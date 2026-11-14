El argentino Thiago Tirante cayó ante Taylor Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo y no pudo conquistar su primer título

Thiago Tirante perdió la final del ATP de Estocolmo ante el estadounidense Taylor Fritz (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)

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Thiago Tirante no pudo coronar una semana destacada en el ATP 250 de Estocolmo. En una final disputada sobre canchas rápidas y bajo techo, el argentino cayó ante el estadounidense Taylor Fritz, número 10 del ranking mundial, por 6-2, 4-6 y 7-6(3), y se quedó a las puertas de conquistar el primer título de su carrera en el tour.

La jornada no comenzó de la mejor manera para Tirante (51°), ya que del otro lado de la red estuvo Fritz, quien impuso su autoridad y mostró un gran nivel con sus golpes, sin evidenciar fisuras. Con dos quiebres de servicio, en el cuarto y el octavo game, el estadounidense se llevó el primer set por 6-2.

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Fritz, nacido hace 29 años en Rancho Santa Fe, California, llegó a la final con un título conseguido esta temporada en el ATP 500 de Washington, además de haber sido finalista en Lyon, Halle, Stuttgart y Dallas. También alcanzó los cuartos de final de Wimbledon y los octavos de final del Abierto de Australia.

En el segundo parcial, pese al poderío que había demostrado su rival, Tirante comenzó a mostrar señales de recuperación. Parecía haberse quitado la presión de disputar su primera final y encontró respaldo en la confianza que le daba saber que ya había podido vencer a Fritz. Lo había conseguido esta misma temporada, en el único enfrentamiento entre ambos, durante la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, en sets corridos.

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El platense fue de menor a mayor y, a medida que transcurrieron los games, sus golpes comenzaron a incomodar al estadounidense. Después de salvar un punto de quiebre en contra, consiguió su recompensa en el séptimo juego, cuando pudo quedarse con el servicio de su rival. Esa diferencia le permitió cerrar el parcial por 6-4 y llevar el encuentro al set decisivo.

Taylor Fritz se consagró campeón del ATP 250 de Estocolmo (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Sin tiempo para bajar la guardia, el argentino y el estadounidense afrontaron el set decisivo con la misma intensidad. Ninguno logró sacar diferencias en un parcial muy parejo, en el que ambos mantuvieron la profundidad y el peso de sus golpes, además de buscar oportunidades para definir los puntos en la red. La paridad se mantuvo hasta el tie-break, instancia en la que Fritz logró imponer su juego y terminó inclinando la balanza a su favor para adueñarse del título por 7-6(3).

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Tirante cerró una temporada de ensueño. El platense comenzó el año fuera del Top 100, en el puesto 103°, y lo terminó en el número 47°. Entre sus resultados más destacados sobresalen la final en Estocolmo, las semifinales en Houston y los cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, donde derrotó al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda. Además, llegó a los octavos de final en Roma y Montreal, y alcanzó la tercera ronda de Roland Garros.

Por otra parte, se consolidó como uno de los singlistas de la Selección Argentina de Tenis, con la que participó en la derrota frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers y en la victoria ante Turquía por el Grupo Mundial I.

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