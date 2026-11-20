La tasa nacional de trabajo infantil aumentó 0.8 puntos porcentuales en comparación con las mediciones oficiales de 2019. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La incidencia del trabajo infantil llegó al 4.6% de los niños, niñas y adolescentes con edades que oscilan entre los 5 y 17 años en República Dominicana, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EnHogar) 2025, divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El dato representa un aumento frente al 3.8% registrado en 2019 por la consultora especializada que elaboró la medición anterior. La diferencia equivale a 0.8 puntos porcentuales en seis años.

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De acuerdo con los datos consignados por Listín Diario, la medición contempla actividades laborales o productivas que afectan derechos fundamentales de menores de edad. La definición no se limita a empleos remunerados: también incluye tareas que privan a niños y adolescentes de su infancia, comprometen su dignidad o interfieren en su desarrollo físico, mental, social y educativo.

La publicación de los resultados coincidió con el Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre. El informe también indicó que el 3.8% de los menores de edad no asiste a la escuela.

La encuesta mostró diferencias según el lugar de residencia y el sexo. El 5.1% de los menores que vive en áreas rurales se encuentra en situación de trabajo infantil, frente al 4.4% de quienes residen en zonas urbanas.

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El 6.6% de los niños, niñas y adolescentes del estrato con menores recursos económicos realiza actividades laborales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción también es superior entre los varones: el 5.4% realiza actividades consideradas trabajo infantil, mientras que el indicador alcanza al 3.7% de las niñas y adolescentes mujeres.

Los datos difundidos por la ONE y Unicef reflejan, además, una relación entre la situación laboral de menores de edad y el nivel de ingresos de los hogares. El 6.6% de los niños, niñas y adolescentes del grupo de menores recursos realiza este tipo de actividades.

En el segundo estrato de pobreza, la proporción fue de 4.7%; en el nivel medio, de 4.5%; y en el cuarto grupo, de 4.1%. Entre los hogares con mayores ingresos, el indicador descendió al 2.7%.

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El Cibao concentra el 18.2% de los casos relevados

La región del Cibao concentró el 18.2% de los niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 17 años que realizan trabajo infantil, de acuerdo con EnHogar 2025.

Dentro de esa zona, el Cibao Noroeste registró la mayor proporción, con 7.6%. Esta subregión comprende las provincias de Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón. Le siguió el Cibao Norte, integrado por Santiago, Puerto Plata y Espaillat, con 6.1%.

La situación de trabajo infantil afecta al 5.1% de los menores en áreas rurales y al 5.4% de los varones. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cibao Nordeste, que incluye áreas del valle del Cibao, la península de Samaná y la costa atlántica, presentó un 2.9%. En tanto, el Cibao Sur, conformado por La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, contabilizó 1.6%.

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Fuera de esa región, los porcentajes fueron de 5.7% en Yuma, 5.6% en Enriquillo, 5% en Ozama o Metropolitana, 4.4% en Higuamo, 2.6% en Valdesia y 2.3% en El Valle.

La legislación dominicana prohíbe la explotación laboral de menores

Los resultados se conocen en un país cuya Constitución define como asunto de “más alto interés nacional” la erradicación del trabajo infantil. El artículo 56 establece la obligación estatal de proteger a niños, niñas y adolescentes frente al abandono, la violencia, el abuso y la explotación comercial, laboral y económica.

La norma también contempla la protección contra actividades riesgosas para menores de edad. Ese criterio está alineado con el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de la infancia a estar protegida de la explotación económica y de tareas que afecten la educación, la salud o el desarrollo integral.

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