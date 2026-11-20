Las intervenciones por siniestros viales registran una mayor frecuencia entre los días jueves y domingo. /(Foto cortesía)

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La Cruz Roja Salvadoreña atendió 630 accidentes de tránsito en San Salvador, una cifra que la institución considera alarmante. La mayor concentración de emergencias ocurre entre jueves y domingo, con una presencia recurrente de motociclistas entre las víctimas.

Los datos corresponden únicamente a intervenciones de la entidad en la capital salvadoreña y cambian a diario debido a la atención continua de siniestros. Del total reportado, 243 fueron accidentes vehiculares, según expusieron Eduardo Moisa, director de Sostenibilidad y Comunicaciones de la Cruz Roja Salvadoreña, y Boris Argueta, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

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Argueta señaló que la tendencia puede profundizarse durante las fechas de cierre de año, cuando aumentan los desplazamientos y las actividades recreativas. “Tenemos un aumento de bastante porcentaje a comparación del año pasado”, afirmó.

El coordinador explicó que los equipos de emergencia identifican un patrón semanal en la demanda de atenciones. “Hay unas cifras desde jueves a domingo donde se incrementan accidentes en lo que es San Salvador”, indicó.

Los motociclistas constituyen uno de los grupos con mayor vulnerabilidad en las vías, de acuerdo con el enfoque preventivo que impulsa la institución. Moisa sostuvo que conducir una motocicleta exige preparación, experiencia y conciencia sobre los riesgos que implica compartir la carretera con peatones, automóviles, camiones y transporte colectivo.

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La institución remarcó que la obtención de la licencia por primera vez no certifica experiencia para el manejo de motocicletas. /(Cortesía)

“La conciencia, la educación” y el mantenimiento de los vehículos forman parte de las medidas que, según el directivo, pueden reducir la siniestralidad. También remarcó que obtener una licencia por primera vez no garantiza experiencia suficiente para enfrentar las condiciones del tránsito.

Para Argueta, las causas más repetidas en los accidentes son la falta de atención al volante, el incumplimiento de las señales de tránsito y la conducción bajo los efectos del alcohol. “Siempre se está dando este caso de que hay personas manejando bajo el efecto del alcohol”, advirtió.

El responsable del Centro de Operaciones de Emergencias señaló que esas conductas afectan tanto a quienes circulan en motocicletas como a los conductores de otros vehículos. En los casos más graves, las ambulancias atienden a personas con lesiones severas o fallecidas.

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Moisa añadió que la respuesta ante una emergencia trasciende a la víctima directa. Una colisión también afecta a las familias que esperan información sobre el estado de salud de sus parientes, por lo que la Cruz Roja incorpora asistencia psicosocial dentro de sus intervenciones.

Más de 3,500 personas integran la red de respuesta de la institución

La Cruz Roja Salvadoreña cuenta con cerca de 2,000 voluntarios, más de 1,000 donantes de sangre voluntarios y más de 350 colaboradores. En conjunto, la institución reúne a más de 3,500 integrantes en el país, quienes cubren turnos nocturnos o de 24 horas según los recursos disponibles en cada zona.

El Centro de Operaciones de Emergencias prevé un aumento de percances durante las festividades de fin de año./ (Cruz Roja Salvadoreña)

Los voluntarios reciben formación en primeros auxilios, atención prehospitalaria, rescate vehicular, rescate en montaña e intervenciones por inundaciones. El proceso de capacitación en rescate puede extenderse durante un año y medio, explicó Moisa.

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“Nosotros no podemos darnos el lujo de equivocarnos en una atención”, afirmó el director, al referirse a la preparación de los socorristas. El objetivo, indicó, es evitar que una persona que intenta auxiliar a una víctima agrave sus lesiones o se convierta en otro afectado.

Como parte de su campaña de educación vial, la institución recordó la rodada humanitaria denominada Ruta de los Lagos para el 6 de diciembre. La actividad partirá desde la sede central de la Cruz Roja Salvadoreña, recorrerá la carretera a Comalapa, la Ruta Panorámica, Cojutepeque, San Pedro Perulapán y finalizará cerca del lago Suchitlán.

La iniciativa buscará reunir fondos para los programas humanitarios de la entidad y reforzar el llamado a los motociclistas. Argueta resumió la recomendación para quienes salgan durante los fines de semana y las festividades: “Preferiblemente llegar unos minutos tarde a no llegar”.

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