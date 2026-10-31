Movant LogComex

Depósito fiscal: qué es, cómo funciona y cuándo se utiliza en importaciones y exportaciones

La figura regulada por ARCA permite almacenar y verificar cargas bajo control aduanero fuera de las terminales, con cambios normativos recientes que redujeron trámites y costos para los operadores

Depósito fiscal
Su uso cobró mayor relevancia en el último año y medio a partir de una serie de cambios normativos (Foto: Movant Connection)
Guardar

El depósito fiscal es un espacio habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) donde la mercadería de comercio exterior permanece bajo control aduanero mientras se completan los trámites de ingreso o salida del país. Aunque puede ubicarse lejos de un puerto o aeropuerto, legalmente forma parte de la zona primaria aduanera.

Su uso cobró relevancia en el último año y medio a partir de una serie de cambios normativos. Entre ellos se destacan la posibilidad de trasladar contenedores con canal rojo o naranja desde las terminales para verificarlos en estos predios y la simplificación documental para habilitar nuevas instalaciones, vigente desde mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Para importadores y exportadores, la figura funciona como un punto intermedio de la cadena logística: permite descongestionar las terminales, resguardar la carga mientras se gestiona la documentación y realizar la verificación física sin depender de los tiempos y tarifas de la zona portuaria.

Qué es un depósito fiscal y cómo se habilita

El Código Aduanero incluye a los depósitos dentro de la zona primaria en su artículo 5 y, en el artículo 208, establece que solo pueden funcionar con habilitación previa del organismo. El procedimiento está regulado por la Resolución General 4352/2018, que define los tipos de depósito y los requisitos físicos, tecnológicos y documentales.

La tramitación se realiza a través del Sistema Integral de Trámites Aduaneros y contempla etapas de prefactibilidad, habilitación, renovación, modificación y desafectación. Una vez otorgada, la autorización rige por diez años y su renovación no es automática: el operador debe volver a acreditar que mantiene las condiciones exigidas.

PUBLICIDAD

Entre los requisitos figuran un circuito cerrado de televisión con registro y descarga de imágenes, equipos de inspección no intrusiva como escáneres de rayos X para bultos y pallets, y un sistema informático de control de stock permanente, que debe ser homologado por las áreas técnicas del organismo antes de la aprobación.

Persona trabajando en un depósito
Cuando una carga importada llega al país, queda sometida al régimen de depósito provisorio de importación hasta que el importador solicita una destinación aduanera (Foto: Shutterstock)

En mayo de 2026, la Resolución General 5845 reemplazó la exigencia de presentar la habilitación municipal por una declaración jurada del solicitante sobre la aptitud del predio. La norma aclara que el operador sigue obligado a cumplir la normativa local, provincial y nacional, pero el trámite ya no queda atado a los plazos de cada municipio.

Cómo circula la mercadería bajo control aduanero

Cuando una carga importada llega al país, queda sometida al régimen de depósito provisorio de importación hasta que el importador solicita una destinación aduanera. Ese resguardo puede darse en la terminal de arribo o en un depósito fiscal, hacia donde la mercadería se moviliza bajo tránsito aduanero y con medidas de seguridad sobre la unidad.

Desde la Resolución General 5644/2025, los declarantes pueden optar por mover los contenedores con canal rojo o naranja de selectividad desde la zona primaria de arribo hasta un depósito fiscal, salvo que la matriz de riesgo lo impida. El traslado se realiza con un precinto electrónico de monitoreo y el control físico y documental queda a cargo de un verificador asignado en el predio de destino.

El impacto en costos fue uno de los argumentos centrales de la medida, que según el organismo permitiría ahorros de hasta 80%. De acuerdo con estimaciones difundidas al momento de su publicación, una estadía de 15 días en terminal portuaria podía superar los 5.000 dólares sin contar la verificación, mientras que en un depósito fiscal el servicio rondaba entre 250 y 500 dólares.

Si la mercadería no recibe una destinación dentro de los plazos previstos, el Código Aduanero la considera en situación de rezago. En ese caso, el servicio aduanero publica su existencia en el Boletín Oficial y, si el titular no se presenta, puede disponer su venta en subasta pública, como ocurre periódicamente con lotes de distintos rubros.

Cuándo se utiliza y qué proyectos están en curso

El esquema se emplea en distintas situaciones: cuando la carga necesita almacenamiento temporal antes de su nacionalización, cuando debe someterse a una verificación exhaustiva fuera de la terminal o cuando el exportador necesita consolidar envíos antes del embarque, en lugar de despachar directamente desde su planta.

Para el despacho de exportación existe una alternativa: el régimen de cargas en planta, regulado por la Resolución General 5721, que permite completar la carga en las propias instalaciones del exportador. La misma reforma de mayo extendió a este esquema la declaración jurada y fijó en cinco años el plazo de la habilitación concedida.

Depósito
Los depósitos fiscales ganan peso como nodo logístico del comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

La figura también acompaña proyectos de mayor escala. A comienzos de octubre, ARCA aprobó mediante la Resolución 32/2026 la prefactibilidad de un depósito fiscal de 29.450 metros cuadrados en el complejo portuario de Timbúes, Santa Fe, vinculado al primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en esa provincia.

Según lo informado, la mitad de esa superficie será cubierta, con una celda de 14.700 metros cuadrados destinada al almacenamiento de graneles sólidos, mientras que el resto funcionará como plazoleta descubierta. La iniciativa muestra cómo la figura se integra a la infraestructura portuaria del corredor agroexportador.

Con requisitos documentales más ágiles, verificaciones fuera de las terminales y nuevas habilitaciones en trámite, los depósitos fiscales ganan peso como nodo logístico del comercio exterior argentino. Su evolución dependerá de la capacidad de control del servicio aduanero y de la integración digital entre operadores, terminales y organismos.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorDepósito FiscalTrámites

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil proyecta su agenda logística para el escenario post elecciones

La integración entre rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos y aeropuertos, junto con nuevas inversiones en infraestructura y la reducción de costos, aparecen entre los principales desafíos para los próximos años

Brasil proyecta su agenda logística para el escenario post elecciones

Latinoamérica amplía la capacidad de carga aérea por encima de la demanda

Las aerolíneas de la región aumentaron 6,7% su tráfico de carga en septiembre, mientras la oferta creció 7,6%. El factor de ocupación quedó en 34,3%, el nivel más bajo entre las regiones relevadas

Latinoamérica amplía la capacidad de carga aérea por encima de la demanda

La ONU advierte que la IA y los drones elevan los riesgos para el comercio marítimo

El Consejo de Seguridad analizó el impacto de los sistemas autónomos sobre rutas navieras, puertos y cables submarinos, en el mes con más ataques a buques registrados en el estrecho de Ormuz

La ONU advierte que la IA y los drones elevan los riesgos para el comercio marítimo

De las economías regionales al contenedor, la logística detrás de una pyme exportadora

Leo Merlo, director de una empresa de aderezos, explica cómo la logística ordena el abastecimiento desde distintas regiones productivas del país y por qué salir a exportar exige crecer paso a paso

De las economías regionales al contenedor, la logística detrás de una pyme exportadora

La letra chica de la autocertificación de origen que los exportadores no están mirando

Agustín Páez Romairone, despachante de aduana, repasa veinte años de informatización aduanera y advierte por qué la simplificación del comercio exterior nunca puede dejar el control de lado

La letra chica de la autocertificación de origen que los exportadores no están mirando

DEPORTES

Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Aldosivi descendió de la Liga Profesional: el cruce del DT con un periodista que le hizo una agresiva pregunta entre lágrimas

Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

TELESHOW

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

De dirigir ‘La masacre de Flores’ a retratar a la familia Tinelli y a Wanda Nara en la pantalla: los desafíos de Augusto Tejada

Litto Nebbia revisita dos de sus discos clave de los '70, pero advierte: "No me gusta hacer un cover de mí mismo"

INFOBAE AMÉRICA

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Nicaragua exportó más de 50,000 ejemplares de fauna exótica hacia Asia, Europa y Norteamérica

Honduras registra ocho casos de chikungunya y alerta por transmisión comunitaria cerca de Nicaragua

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos