La nueva instalación de manufactura de dispositivos médicos emplea actualmente a 50 personas y proyecta alcanzar los 100 trabajadores para finales de 2027. Crédito: Cretex Medical

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La empresa estadounidense Cretex Medical inauguró oficialmente una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en Cartago, Costa Rica, después de concretar una inversión superior a los USD 20 millones, con un plan de expansión que contempla superar los 300 trabajadores para el año 2030.

Las instalaciones se encuentran en Zona Franca La Lima y forman parte de la estrategia internacional de la compañía para ampliar su capacidad de producción y fortalecer las cadenas de suministro de tecnología médica.

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Aunque la inauguración oficial se realizó el 18 de noviembre de 2026, la planta comenzó operaciones en enero de este año y actualmente emplea a aproximadamente 50 personas.

La empresa anunció que espera duplicar su planilla para alcanzar los 100 colaboradores a finales de 2027, mediante nuevas contrataciones en producción y áreas de soporte.

A más largo plazo, proyecta continuar ampliando sus operaciones hasta superar las 300 personas contratadas en 2030.

Nueva planta cuenta con tecnología especializada

El complejo industrial dispone de una superficie superior a los 6,000 metros cuadrados, que incluye áreas de manufactura, oficinas, espacios de bienestar para los trabajadores y cuartos limpios de clases 7 y 8, utilizados en procesos que requieren condiciones ambientales controladas.

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La compañía también contempla la posibilidad de ampliar sus instalaciones hasta alcanzar los 12,500 metros cuadrados, prácticamente el doble de su capacidad física actual.

La operación costarricense está enfocada en el ensamble de valor agregado y cuenta con capacidades de mecanizado, moldeo, procesamiento láser, preparación de kits, empaque estéril y ensamblaje de catéteres.

Estas actividades forman parte de procesos especializados utilizados para fabricar componentes y dispositivos destinados a pacientes en diferentes mercados internacionales.

La empresa estadounidense Cretex Medical inauguró oficialmente su planta en Zona Franca La Lima, Cartago, tras una inversión superior a los USD 20 millones. Crédito: Cretex Medical

¿Por qué Cretex Medical eligió Costa Rica?

Nick Morrison, director de Operaciones de Cretex Companies, explicó que la decisión de instalar una planta en el país responde al desarrollo de la industria médica, la disponibilidad de personal calificado y la cercanía estratégica con sus clientes.

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“Costa Rica representa un hito fundamental en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Cretex Medical”, afirmó.

El ejecutivo destacó que la inversión permitirá aumentar la capacidad productiva y fortalecer la continuidad de las cadenas de suministro.

Por su parte, Julio Lizano, gerente general de Cretex Medical Costa Rica, aseguró que la compañía logró desarrollar su infraestructura e iniciar operaciones en un periodo relativamente corto.

El jerarca destacó que la expansión permitirá generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollar capacidades avanzadas de manufactura en el país.

Las instalaciones de Cretex Medical cuentan con más de 6.000 metros cuadrados y espacios especializados para la fabricación de componentes utilizados en la industria médica. Crédito: Cretex Medical

Empresa adquirió fabricante local

Como parte de su estrategia de crecimiento, Cretex Medical obtuvo en septiembre de 2025 la certificación internacional ISO 13485, relacionada con los sistemas de gestión de calidad para la industria de dispositivos médicos.

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Posteriormente, la compañía adquirió Atemisa Precision, una empresa costarricense especializada en manufactura de precisión, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y productivas.

A escala global, Cretex Medical asegura fabricar más de un millón de componentes para dispositivos médicos diariamente, destinados a diferentes especialidades, entre ellas ortopedia, cirugía mínimamente invasiva, robótica médica y dispositivos implantables.

Gobierno destaca inversión y oportunidades laborales

La ministra interina de Comercio Exterior, Arianna Arce, señaló que el establecimiento de la compañía contribuye a fortalecer la participación de Costa Rica en las cadenas globales de valor.

“Este proyecto fortalece nuestra participación en las cadenas globales de valor y reafirma el potencial de Costa Rica para continuar evolucionando hacia actividades de mayor sofisticación productiva y tecnológica”, indicó.

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Mientras tanto, Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), destacó la generación de oportunidades laborales y la incorporación de procesos industriales especializados.

Las autoridades consideran que este tipo de inversiones contribuye a diversificar las actividades productivas y atraer operaciones que requieren trabajadores con conocimientos técnicos.

El gerente general de Cretex Medical Costa Rica, Julio Lizano, destacó el talento humano nacional y las oportunidades de crecimiento de la operación. Crédito: Cretex Medical

¿Cómo aplicar a las vacantes de Cretex Medical?

La compañía informó que continuará incorporando trabajadores a medida que avance su expansión en Cartago.

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades laborales mediante la página oficial de Cretex Medical Costa Rica o enviar su currículum al correo electrónico infocrjobs@cretex.com.

Con esta inversión, Cretex Medical busca consolidar su presencia en Costa Rica como una plataforma para atender clientes internacionales, mientras desarrolla su plan de crecimiento industrial y de contratación durante los próximos cuatro años.

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