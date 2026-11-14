La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la China Suárez: "Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía"

Wanda Nara, a la izquierda con cabello rubio y traje, y China Suárez, a la derecha con cabello castaño y bata rosa, son figuras centrales en la conversación sobre la adaptación de la novela de Wanda.

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Wanda Nara respondió con todo a la China Suárez después de que la actriz la cruzara públicamente por los insultos que se escuchan en el video del operativo policial en Nordelta: la acusó de haber comprado una propiedad “extorsionando y estafando al chileno”, de pedirle dinero a Mauro Icardi para quedarse en San Jorge y de no poder costearse nada con su propio trabajo.

Wanda acusó a la China de haber comprado su casa con dinero ajeno

La conductora publicó una historia en su cuenta de Instagram en respuesta a las historias que Suárez había posteado horas antes. El texto no dejó margen para la ambigüedad. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”, escribió Nara, en alusión a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez. Y siguió: “Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero” —“el bobo” en referencia directa a Icardi.

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“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”, escribió Nara, antes de agregar una frase de alto voltaje: “Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor”.

La respuesta de Wanda Nara al posteo de la China Suárez

La conductora le apuntó a su rol como madre

La respuesta no se limitó al terreno económico. Wanda también apuntó contra la actriz en su rol como madre. “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia”, escribió la conductora, y remató: “En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”.

El texto cerró con una sentencia final: “Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño”.

Wanda Nara volvió a la carga

Wanda volvió a la carga con una segunda historia

Minutos después, Nara publicó una segunda historia en la que amplió el ataque. “Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”, escribió, en referencia directa al entorno de Suárez. Luego apuntó contra el video que la actriz había difundido: “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”.

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La conductora también cuestionó el comportamiento de la actriz con los hombres ajenos: “Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina, etc”.

Sobre la disputa económica que atraviesa el divorcio con Icardi, Wanda fue directa: “Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”. Y cerró con un dardo de alto voltaje: “Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”.

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Una publicación en formato de historia para redes sociales exhibe un fragmento de una publicidad de la infancia de Eugenia 'la China' Suárez. Sobre la grabación se incluye un texto con declaraciones dirigidas contra Wanda Nara, en el que se hace referencia a sus inicios profesionales y trayectoria artística en comparación con la mediática. El mensaje concluye con un saludo de fin de semana para los seguidores.

Qué había dicho la China antes de la respuesta de Wanda

La respuesta de Nara llegó horas después de que Suárez publicara dos historias en su cuenta de Instagram en las que salió al cruce de los insultos que se escuchan en el video del operativo del 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad de Icardi en el barrio La Isla de Nordelta, Tigre.

En la primera, la actriz eligió una foto de su infancia —una publicidad de pastas que protagonizó a los cinco años— para enmarcar su respuesta. “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió Suárez. Y agregó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”.

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En una segunda historia, la actriz profundizó el cruce y aludió a su trayectoria: “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”. “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”, escribió, y cerró con una pregunta retórica: “¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

El video que disparó el cruce entre las dos

El origen del conflicto público es un video difundido el viernes 13 de noviembre en Puro Show por el conductor Pampito y la panelista Angie Balbiani. La grabación, filmada por Suárez con su teléfono durante el operativo policial, documenta los insultos que Nara le lanzó cuando llegó a la propiedad de Icardi a buscar a su hija Francesca, luego de que la menor le enviara mensajes a su madre para denunciar que su padre la había golpeado y encerrado en una habitación.

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“Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara en el audio. Suárez le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. La conductora continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Ante la difusión del material, Nara sostuvo en sus redes que el video fue editado y que faltaban frases. El programa LAM, de América TV, difundió los fragmentos que, según la conductora, habrían sido eliminados: “Por plata, mugre de persona sos” y “Te hacés la pel***da porque no tenés donde caerte muerta si este bobo no te mantiene”.

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Icardi declaró ante la fiscalía de Tigre el jueves y negó haber ejercido violencia. La causa por presuntas lesiones leves agravadas continúa bajo investigación judicial.