cambio. Por lo general cuando se te mueve el riesgo país en esta magnitud también tenés alguna suba en el dólar y algo estamos viendo. Si bien no es preocupante que se mueva un poco el dólar para arriba hoy en la economía pero sí lo es que se te incremente la brecha. O sea, el problema no es que suba el dólar tanto, sino que suba la brecha, por los desequilibrios que esto empieza a generar y el impacto que tiene sobre el resto de los activos. Entonces en forma directa o indirecta un incremento del riesgo país en este nivel con tanta fuerza en los últimos meses termina generando un ambiente financiero mucho más inestable”, explicó Buteler.

Para Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, “el incremento del riesgo país responde exclusivamente al riesgo político. Los inversores siguen teniendo presente la historia argentina de cambios constantes en las reglas de juego, incumplimientos y vulneraciones al derecho de propiedad. Esa falta de previsibilidad genera desconfianza y hace que, ante la incertidumbre electoral y las señales de un posible cambio de rumbo, muchos prefieran salir de los bonos, frenar inversiones y postergar decisiones”.

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“Hoy vemos una economía en wait and see: el mercado inmobiliario está prácticamente paralizado y buena parte de las empresas y los empresarios esperan definiciones antes de avanzar. Los sectores de energía, minería y agro muestran mayor dinamismo, aunque todavía no desarrollan todo su potencial”, a la vez que “la diferencia entre el AO27, con una TIR del 3%, y el AO28, que rinde entre el 16% y el 17%, refleja cómo la incertidumbre política impacta en las expectativas de los inversores. Mientras el primero concentra sus pagos durante el período de gobierno de Milei, el segundo los extiende a un escenario de total incertidumbre”, consideró Sardáns.

Un informe de octubre pasado de la Consultora 1816 indicó que es “razonable pensar que si la elección de Argentina luce abierta va a haber bastante volatilidad. Esta semana pasó algo muy peculiar: el riesgo país alcanzó su máximo desde la elección 2025 y, al mismo tiempo, el tipo de cambio real tocó su mínimo del período -en otras palabras, tenemos bonos en mínimos y moneda en máximos-. A la larga esa dicotomía no se mantendrá”.

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Asimismo, 1816 observó que “para pagar los USD 4.500 millones de vencimientos de Globales y Bonares en enero, el Tesoro muy probablemente tendrá que comprar dólares al BCRA. De hecho es muy posible que lo haga también la semana que viene, porque de lo contrario los depósitos del fisco en el Central se irían a cero con el pago al FMI; el desembolso del Fondo llegará recién a principios de diciembre”, a la vez que “para tener recursos en pesos suficientes para financiar los pagos de dólares, el Ministerio de Economía deberá recostarse en las emisiones en moneda local”.