Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, US, November 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

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La euforia duró poco. Tras una primera rueda que llevó a la acción de Anthropic a abrir con una suba de 34% frente al precio de colocación, el papel perdió terreno el viernes y llegó a cotizar en torno a USD 87. El retroceso dejó en evidencia que el entusiasmo inicial por una salida a bolsa no garantiza una suba sostenida, incluso para una empresa situada en el centro de la carrera por la inteligencia artificial.

La compañía creadora del chatbot Claude salió al mercado el jueves con un precio de USD 83 por acción. Una salida a bolsa, también conocida como IPO por sus siglas en inglés, es el proceso por el cual una firma privada ofrece acciones al público por primera vez y comienza a cotizar en el mercado. En el estreno, los títulos abrieron a USD 111,50 y tocaron valuaciones que ubicaron brevemente a Anthropic por encima de Amazon. Sin embargo, la rueda terminó con un avance más acotado: cerró en USD 97,17, un alza de 17% sobre el precio de la oferta inicial.

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Al día siguiente, ese impulso se desarmó en buena medida. Las acciones llegaron a caer hasta USD 87,26, apenas 5,1% por encima del precio de la colocación, en una jornada marcada por ventas en las bolsas de Estados Unidos y una renovada cautela sobre las valuaciones vinculadas a la IA. Hacia media sesión, el papel cotizaba cerca de USD 88,87, alrededor de 9% por debajo del cierre del debut.

El retroceso no implica por sí mismo que se haya alterado el panorama de negocios de la empresa. De hecho, la firma informó ingresos anualizados de USD 81.000 millones al 31 de octubre, USD 10.000 millones más que al cierre de septiembre, de acuerdo con documentos regulatorios citados por Bloomberg. También cuenta con más de 11.900 clientes que aportaron al menos USD 100.000 cada uno en los doce meses terminados a fines de septiembre, frente a unos 1.500 en 2025.

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Un análisis sobre 30 colocaciones bursátiles de tecnología reveló que solo el 43% de las empresas cerró su primer año en positivo.

Pero el mercado está sometiendo esa expansión a una prueba exigente. A los precios de la primera rueda, Anthropic alcanzó una valuación de aproximadamente USD 1,28 billones sobre las acciones en circulación y de cerca de USD 1,75 billones de manera totalmente diluida, una medida que incorpora las acciones que podrían emitirse en el futuro. Reuters señaló que, tras la baja, el mercado evaluaba si una valuación cercana a 40 veces las ventas de los últimos doce meses podía sostenerse.

El movimiento de Anthropic coincidió además con un mal día para las tecnológicas. Nvidia y Meta caían más de 2% en las operaciones previas a la apertura, mientras Amazon y Microsoft retrocedían más de 1%. En el segmento de semiconductores, AMD y Sandisk bajaban cerca de 7%, e Intel cedía más de 5%. Ese contexto complicó la lectura de la cotización: una parte de la baja responde a la toma de ganancias posterior al estreno y otra al deterioro general del ánimo hacia las acciones de inteligencia artificial y tecnología.

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Qué muestran otras salidas a Bolsa

Para Damián Vlassich, especialista de IOL Inversiones, ese recorrido inicial no es excepcional entre las compañías que llegan al mercado rodeadas de expectativas. “Es muy normal que en estos casos de IPOs, sobre todo de compañías tan esperadas, tengamos un primer momento de suba abrupta”, explicó. Su diagnóstico apunta a un patrón habitual: la demanda acumulada antes de la colocación impulsa la primera rueda, mientras que luego empiezan a pesar la oferta de acciones y las preguntas sobre el precio pagado.

Empresas como Palantir y Arm sufrieron descensos superiores al 40% en su primer año pero finalizaron ese período con subas de más del 100%.

Vlassich mencionó el antecedente de SpaceX. Según describió, la compañía llegó a subir más de 40% en las tres ruedas posteriores a su salida a bolsa, antes de caer 50% desde ese nivel. “Esto responde a muchos factores, desde cuestiones de cómo está integrado el lock-up, de salida de los accionistas, hasta evolución de las propias compañías”, sostuvo. El lock-up es el período en el que ciertos accionistas iniciales tienen restricciones para vender sus títulos; cuando esas limitaciones se acercan a su vencimiento, el mercado suele anticipar una mayor oferta de papeles.

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Los gráficos elaborados por IOL sobre 30 grandes IPO tecnológicas refuerzan esa idea. La caída máxima durante el primer año tuvo una mediana de 54%. Ninguna de las 13 firmas seleccionadas en una de las placas evitó descensos profundos: Arm Holdings sufrió una baja máxima de 43%, Palantir de 53%, Meta de 54%, Coinbase de 57%, CrowdStrike de 67%, Uber de 68% y Robinhood de 90%.

El dato relevante es que la caída desde un máximo no definió el resultado final de todas esas acciones. Palantir cerró sus primeros doce meses con una ganancia de 153%, pese a aquel descenso de 53%. Arm avanzó 132% con una baja máxima de 43%; CoreWeave subió 87% tras haber llegado a caer 65%; y CrowdStrike ganó 64% después de un retroceso máximo de 67%. Al mismo tiempo, hubo empresas que no lograron recuperar la pérdida en ese plazo: Robinhood terminó con -74%, Coinbase con -55%, Meta con -31% y Alibaba con -30%.

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La mediana de caída máxima de treinta empresas durante su primer año de cotizacióm fue del 54 por ciento en relación con su retorno a doce meses

La muestra de IOL exhibe otra señal de prudencia. Solo 43% de las 30 compañías tecnológicas consideradas cerró el primer año en positivo. La mediana de variación a doce meses fue de -9%, aun cuando el promedio alcanzó 14%, una diferencia explicada por el peso de unos pocos ganadores con rendimientos elevados.

Para Anthropic, el debate recién comienza. La compañía es el primer desarrollador de modelos de IA de frontera que cotiza en bolsa, por lo que su desempeño servirá como referencia para el interés de los inversores por firmas que construyen los modelos, y no solo por proveedores de chips o centros de datos. También será una referencia antes de una eventual salida al mercado de OpenAI, que no prevé cotizar antes de 2027.

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Vlassich remarcó que la estabilización suele depender de la evolución operativa después del debut. “También responde a cómo van evolucionando y madurando las compañías hasta que luego se estabilizan en un rango de precios y a partir de allí pueden construir una tendencia alcista”, afirmó, al recordar el caso de Meta. En las próximas presentaciones de resultados, Anthropic deberá mostrar si el avance de sus ingresos empresariales y la adopción de productos como Claude Code justifican las expectativas que acompañaron su histórica llegada a Wall Street.