Exportaciones argentinas de bienes marcan un récord de 27.756 millones de dólares en el tercer trimestre

El índice de precios de exportación del INDEC subió 11% interanual, lo que explica cerca de la mitad del aumento en el valor despachado (Foto: Shutterstock)

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Las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron 27.756 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, el valor más alto registrado para ese período. En los primeros nueve meses del año, los envíos al exterior sumaron 77.158 millones de dólares, un 21% más que en igual lapso de 2025, y también marcaron un máximo de la serie, según el Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA).

El relevamiento, elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) con datos del INDEC, señala que la expansión muestra una menor amplitud sectorial: la suba se apoyó en pocos rubros, como combustibles, vehículos y carnes, mientras otras cadenas registraron caídas.

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Los precios internacionales tuvieron un peso relevante. El índice de precios de exportación del INDEC subió 11% interanual, lo que explica cerca de la mitad del aumento en el valor despachado. La otra mitad provino de los volúmenes físicos, que crecieron 9% en el acumulado de nueve meses y alcanzaron un nuevo máximo.

Una base de comparación que condiciona a los granos

En el tercer trimestre, sin embargo, las cantidades exportadas quedaron apenas 1% por encima del mismo período de 2025. La explicación está en el calendario de embarques del año pasado, cuando dos medidas transitorias sobre los derechos de exportación adelantaron ventas de cereales y oleaginosas.

Por un lado, la reducción de alícuotas vigente hasta junio de 2025 llevó a registrar operaciones a fin de ese mes que se embarcaron durante julio. Por otro, en septiembre se habilitó una ventana para exportar soja sin aranceles, lo que anticipó despachos previstos para meses posteriores. Ese efecto también incidirá en la comparación del cuarto trimestre.

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Como resultado, los envíos de cereales y oleaginosas cayeron 10% en términos reales, de 12.199 millones de dólares a 10.988 millones a precios constantes. Al excluir ese complejo, los bienes no diferenciados crecieron 11%, aunque casi todo el impulso provino de un solo rubro.

Los combustibles avanzaron 32% interanual, de 3.655 millones de dólares a 4.831 millones, por la mayor explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. Químicos y petroquímicos subieron 9%, mientras que otros alimentos retrocedieron 6% por menores ventas de leche en polvo y azúcar, y los metales cayeron 5%.

Los vehículos crecieron 16%, de 2.057 millones de dólares a 2.378 millones, mientras que maquinaria y equipo bajó 5%, con retroceso en maquinaria agrícola (Foto: Shutterstock)

Vehículos y carnes sostienen a los productos diferenciados

Las ventas externas de bienes diferenciados, aquellos que se distinguen por diseño, marca o características físicas, crecieron 11% a valores corrientes, hasta 5.678 millones de dólares, y 7,7% a precios constantes. Aun así, su valor real se ubicó 38% por debajo del tercer trimestre de 2011.

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Los despachos de carne y pesca aumentaron 47%, hasta 908 millones de dólares, por la ampliación temporal de la cuota de carne vacuna en Estados Unidos, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. Como la cuota debe renovarse cada año, el informe advierte que no asegura un flujo sostenido. Sin carnes, la suba del segmento se reduce a 6%.

Los vehículos crecieron 16%, de 2.057 millones de dólares a 2.378 millones. El segmento de pickups colocó unidades en Colombia, Perú, América Central y, en forma creciente, Venezuela, mientras que los automóviles retrocedieron por menores colocaciones en Brasil.

El resto de los rubros mostró menor dinamismo. Los químicos avanzaron 3%, con productos farmacéuticos al frente; otros alimentos cayeron 4% por menores envíos de vino, y maquinaria y equipo bajó 5%, con retroceso en maquinaria agrícola.

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La tasa de crecimiento del segmento bajó del 18% en el segundo trimestre al 11% en el tercero. El informe vincula ese cambio con el tipo de cambio real multilateral, que pasó de ubicarse 1% más depreciado que un año antes a quedar 10% más apreciado, en un contexto de menor competitividad cambiaria.

Servicios en alza y una industria con trayectorias dispares

En el segundo trimestre, último dato disponible, las exportaciones de servicios sumaron 4.942 millones de dólares, un 15,2% más que un año antes. Los servicios basados en conocimiento crecieron 14,8%, el turismo receptivo 23% y el resto 6,8%, con un alza de 11% en las ventas externas de servicios de transporte.

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La llegada de turistas extranjeros aumentó 13%, hasta 1,3 millones de viajes. Los visitantes de países no limítrofes crecieron 19% y alcanzaron máximos históricos, favorecidos por una mayor conectividad aérea, mientras que el flujo desde países vecinos, más sensible a las variaciones cambiarias, permanece en niveles bajos.

En la industria, los sectores exportadores produjeron entre enero y septiembre de 2026 un 2,5% más que en igual período de 2022, mientras que los orientados al mercado interno cayeron 12% y los que compiten con importaciones, 19%. La inserción externa funcionó como amortiguador frente a la debilidad de la demanda local.

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Hacia adelante, el informe anticipa que el desarrollo de las industrias extractivas podría generar nuevos récords de volumen. Para la cadena logística, el foco estará en sostener el ritmo de embarques de energía, granos y manufacturas, en un escenario en el que la expansión se apoya en un número más acotado de rubros exportables.