Cuando un contenedor se demora, toda la empresa espera

Rodrigo Retamozo es analista de comercio exterior en una empresa de retail y fabricación de colchones (Foto: Movant Connection)

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“La idea siempre fue lograr tener socios y no solamente un proveedor logístico”. Rodrigo parte de esa premisa para recorrer una operación de importación que va desde la compra en origen hasta el centro de distribución o la fábrica, con tiempos que cambian según se traiga desde Brasil o desde China y con todas las áreas de la empresa pendientes de cada arribo.

¿Cómo es hoy la dinámica de compras internacionales en una empresa que importa y, a la vez, fabrica?

Se hacen los dos tipos de importaciones: productos terminados de Brasil y de China, y también insumos y maquinaria para la fabricación de colchones acá en Argentina. Las máquinas se renuevan para seguir produciendo localmente, porque más allá de que se compran productos terminados, el fuerte es la producción nacional.

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Se hace un balance según la problemática acá y en el mundo: si se pueden traer las telas o algún químico, si hay demora o no, si conviene comprar en el mercado local o hay que importar. Ese equilibrio entre productos terminados, insumos y maquinaria se va ajustando todo el tiempo.

Y eso es lo que puede aportar compras a la competitividad. Para mí no es la solución comprar el 100% de productos importados, porque si todos hacemos eso no va a haber competencia: es tener todo lo mismo y no destacarse en nada. Hay que buscar el equilibrio para todo.

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¿Cuál es hoy el principal reto en la operación de comercio exterior y logística internacional?

El reto principal es la previsibilidad. Hoy hay muchos retrasos con lo que está pasando en el mundo con la logística: se te demora un contenedor o algún camión se retrasa. Entonces la clave es saber cómo responder en ese momento, cuando de repente te dicen que un contenedor se atrasó diez días.

Ahí tenés que avisar a todos los sectores involucrados, porque esa mercadería puede estar esperando para que se haga la venta, puede estar ya vendida o puede ser la máquina que la fábrica necesita poner en marcha. La previsibilidad hoy no está muy marcada, pero se trata de resolverlo en la medida en que se puede.

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¿Qué diferencias operativas hay entre importar desde Brasil y desde China?

En sí es casi lo mismo, pero con Brasil tenés menos tiempo de respuesta porque la importación es muy rápida. El camión carga, un día está en frontera y a los dos días ya lo tenés en Buenos Aires. Si no resolviste un problema apenas cargaron, posiblemente no lo resuelvas a tiempo. Con Brasil tenés que estar muy atento a todos los detalles en el momento.

"Para mí la comunicación es fundamental en todos los aspectos, pero en comercio exterior más, porque están involucradas todas las áreas de la empresa", comenta Rodrigo (Foto: Shutterstock)

Con China tenés un poco más de margen, aunque la comunicación complica porque hay muchas horas de diferencia. Le hablás al proveedor y te responde al otro día, y por ahí son dos días más justo cuando tenías que resolver algo y está por cargar el contenedor. Aun así, hay más margen para corregir cosas que con Brasil.

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¿Qué lugar ocupa la comunicación con las áreas internas en esa operación?

Para mí la comunicación es fundamental en todos los aspectos, pero en comercio exterior más, porque están involucradas todas las áreas de la empresa: finanzas, cuentas a pagar, el centro de distribución, la gente de producto. Todas dependen de que se les pueda responder ante cada situación.

Con una operación en curso hay que armar el flujo de caja, prever el espacio en el centro de distribución, coordinar con tesorería los pagos a proveedores y ver el tema bancos. Y si pasa algo, saber cuándo va a llegar un producto terminado para su lanzamiento. Por eso tiene que haber una comunicación fluida y clara.

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Te toca gestionar directamente la logística internacional. ¿Cómo llegaste a esa tarea y qué se valora de un proveedor logístico?

Fue consecuencia de las operaciones. Llegaban los compradores con los acuerdos, por ejemplo en condición FOB, y había que empezar a coordinar la logística: contactar forwarders, ver cómo trabajaban, lo mismo con la logística terrestre. La idea siempre fue lograr tener socios y no solamente un proveedor logístico.

No es que te dan un servicio y termina ahí: en el medio hay muchos inconvenientes y se necesita respuesta de su lado. Lo que más se valora es eso, que estén cuando hay un problema y pendientes de cada operación. No es solo decirte que el mejor precio es este y después no tener con quién comunicarte si pasa algo.

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¿Cuáles son las claves para que la mercadería no se trabe cuando llega al país?

Lo principal es que, apenas se concreta una compra e interviene comercio exterior, hay que prepararse con toda la documentación y la información necesaria para que no salte ningún problema más adelante, cuando la mercadería esté arribando al país. Esa preparación previa es lo más importante.

Y si igual aparece un inconveniente en aduana o en algún depósito fiscal, hay que tener la mente fría para responder rápido. Necesitás estar calmado, pensar bien y resolver sin generar un impacto muy grande en la operación. Junto con la comunicación, es la habilidad que más sirve en este trabajo.

Estás hace ocho años en la empresa y el sector de comercio exterior se armó hace dos, cuando se empezó a importar mucho más. ¿Volverías a elegirlo?

Sí. Fue un desafío interesante, no solo porque era algo nuevo, sino porque aprendés que no todo depende de vos. Se demora un contenedor y no es culpa del sector. Ahí aprendés a decir: es mi responsabilidad, sí, pero no soy culpable de que algo no llegue a tiempo. Lo que queda es ver cómo mitigar ese impacto, siempre buscando una solución o alguna alternativa.

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