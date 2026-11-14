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Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Taladro buscarán sacar el último pasaje a la definición del torneo. Desde las 20, por TyC Sports

Horario y dónde ver Banfield-Boca Juniors:

Horarios del partido: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 15 de noviembre (España).

Televisación: TyC Sports

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10:30 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize, en cambio, acumula cinco victorias en fila, contando todas las competencias. El fin de semana superó de manera agónica a Defensa y Justicia, lo que le permitió quedarse con el trofeo de la Tabla Anual. Además, clasificaron a los octavos de final del Torneo Clausura y se encuentran en la final de la Copa Sudamericana.

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Banfield?

El Taladro no arriba de la mejor manera a este compromiso, ya que no gana hace cuatro partidos y no clasificó a los playoffs del Torneo Clausura. En su última presentación igualó 2-2 como local ante Atlético Tucumán.

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

09:28 hsHoy

El Taladro y el Xeneize se verán las caras este sábado 14 de noviembre, desde las 20, en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza). El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Gabriel Chade y Pablo Gualtieri. El encargado del VAR será Lucas Novelli y el del AVAR será Diego Romero.

09:26 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Banfield y Boca Juniors, correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina.

Fotografía dividida con un jugador de Banfield con camiseta verdinegra a la izquierda y un jugador de Boca Juniors gritando a la derecha
Banfield y Boca Juniors se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina

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