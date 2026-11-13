Transporte de cargas: el peaje se extenderá a ejes clave hacia puertos y fronteras

Para el transporte de cargas, la medida abre un período de revisión de costos y condiciones de circulación (Foto: Shutterstock)

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El Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, sumó una nueva etapa a la Red Federal de Concesiones e incorporó al régimen de peaje rutas nacionales que atraviesan zonas agrícolas, cuencas energéticas y accesos a pasos internacionales. Para el transporte de cargas, la medida abre un período de revisión de costos y condiciones de circulación.

La norma todavía no define los tramos exactos. Establece un universo de rutas dentro del cual la Secretaría de Transporte, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), deberá conformar cada corredor. El llamado a licitación nacional e internacional tiene que concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia.

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Según los considerandos, la DNV relevó la red para identificar sectores que hoy administra el Estado y que, por sus niveles de tránsito y necesidades de infraestructura, pueden pasar a gestión privada. El propio organismo aclaró que ese análisis fue técnico y que la configuración final dependerá de estudios económicos, jurídicos y tarifarios.

Ejes que mueven granos, energía y comercio regional

Leído en clave logística, el listado incluye rutas con un rol directo en la salida de granos hacia los puertos del sur bonaerense. Las nacionales 33 y 35, que vinculan el interior santafesino, cordobés y pampeano con Bahía Blanca, son vías habituales para los camiones cerealeros que abastecen las terminales portuarias de esa zona.

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Hacia el sur, la ruta 22, en sus sectores de Buenos Aires y La Pampa, forma parte del recorrido que une Bahía Blanca con Neuquén, puerta de entrada a la cuenca de Vaca Muerta. A ese eje se suman la 237 en territorio neuquino y las rutas 25 y 26 en Chubut, esta última con proyección hacia el límite con Chile, junto con un tramo de la 3 sobre la costa patagónica.

En el norte, el foco está puesto en el comercio fronterizo. La ruta 34, entre Jujuy y Salta, y la 50, en territorio salteño, integran los accesos terrestres hacia Bolivia, mientras que la 11 recorre el Litoral hasta Formosa, provincia limítrofe con Paraguay. La 16, por su parte, conecta el Nordeste con Salta y articula el corredor transversal del norte argentino.

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El eje mesopotámico también aparece representado. Las rutas 12 y 14, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, forman parte del recorrido del tránsito pesado vinculado al intercambio con Brasil, mientras que la 9 mantiene su condición de vía troncal entre el centro productivo del país y el Noroeste.

La DNV será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la supervisión y el control de las obligaciones asumidas por las empresas (Foto: Shutterstock)

Qué cambia para los operadores de transporte

Para las empresas de autotransporte de cargas, el paso al esquema concesionado implica incorporar el peaje como un costo por viaje en sectores que hoy están bajo gestión estatal. Ese gasto deberá trasladarse a las tarifas de flete o absorberse dentro de la operación, según la estructura comercial de cada contrato.

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Del otro lado de la ecuación, el decreto establece que los concesionarios tendrán a cargo la construcción, ampliación, reparación y conservación de los corredores. Una calzada en mejores condiciones reduce el desgaste de las unidades, el consumo de combustible y los tiempos de tránsito, variables que inciden de manera directa en el costo por kilómetro.

La norma también habilita a los futuros adjudicatarios a desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales, además de la prestación de servicios al usuario. En recorridos de larga distancia, ese punto podría traducirse en áreas de descanso y asistencia para choferes, aunque su alcance dependerá de lo que fijen los pliegos.

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Un aspecto operativo a considerar es la superposición con etapas anteriores. Las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 ya figuraban en licitaciones previas, pero el decreto aclara que los nuevos tramos excluirán aquellos con concesión vigente. Para quien diseña itinerarios de carga, eso supone trayectos con distintos operadores viales a lo largo de una misma ruta.

Control, plazos y planificación

Una vez firmados los contratos, la DNV será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la supervisión y el control de las obligaciones asumidas por las empresas. La Secretaría de Transporte, en tanto, conducirá la elaboración de la documentación licitatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de cada tramo.

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Los antecedentes del programa ofrecen una referencia sobre los tiempos del proceso. Las etapas II, II-B y III, que abarcaron corredores como Mediterráneo, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo y Mesopotámico, fueron convocadas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, y quedaron adjudicadas entre mayo y agosto de este año, en plazos cercanos a los seis meses.

Para dadores de carga y transportistas, los próximos meses estarán marcados por la delimitación de los corredores y sus cuadros tarifarios. Saber qué sectores quedarán bajo peaje, con qué obras comprometidas y en qué plazos será clave para recalcular costos logísticos, ajustar contratos de flete y anticipar el efecto sobre la competitividad de las mercaderías que circulan hacia puertos y fronteras.

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