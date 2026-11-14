José María Muscari cumplió 50 años y se emocionó con el regalo de su hijo: “Soy un privilegiado del amor”

José María Muscari y su hijo Lucio, un vínculo que crece a diario

Guardar

Hay cumpleaños que se celebran de manera convencional y otros que apelan a la memoria. José María Muscari cumplió 50 años y lo festejó de la segunda manera: con una imagen que condensó en un solo cuadro al niño que fue y al hombre que es hoy y todo se originó en el regalo que le hizo su hijo.

El director teatral compartió en sus redes sociales la pieza que le habían preparado Lucio y su novia. Se trata de una imagen que lo retrata en dos momentos de su vida unidos en un presente. De niño, con un uniforme escolar a cuadros celestes y blancos y una corbata roja bordada con las iniciales de sus nombres y su apellido. Y de adulto, convertido en padre y consolidado como uno de los directores más prestigiosos de la actualidad

PUBLICIDAD

“Acá estoy hoy y también ayer”, escribió el dramaturgo al compartir el obsequio, y lo acompañó con una reflexión sobre el paso del tiempo. “Esta foto hermosa me la regalaron mi hijo y su novia y cuando me vi, vi mis 50 años de vida, de historia y de felicidad”, escribió.

A continuación, agregó una definición que resumió el tono general del mensaje: “Qué hermosa vida tengo y tuve. Soy un privilegiado del amor”. La jornada había arrancado, según contó, con otra sorpresa de Lucio y la joven: “Mi día arrancó con un desayuno súper regalo de ellos”, relató, antes de cerrar con una frase breve: “Más amor no se puede”.

PUBLICIDAD

El regalo de Lucio Muscari y su novia para el director

El regalo, que reconstruyó la infancia y el presente de Muscari en una sola pieza, funcionó como disparador de un repaso emotivo sobre el vínculo que construyó con Lucio desde la adopción, de la que pronto se cumplirán tres años. El adolescente llegó a la vida del director a través de un proceso que tuvo características inéditas en el sistema judicial argentino.

El entonces niño vivía en el Hogar Oscar Mangone, en la ciudad de Corrientes, cuando protagonizó un video de convocatoria pública impulsado por la jueza Carolina Macarraín, una modalidad que hasta ese momento no se había utilizado en el país. La difusión de ese video generó la postulación de 140 familias interesadas en adoptarlo.

PUBLICIDAD

Lucio, que entonces tenía 15 años, revisó personalmente los legajos de todos los postulantes antes de tomar una decisión. En un primer momento eligió permanecer en Corrientes, la provincia donde residía desde los ocho años, pero cambió de parecer tras una conversación con la jueza y optó por mudarse a Buenos Aires junto a Muscari para iniciar una nueva etapa.

El lazo entre padre e hijo se fue consolidando con el paso de los años hasta el punto de que Muscari llevó esa historia al teatro: en agosto de 2026 estrenó Lucio y yo, una obra autobiográfica en la que repasa el proceso de adopción y los desafíos de construir una familia desde cero. El vínculo también quedó documentado en los distintos festejos que el director compartió públicamente.

PUBLICIDAD

José María Muscari y Lucio el día del cumpleaños 18 del joven

En marzo, cuando Lucio cumplió 18 años, el director organizó una cena íntima en un restaurante de Puerto Madero junto a familiares y afectos cercanos, entre ellos Paola, madrina del joven, Martín, su padrino, y Cuki, la madre de Muscari. Durante esa celebración, el dramaturgo grabó a varios de los invitados mientras le dedicaban mensajes a Lucio por su ingreso a la adultez. “Hijo querido, te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo”, escribió el director en ese momento, tras sorprender al joven con una torta decorada con los colores de Boca Juniors, el club de sus preferencias.

Esa misma dinámica de festejos compartidos y mensajes públicos se repitió ahora con el cumpleaños número 50 de Muscari, en el que el regalo de Lucio y su novia funcionó como símbolo del camino recorrido desde que ambos decidieron convertirse en familia.

PUBLICIDAD