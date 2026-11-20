Exdirigentes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador exhiben las distinciones conmemorativas otorgadas en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la gremial (Cortesía: CAMARASAL).

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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró su aniversario 110 con una gala conmemorativa en San Salvador, en un encuentro que congregó a líderes del sector privado, exdirigentes de la gremial e invitados especiales para repasar una trayectoria productiva iniciada en 1915.

Durante la ceremonia, realizada la noche de ayer 19 de noviembre, la entidad entregó distinciones especiales a firmas destacadas en diferentes áreas de la economía y conmemoró más de un siglo de trabajo gremial en el territorio nacional.

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La presidente de Camarasal, Leticia Escobar, señaló la relevancia de los aportes de las generaciones de empresarios que han sostenido las actividades productivas en El Salvador. En su intervención, Escobar afirmó:

“Celebrar 110 años de Camarasal nos llena de orgullo y nos recuerda la responsabilidad de honrar el legado de quienes construyeron esta historia”.

El momento culminante de la velada consistió en la entrega del Premio Filantrópico a la Familia Poma, calificado como la máxima distinción otorgada en los Galardones Camarasal 110 años. Este galardón distinguió una trayectoria empresarial de más de un siglo, junto con más de cuatro décadas de labor benéfica estructurada mediante iniciativas como la Fundación Poma y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de la Salud Integral (FUSAL). Ambas entidades canalizan proyectos enfocados en educación, salud y cultura que alcanzan a miles de ciudadanos.

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La presidente de Camarasal, Leticia Escobar, durante su intervención en la gala conmemorativa por los 110 años de fundación de la gremial en San Salvador (Cortesía: CAMARASAL).

La gremial subrayó que este homenaje refleja el compromiso sostenido del grupo familiar con el bienestar comunitario, mediante programas de asistencia médica y formación académica que complementan las operaciones comerciales e industriales que el conglomerado mantiene activas en San Salvador y diversas zonas del país.

Distinciones empresariales abarcaron desde firmas centenarias hasta el sector energético

La gala incluyó la entrega de los Galardones Camarasal a compañías que sobresalen en seis categorías del entorno productivo nacional. En el rubro de Trayectoria PYME, el reconocimiento correspondió a Librería Moderna, fundada en 1884, que acumula 142 años de operaciones continuas en el comercio editorial y escolar, lo que consolida su permanencia entre los comercios más antiguos del país.

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En la categoría de Empresa Familiar Destacada, la distinción fue para Almacenes Freund, establecimiento con 113 años de presencia en el mercado ferretero y de la construcción, además de sumar 86 años como empresa socia de la gremial. Por su parte, la compañía AES El Salvador recibió el galardón a la Sostenibilidad Empresarial por sus 28 años de actividad energética, lapso en el que desarrolló proyectos de generación con fuentes renovables, infraestructura para almacenamiento de electricidad y esquemas para la disminución de emisiones de carbono.

Momento solemne de los actos de apertura en la gala de conmemoración del aniversario 110 de la gremial de comercio (Cortesía: CAMARASAL).

El premio a la Innovación Empresarial recayó en Farmacias San Nicolás, firma que en sus 61 años de historia incorporó herramientas tecnológicas a sus canales de atención y logística. Asimismo, Grupo Campestre obtuvo el galardón al Desarrollo Local, en consideración a sus 44 años de evolución comercial desde sus orígenes en San Miguel hasta consolidar un consorcio agroindustrial de alcance en todo el territorio de El Salvador.

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Además, durante el acto conmemorativo, la institución rindió tributo a los expresidentes que dirigieron la gremial a lo largo de las últimas décadas. Cada uno de los exdirigentes recibió una moneda conmemorativa con la inscripción «El honor de servir, el orgullo de dejar huella, la grandeza de construir país», como constancia institucional por el servicio brindado al gremio. Estas condecoraciones valoraron el aporte del personal administrativo y dirigencial que sostiene las actividades y asesorías cotidianas del organismo empresarial.