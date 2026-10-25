Propulsión eólica en barcos de carga: cómo navegan los buques que aflojan el motor con viento

La propulsión eólica volvió a los mares como herramienta concreta para abaratar el transporte marítimo (Foto: Movant Connection)

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La propulsión eólica volvió a los mares como herramienta concreta para abaratar el transporte marítimo. Más de 100 buques mercantes de gran porte ya navegan con rotores o velas que, cuando el viento acompaña, empujan la nave y permiten bajar la potencia del motor sin perder velocidad. El resultado es menos combustible quemado por cada tonelada transportada.

Según la Asociación Internacional de Buques Eólicos, entidad que agrupa a la industria del sector, la flota con sistemas de propulsión eólica instalados llega a 107 embarcaciones y unos 250 equipos montados, con capacidad para unos seis millones de toneladas de porte bruto. La entidad estima que la cantidad de barcos equipados podría duplicarse hacia mediados de 2027.

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El avance de la propulsión eólica responde a la volatilidad del combustible marino, la presión regulatoria sobre las emisiones y la necesidad de recortar costos en rutas largas. Petroleros y graneleros encabezan la adopción: a junio había 37 buques tanque y 24 graneleros equipados, segmentos clave para el traslado de energía, minerales y granos.

¿Cómo funciona la propulsión eólica en un barco de carga?

El viento genera un empuje adicional que se suma al de la hélice. Un sistema de control automatizado mide en forma permanente la velocidad y la dirección del viento, orienta las velas y ajusta la carga del motor principal. Si la brisa es favorable, la máquina trabaja menos para sostener la misma velocidad; si el viento cae, el motor recupera potencia.

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En la mayoría de los casos el motor no se apaga: reduce su exigencia. Por eso los técnicos hablan de propulsión asistida por viento. Solo un puñado de buques, seis según la asociación, de entre 80 y 220 metros de eslora, opera como eólico primario: depende mayormente de las velas y usa el motor como respaldo.

¿Qué tipos de velas usan los buques mercantes actuales?

La tecnología más difundida es la vela rotor, un cilindro vertical que gira impulsado por un pequeño motor eléctrico. Por el efecto Magnus, la rotación acelera el aire de un lado y lo frena del otro, lo que crea una diferencia de presión que empuja el casco hacia adelante. Cada rotor consume entre 30 y 100 kilovatios, una fracción mínima de la potencia del buque.

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Los rotores entregan su máximo empuje cuando el viento sopla de costado (Foto: Shutterstock)

Le siguen las velas rígidas, similares a un ala de avión en posición vertical, y las velas de succión, que aspiran aire a través de una superficie perforada para multiplicar la fuerza obtenida del viento. También hay cometas de tracción y velas de tela. La mayoría de estos equipos de propulsión eólica son retráctiles para no entorpecer la operación portuaria.

El rendimiento depende del rumbo. Los rotores entregan su máximo empuje cuando el viento sopla de costado, por lo que las rutas oceánicas con vientos constantes y travesías largas son las que mejor aprovechan la propulsión eólica. Con viento de proa o en tramos cortos, el aporte es menor.

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¿Cuánto combustible ahorra un buque con velas?

De acuerdo con la entidad, la instalación de velas en barcos ya construidos permite ahorrar entre 5% y 20% de la energía de propulsión, y hasta 30% cuando el sistema y la ruta se optimizan en conjunto. En las naves diseñadas desde cero para navegar con propulsión eólica, el ahorro puede superar el 50%, según la misma fuente.

Un análisis independiente arrojó valores más moderados. El estudio, del Centro Tyndall de la Universidad de Manchester y encargado por una red europea de organizaciones ambientales, analizó 1.740 millones de kilómetros de viajes reales, el equivalente a la distancia entre la Tierra y Saturno. Sobre más de 34.000 buques, concluyó que las velas podrían recortar entre 6,3% y 9,4% el consumo de toda la flota apta.

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Si se cumplen las proyecciones de la propia industria, cerca de 200 buques de carga podrían navegar con apoyo del viento a mediados de 2027 (Foto: Shutterstock)

El mismo trabajo detectó diferencias marcadas según el tipo de barco, con ahorros que van de 1% a 12,5%. Para exportadores e importadores, la propulsión eólica puede traducirse en un costo de flete algo más previsible, ya que el combustible es uno de los componentes de mayor peso en las travesías de larga distancia.

¿Qué cambia para el comercio exterior con las reglas de la OMI?

En la Unión Europea, el reglamento FuelEU Maritime otorga una bonificación de hasta 5% en el cálculo de intensidad de emisiones a los buques cuya propulsión eólica cubre al menos el 15% de la energía necesaria para navegar, lo que facilita el cumplimiento a quienes operan con puertos europeos.

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A escala global, la Organización Marítima Internacional (OMI) prevé retomar el 4 de diciembre la sesión extraordinaria que en octubre de 2025 postergó por un año la adopción del Marco de Cero Emisiones Netas, que fijaría un precio a las emisiones del sector. Antes, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, sesionará su comité ambiental.

La Argentina sigue esa negociación: según reportes especializados, en la reunión del comité de abril presentó junto con Liberia y Panamá una propuesta alternativa de alcance técnico, que no reunió mayoría. La definición podría incidir en el costo de colocar granos, aceites y otros productos en mercados distantes.

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Con una flota de propulsión eólica en expansión y una definición regulatoria en puerta, las velas dejan de ser una curiosidad para convertirse en una variable de planificación logística. Si se cumplen las proyecciones de la propia industria, cerca de 200 buques de carga podrían navegar con apoyo del viento a mediados de 2027, con impacto directo en la ecuación de costos del comercio exterior.