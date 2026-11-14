Nuevo capítulo por la última butaca sin dueño en la Fórmula 1: una “prueba de fuego”, el nuevo candidato y el mensaje del titular

El futuro de Valtteri Bottas en la Fórmula 1 es incierto (REUTERS/Raquel Cunha)

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La última pieza para completar el rompecabezas del mapa de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1 se encuentra en Cadillac. Pese a que cuenta con contrato, el futuro de Valtteri Bottas continúa en el aire ante las especulaciones de un posible reemplazo por su rendimiento. El finlandés volvió a mostrarse firme en su butaca, pero se sumó un nuevo contendiente a la presión que ya ejercía el estadounidense Colton Herta: el danés Frederik Vesti surgió como una nueva alternativa.

En el pasado Gran Premio de Brasil, en el que Bottas no pudo competir por una falla en la tuerca de un neumático, el experimentado corredor aclaró que mantiene “contacto regular” con Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac. “La última vez que hablé con él fue después de la carrera en México, y el último mensaje que recibí es que no tienen intención de cambiar nada”, señaló en Interlagos al portal RacingNews365.

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Sin embargo, medios especializados hacen hincapié en las dudas internas del equipo sobre la decisión final del compañero de Sergio Checo Pérez. Bottas reveló que su lugar “debe ser confirmado por la junta directiva”, integrada por representantes de General Motors y TWG, el accionista mayoritario. De acuerdo con la información que reveló el portal Motorsport Total, las partes involucradas no tienen “una postura unificada” en lo que representa “una de las primeras pruebas de fuego para el equilibrio” del equipo que ingresó a la Máxima en 2026.

Fred Vesti, reserva de Mercedes desde 2023 y que partició en siete entrenamientos oficiales, surgió como una nueva alternativa en Cadillac (REUTERS/Raquel Cunha)

TWG impulsa la incorporación de Colton Herta, que obtuvo la Superlicencia necesaria en el pasado GP de Brasil, porque busca que un piloto estadounidense forme parte de un proyecto identificado con ese país, al punto de ser considerado un “elemento central”. El grupo invirtió recursos para que el corredor sumara experiencia mediante sesiones de entrenamientos libres, con el objetivo de superar el último requisito formal para llegar a la categoría. Y aunque sus resultados en la Fórmula 2 no son buenos, sus antecedentes en otras categorías y su nacionalidad lo sostienen como postulante principal.

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General Motors, en cambio, estaría más enfocada en “asegurar la continuidad del proyecto técnico” de una estructura que afronta las dificultades propias de una temporada debut. Esa postura favorecería la permanencia de Bottas, cuya experiencia supera una década en Fórmula 1. La disputa por el segundo asiento también coincide con versiones sobre la posible venta de una parte de los activos de la escudería pertenecientes a Mark Walter.

En medio de la disputa, apareció el nombre de Frederik Vesti. El piloto danés de 24 años, que actúa como reserva de Mercedes desde 2023 y participa de forma regular en el desarrollo del monoplaza de Fórmula 1, compite desde 2025 en IMSA con Action Express, equipo que utiliza un Cadillac V-Series R en la categoría GTP.

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Colton Herta es el piloto favorito de los socios mayoritarios del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Según el medio Motorsport Total, su actividad fuera de la Máxima lo vinculó directamente con los programas deportivos de General Motors y le permitió construir una relación con los responsables de competición del fabricante. Vesti fue subcampeón de Fórmula 2 en 2023 y mantiene tareas de desarrollo dentro de Mercedes, además de sumar experiencia con monoplazas de Fórmula 1.

Su perfil representa una opción distinta a las otras alternativas. “Bottas garantizaría experiencia y continuidad, Herta satisfaría el deseo de TWG de contar con un piloto estadounidense, mientras que por Vesti a Cadillac le ofrecería la oportunidad de invertir en un piloto joven que ya es conocido y valorado dentro de su propia organización deportiva”, argumentó el portal citado.

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Mientras los rumores se acrecientan y el final de temporada se acerca, Bottas afirmó que procura mantenerse al margen de las especulaciones porque las controversias forman parte habitual de la categoría. “Trato de que no me afecte, porque sé cómo es este deporte y siempre va a haber polémica”, afirmó con Motorsport en México.

A esto, agregó: “Me ha sorprendido bastante la cantidad de revuelo que ha habido al respecto. Porque sé cuál es mi situación. Todo el mundo quiere estar en la F1 y si alguien ve una oportunidad en algún sitio, va a intentar aprovecharla de una forma u otra. Nunca es agradable, ¿sabes? Es solo una distracción más. No ayuda en nada. Así que, en cierto modo, es una lástima. Pero así funciona este deporte”.

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Tras la confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls, solo permanecen sin confirmación el segundo asiento de Cadillac y uno de Haas, aunque la confirmación de Oliver Bearman se demora por algunas diferencias en la renovación del contrato, por lo que su lugar en el equipo no correría riesgo. Salvo que las negociaciones por su extensión de contrato lleguen a un punto sin retorno...