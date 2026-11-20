Desde el Mercosur, que aportó el 20,8% del gasto en transporte, el valor unitario fue de 70,9 dólares por tonelada, con un alza de 8% (Foto: Shutterstock)

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Mientras las exportaciones argentinas crecieron 26,4% interanual en octubre, el costo de mover mercadería desde el exterior también aceleró. Según el informe de Intercambio Comercial Argentino del Indec, el valor unitario del flete internacional llegó a 143,1 dólares por tonelada, 19% más que en igual mes de 2025 y el registro más alto desde comienzos de ese año.

El dato tiene un alcance específico: el organismo mide el flete sobre las importaciones, que se valúan a precios CIF e incluyen transporte y seguro, mientras que las ventas externas se registran a valor FOB, en el puerto de embarque. Aun así, la comparación entre ambos flujos permite dimensionar cómo pesó la logística en el resultado del mes.

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Por cada 1.000 dólares importados a valor FOB, el flete representó 64,2 dólares, con una suba de 17,4% interanual. Es decir, algo más del 6% del valor de los bienes se destinó a trasladarlos hasta el país. Como referencia, en septiembre de 2025 esa relación era de 53,5 dólares y el costo por tonelada se ubicaba en 123 dólares, según el informe técnico de ese mes.

China, el tramo más caro de la cadena

El origen asiático explica buena parte del movimiento. Los fletes desde China concentraron el 41,1% del total y su valor unitario alcanzó 398,7 dólares por tonelada, 54,3% por encima de octubre de 2025. En relación con el valor FOB, el costo llegó a 106 dólares por cada 1.000 dólares, más del 10% de lo comprado.

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La suba contrasta con la evolución del intercambio bilateral: las compras a ese país cayeron 7,3% y sumaron 1.726 millones de dólares, mientras las ventas crecieron 12,3%, hasta 1.326 millones. El resultado fue un déficit de 400 millones de dólares, el único saldo negativo entre las principales zonas económicas del mes. En septiembre de 2025, ese flete rondaba los 288,4 dólares por tonelada.

En la región, el comportamiento fue más moderado. Desde el Mercosur, que aportó el 20,8% del gasto en transporte, el valor unitario fue de 70,9 dólares por tonelada, con un alza de 8%. El T-MEC (United States-Mexico-Canada Agreement) registró 131,8 dólares (1,6%) y la Unión Europea, 133,4, 3,8% menos que un año atrás, aunque su peso sobre el valor FOB subió 25,1%.

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Combustibles y energía lideró con un alza de 93,9%, impulsada también por un incremento de 24,8% en los despachos, mientras los productos primarios registraron una mejora de 8,2% en las cantidades enviadas (Foto: Shutterstock)

Menos volumen importado, más valor exportado

El encarecimiento del traslado coincidió con una fuerte retracción de las cantidades compradas al exterior. Las importaciones bajaron 6,7% en valor por un descenso de 17,3% en los volúmenes, compensado en parte por precios 12,8% más altos. Los mayores retrocesos se dieron en combustibles y lubricantes (-34%), piezas para bienes de capital (-27,7%) y bienes de consumo (-23,5%).

Del lado exportador, la ecuación fue inversa. Las ventas externas avanzaron por precios 19,7% superiores y cantidades 5,6% mayores. Combustibles y energía lideró con un alza de 93,9%, impulsada también por un incremento de 24,8% en los despachos, mientras los productos primarios registraron una mejora de 8,2% en las cantidades enviadas.

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La brecha entre los precios de venta y de compra generó una ganancia de 514 millones de dólares en los términos del intercambio. Si hubieran regido los valores de octubre de 2025, el superávit habría sido de 2.495 millones, frente a los 3.394 millones efectivamente registrados, una diferencia que amortiguó el mayor costo de abastecimiento.

Cargas a granel y destinos más lejanos

La composición de los embarques ayuda a entender el vínculo con el transporte. Los cinco principales productos, petróleo crudo, harina de soja, maíz, porotos y aceite de soja, reunieron el 40,8% de las exportaciones. Se trata de cargas a granel, de bajo valor por tonelada, en las que el costo del flete marítimo tiene un peso relevante sobre el precio final.

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En las operaciones FOB, el pasaje corre por cuenta del comprador, pero incide en el precio con el que este compara orígenes alternativos. Ese factor gana relevancia ante el giro geográfico del mes: las ventas a la ASEAN crecieron 210%, con subas de 147% hacia Vietnam, 203,3% hacia Malasia y 808,5% hacia Tailandia.

Los mercados cercanos también mostraron dinamismo. Las exportaciones a Chile aumentaron 41,6%, a Perú 52,9% y a Paraguay 116,4%. Son destinos con tránsitos más cortos que, junto con Uruguay, cuyas compras subieron 38,3%, amplían las alternativas de distribución regional frente a rutas oceánicas más costosas.

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Con el flete por tonelada en su nivel más alto desde comienzos de 2025 y una curva ascendente desde agosto, la planificación de compras y la negociación de las condiciones de entrega ganan peso en la agenda de importadores y exportadores. La evolución de las tarifas desde Asia seguirá incidiendo en el costo de los insumos durante los próximos meses.