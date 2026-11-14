Logística cultural: qué hay detrás de una noche a sala llena

La operación involucra refuerzo del transporte público, control de flujos de visitantes y custodia de obras ingresadas del exterior bajo regímenes aduaneros especiales (Imagen: Movant Connection)

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Buenos Aires afronta este sábado 14 de noviembre uno de los mayores desafíos de logística cultural del año: más de 350 espacios operarán en simultáneo entre las 19 y las 2 en una jornada de acceso gratuito. La operación involucra refuerzo del transporte público, control de flujos de visitantes y custodia de obras ingresadas del exterior bajo regímenes aduaneros especiales.

La escala explica la complejidad de esa logística cultural. En la edición anterior, más de 1,2 millones de personas circularon por las sedes participantes en una sola noche, según estimaciones oficiales. Este año el número de instituciones crece en unas 30 respecto de 2025 y la ventana se mantiene en siete horas, lo que concentra en un lapso corto una demanda de movilidad y atención que la red no enfrenta el resto del año.

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En términos operativos, la jornada funciona como un caso de logística de eventos masivos: horarios escalonados, coordinación entre cientos de puntos de atención, refuerzo de servicios y, en algunos museos, la custodia de piezas que cruzaron el Atlántico y que deben regresar a su país de origen en los plazos que fija la normativa aduanera.

¿Cómo se organiza el transporte público en un evento cultural masivo?

El esquema de movilidad es el primer eslabón de la logística cultural de la jornada. Está prevista la gratuidad de los colectivos entre las 18 y las 3, con validación mediante un pase digital, y la del subte desde las 18 hasta el cierre de su servicio, para absorber los picos de demanda en los modos de mayor capacidad.

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La franja de gratuidad, otro engranaje de la logística cultural del operativo, comienza una hora antes de la apertura de las sedes y termina una hora después del cierre, lo que permite escalonar llegadas y regresos. La red se completa con un servicio de buses especiales con frecuencias de 15 minutos y viajes sin costo en el sistema público de bicicletas para trayectos cortos.

La logística cultural y el transporte de obras de arte suelen incluir embalajes a medida, cajas con control de temperatura y humedad (Foto: Shutterstock)

¿Cómo llegan obras de arte del exterior a los museos de Buenos Aires?

Uno de los puntos más sensibles de la operación está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que alberga dos tapices diseñados por Francisco de Goya, tejidos en lana y seda y de casi tres metros de altura. Las piezas llegaron desde Madrid y tienen prevista su permanencia en el país hasta el 17 de enero de 2027, plazo tras el cual deberá concretarse su retorno.

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Se trata del primer préstamo que la Galería de las Colecciones Reales de España concede a una institución del continente americano, según difundió el propio museo. Las Colecciones Reales dependen del organismo español Patrimonio Nacional. El intercambio se formalizó mediante un convenio entre ambas instituciones, con el respaldo de la representación diplomática española en el país.

En préstamos de este tipo, la logística cultural y el transporte de obras de arte suelen incluir embalajes a medida, cajas con control de temperatura y humedad, seguros que cubren todo el trayecto y la presencia de un acompañante de la institución prestadora. Los tapices textiles agregan una exigencia extra, ya que la fibra es sensible a la luz, al polvo y a los cambios bruscos de clima.

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¿Qué es la importación temporaria de obras de arte y qué exige la Aduana?

En la Argentina, la circulación internacional de piezas artísticas se rige por la Ley 24.633. La norma prevé la importación temporaria como una destinación suspensiva para exhibición en el país, conocida en la jerga como admisión temporaria: la obra ingresa sin nacionalizarse, se exhibe y luego debe reexportarse dentro del plazo autorizado, un paso central de cualquier muestra internacional.

El Decreto 1037/2024 fijó en cinco años el plazo máximo de las destinaciones temporarias, prorrogable una sola vez por un período igual. También estableció que el traslado es libre según los términos que se pacten con el transportista y que el valor declarado ante la Dirección General de Aduanas de ARCA tiene carácter de declaración jurada.

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Los tapices permanecerán en el país hasta enero y su reexportación cerrará una operación de comercio exterior iniciada meses atrás (Foto: Shutterstock)

Otro aspecto operativo pesa en los costos. La ley dispone que las importaciones y exportaciones temporarias de las obras alcanzadas no quedan sujetas al régimen de garantía previsto para las destinaciones suspensivas, lo que evita inmovilizar fondos durante la exhibición. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Cultura de la Nación.

¿Qué desafíos plantea la logística cultural en un evento masivo?

La logística cultural de una jornada así se resuelve en varias capas. Hacia afuera, la clave está en distribuir la demanda entre sedes y medios de transporte. Hacia adentro, cada espacio debe administrar aforos, filas y circulación interna para evitar cuellos de botella en las salas con mayor concentración de público.

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Las sedes que alojan piezas prestadas enfrentan una tensión adicional: sostener las condiciones de conservación y seguridad exigidas por el prestador frente a una afluencia muy superior a la habitual. A esto se suman el montaje y desmontaje de estructuras que solo funcionan esa noche, desde escenarios hasta instalaciones, con ventanas de trabajo acotadas.

Terminada la jornada, el circuito logístico seguirá activo. Los tapices permanecerán en el país hasta enero y su reexportación cerrará una operación de comercio exterior iniciada meses atrás. Con más sedes en cada edición, la logística cultural de la ciudad se consolida como un ensayo a gran escala para la coordinación de transporte, aduana y custodia de bienes.

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