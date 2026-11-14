Honduras

Cartón de huevos en Honduras alcanza los US$6.65 pese a acuerdo de precio entre autoridades y avicultores

El presidente de la Defensoría del Consumidor advirtió que cerca de 50 productos de alto consumo durante la temporada navideña podrían registrar incrementos en las próximas semanas, mientras las familias ya enfrentan alzas en lácteos, verduras y otros alimentos

El cartón de huevos grandes alcanza los US$6.65 (180 lempiras) en barrios y colonias de Tegucigalpa, según la denuncia del presidente del Mercado Zonal Belén. (FOTO: La Tribuna)
El cartón de huevos grandes alcanza los US$6.65 (180 lempiras) en barrios y colonias de Tegucigalpa, según la denuncia del presidente del Mercado Zonal Belén. (FOTO: La Tribuna)
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El precio del cartón de huevos llegó a US$6.65 (180 lempiras) en barrios y colonias de Tegucigalpa, pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y representantes del sector avícola que establecía un costo máximo de US$4.43 (120 lempiras) para el cartón de huevos grandes.

La denuncia fue realizada por Edwin Molina, presidente de la Junta Directiva del Mercado Zonal Belén, quien cuestionó que las empresas distribuidoras no estén respetando el compromiso y que las autoridades no estén aplicando medidas para garantizar su cumplimiento.

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“El cartón de huevos anda en 180 lempiras y lo denunciamos porque las empresas se están saliendo con las suyas porque aquí nadie aplica la ley”, manifestó el directivo.

El acuerdo fue establecido entre la Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del sector avícola nacional, con el propósito de mantener precios accesibles para los consumidores. Entre las medidas anunciadas se fijó en US$4.43 (120 lempiras) el costo máximo del cartón de huevos grandes.

Sin embargo, los precios reportados en distintos puntos del país reflejan diferencias respecto a lo pactado. En La Ceiba, el cartón se cotiza en alrededor de US$5.91 (160 lempiras), mientras que en barrios y colonias de la capital alcanza los US$6.65 (180 lempiras), según la denuncia de Molina.

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La Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del sector avícola acordaron fijar un precio accesible para la comercialización de huevos grandes. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del sector avícola acordaron fijar un precio accesible para la comercialización de huevos grandes. (FOTO: La Prensa)

El presidente de la Junta Directiva del Mercado Zonal Belén calificó el acuerdo como un “circo mediático”, al considerar que el precio establecido solamente se respetó durante un día y posteriormente las empresas proveedoras volvieron a determinar los costos de comercialización.

La situación genera preocupación debido a que el huevo es uno de los alimentos básicos en la dieta de los hondureñosy su encarecimiento representa una carga adicional para los hogares, particularmente para las familias con menores ingresos.

Molina recordó que anteriormente el precio máximo del cartón había llegado a US$4.80 (130 lempiras), pero ahora ese valor también ha sido superado, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno para contener el costo del producto.

A las denuncias por el precio de los huevos se suman las advertencias de la Defensoría del Consumidor (Defco) sobre el encarecimiento de distintos alimentos cuando faltan pocas semanas para el inicio de diciembre.

Su presidente, Adalid Irías, alertó que alrededor de 50 productos de alto consumo durante la temporada navideña podrían experimentar incrementos en las próximas semanas.

En La Ceiba, el cartón de huevos se cotiza alrededor de US$5.91 (160 lempiras), mientras que en algunos sectores de la capital llega a US$6.65 (180 lempiras). (FOTO: Diario La Tribuna)
En La Ceiba, el cartón de huevos se cotiza alrededor de US$5.91 (160 lempiras), mientras que en algunos sectores de la capital llega a US$6.65 (180 lempiras). (FOTO: Diario La Tribuna)

Según explicó, varios alimentos tradicionales de esta época ya presentan aumentos anticipados en los principales mercados del país.

Entre los productos que han registrado variaciones mencionó los lácteos, especialmente el queso semiseco y el quesillo, cuyos precios aumentaron US$0.04 (un lempira). También reportó incrementos de US$0.18 (cinco lempiras) en el perejil y el zapallo.

En cuanto a los huevos, Irías señaló que en los mercados donde no se aplica el precio acordado el cartón continúa comercializándose entre US$4.99 y US$5.36 (135 y 145 lempiras). No obstante, reconoció que existen puntos de venta donde se han registrado reducciones.

En la Feria del Agricultor, el cartón pasó de US$4.58 (124 lempiras) a US$4.43 (120 lempiras), mientras que en las tiendas Vaquero se mantiene en US$3.51 (95 lempiras). Estas diferencias muestran que el costo del producto varía dependiendo del establecimiento y del punto de comercialización.

La Defensoría del Consumidor también expresó preocupación por el incremento en los insumos utilizados para preparar alimentos tradicionales de diciembre, debido a que estas variaciones pueden elevar el gasto de las familias durante las celebraciones de fin de año.

Primer plano de manos sosteniendo y recibiendo un cartón de huevos abierto con nueve huevos, ocho marrones y uno blanco, sobre una mesa de madera.
El encarecimiento de los huevos representa una dificultad para los hogares hondureños debido a que se trata de uno de los alimentos de mayor consumo. (Foto: Imagen generada con IA)

Las advertencias llegan en un momento en que los hogares hondureños comienzan a prepararse para las compras de Navidad y Año Nuevo, una temporada en la que aumenta la demanda de alimentos e ingredientes utilizados en las comidas tradicionales.

El comportamiento de los precios mantiene la preocupación de los consumidores, especialmente por la posibilidad de que nuevos incrementos reduzcan su capacidad de compra durante las próximas semanas.

Mientras tanto, la denuncia sobre el cartón de huevos a US$6.65 (180 lempiras) vuelve a poner en discusión el cumplimiento de los acuerdos de precios y la capacidad de las autoridades para garantizar que las medidas anunciadas lleguen efectivamente a los mercados y a los consumidores.

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