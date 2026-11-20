Roxana Baldetti volvió a su domicilio bajo custodia del Sistema Penitenciario tras recibir atención en el Hospital General San Juan de Dios. (Nómada)

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La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti egresó el jueves por la noche del Hospital General San Juan de Dios tras recibir atención médica y volvió a su domicilio bajo custodia del Sistema Penitenciario, por orden de la jueza Abelina Cruz Toscano. Su salida ocurrió horas después de que se revirtiera una disposición para trasladarla a la cárcel preventiva para mujeres Santa Teresa.

El Departamento de Comunicación Social del Hospital General San Juan de Dios confirmó que la exfuncionaria recibió la atención correspondiente durante su permanencia en el centro asistencial. El Sistema Penitenciario retomó su custodia al concluir la atención y coordinó el retorno a la vivienda.

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La jueza Cruz Toscano, integrante del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió que Baldetti volviera a su residencia después de la evaluación médica. La magistrada cubre temporalmente al juez titular, Eduardo Orozco, quien permanece de vacaciones hasta el 26 de noviembre, según fuentes judiciales.

Fotografía de archivo, tomada en junio de 2016, en la que se registró a la exvicepresidenta de Guatemala entre 2012 y 2015, Roxana Baldetti (c), al ingresar a la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

El traslado al hospital en lugar del ingreso a Santa Teresa

La jornada se había iniciado con la expectativa de ejecutar la orden de Orozco para que Baldetti ingresara a Santa Teresa, ubicada en la zona 18. La jueza sustituta dejó sin efecto esa disposición y ordenó su traslado al Hospital General San Juan de Dios.

La exvicepresidenta llegó cerca del mediodía en una unidad de los Bomberos Voluntarios, bajo vigilancia del Sistema Penitenciario. Las autoridades hospitalarias indicaron que el ingreso se realizó conforme a los protocolos para personas privadas de libertad.

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El hospital evitó divulgar detalles sobre el estado clínico de Baldetti por razones de confidencialidad. También señaló que corresponde al Sistema Penitenciario informar sobre la condición médica de las personas bajo su custodia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

La orden de retorno a prisión se originó dos semanas antes, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo B revocó el permiso que le permitía cumplir un tratamiento médico fuera del centro de detención. La resolución de Orozco, emitida el 4 de noviembre, consideró vencido el plazo de 60 días que se le había concedido para su recuperación fuera de prisión.

Durante aquella audiencia, el Ministerio Público sostuvo que Baldetti no había asistido a las citas médicas que tenía programadas en el Hospital General San Juan de Dios. La Fiscalía añadió que existían reportes sobre una mejoría de su salud y pidió que compareciera presencialmente a las audiencias, en vez de participar por videoconferencia.

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La falta de ambulancia y la situación procesal pendiente

El traslado a Santa Teresa no se concretó el 4 de noviembre porque el Sistema Penitenciario no contaba con una ambulancia para movilizar a Baldetti desde su vivienda hasta la prisión. La residencia se encuentra en el kilómetro 10,5 de la carretera a El Salvador.

Los Bomberos Voluntarios recibieron dos solicitudes vinculadas con el caso. Una correspondía al traslado de la exvicepresidenta al hospital, inicialmente previsto para el 24 de noviembre, y la otra requería apoyo para llevarla al centro de detención, aunque no establecía fecha ni hora.

El abogado Melkin Escobar, defensor de Baldetti, había solicitado postergar el ingreso a prisión. Argumentó que su clienta padecía una afección grave que le impedía movilizarse, aunque no brindó detalles sobre el diagnóstico.

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Baldetti afirmó durante la audiencia que llevaba 11 años en prisión preventiva y que sufría una enfermedad sin cura, con un deterioro físico progresivo. También cuestionó las condiciones de los vehículos del Sistema Penitenciario para realizar su traslado.

La exfuncionaria enfrenta varios procesos por presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, entre 2012 y 2015. Tiene medidas sustitutivas en los casos La Línea, Agua Mágica y Plazas RIC.

Sin embargo, Baldetti continúa en prisión preventiva por los expedientes Cooptación del Estado y extradición, causas en las que no puede solicitar una medida sustitutiva. Tras su egreso hospitalario, no se había definido una nueva fecha para su traslado a Santa Teresa ni una resolución sobre su permanencia en el domicilio mientras se determina su situación procesal.

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