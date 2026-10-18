Clima y comercio exterior: cómo afectan los fenómenos naturales a la logística argentina

La superposición de eventos naturales en distintos puntos de la cadena reduce el margen de importadores y exportadores para planificar fletes, inventarios y embarques (Imagen: Movant Connection)

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La relación entre clima y comercio exterior vuelve a quedar bajo la lupa en la Argentina. La NOAA estima en 75% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad récord entre octubre y diciembre. Eso tiene dos efectos directos sobre la logística local: la crecida del río Paraná frente al Gran Rosario y la sequía que limita el paso de buques por el Canal de Panamá.

A ese escenario se suman los tifones que entre julio y agosto obligaron a frenar varias veces las terminales de Shanghái y Ningbo, en la costa este de China. La superposición de eventos naturales en distintos puntos de la cadena reduce el margen de importadores y exportadores para planificar fletes, inventarios y embarques.

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¿Qué es el Súper Niño y cuáles son sus antecedentes más fuertes?

En la agenda de clima y comercio exterior, el fenómeno popularizado como Súper Niño no tiene esa denominación en la clasificación oficial. La NOAA y la Organización Meteorológica Mundial lo definen como un episodio muy fuerte. Los antecedentes más recordados son los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Tres cifras ayudan a dimensionar el escenario logístico:

5,30 metros : es el nivel de evacuación del Paraná en Rosario, mientras que la altura de alerta para ese puerto se ubica en 5 metros.

34% : fue la caída de las lluvias en la cuenca del Canal de Panamá entre mayo y agosto respecto del promedio histórico.

78 horas: permaneció cerrado el puerto de Ningbo en una sola semana tras el paso del último tifón de la temporada.

En la agenda de clima y comercio exterior, el fenómeno popularizado como Súper Niño no tiene esa denominación en la clasificación oficial (Foto: Shutterstock)

¿Cómo afecta la crecida del Paraná a los puertos del Gran Rosario?

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa que la onda de crecida avanzará rápido por el tramo argentino. Llegaría a su máxima expresión en Rosario durante los primeros días de noviembre. El río, que marcaba 3,33 metros a mediados de octubre, podría cerrar el mes cerca de 4,90 metros, en la antesala del nivel de alerta.

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El impacto excede lo hídrico. Por el nodo del Up River sale la mayor parte de los granos, harinas y aceites que exporta el país. Un río más alto aporta calado natural, pero también corrientes más intensas. Esas corrientes complican amarres, desamarres y la navegación nocturna, ya limitada en varios tramos de la vía navegable.

La otra variable es terrestre. Una crecida significativa puede afectar los accesos a las terminales y el ingreso de camiones en plena temporada de despachos. Las demoras en la descarga se trasladan a la programación de buques y, en consecuencia, a los plazos de los embarques de exportación.

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¿Qué pasa con el Canal de Panamá durante el Súper Niño?

Mientras el Litoral enfrenta exceso de agua, en Panamá el problema es el opuesto. La falta de lluvias llevó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a bajar los tránsitos diarios de 36 a 32. También redujo el calado máximo de los buques neopanamax de 50 a 48 pies, lo que obliga a navegar con menos carga por viaje.

De acuerdo con su presupuesto, el año fiscal que comenzó el 1 de octubre tendría 743 buques menos y 5 millones de toneladas menos de carga. A fines de septiembre, la ACP indicó que la recuperación del lago Gatún le permitiría sostener el calado de 48 pies al menos hasta diciembre, sin nuevos recortes.

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Para la Argentina, este capítulo de la ecuación entre clima y comercio exterior tiene un efecto indirecto pero concreto. Menos capacidad en el corredor que une el Pacífico con el Atlántico presiona la disponibilidad de bodegas y los fletes marítimos a escala global. Si las restricciones se extienden, hay riesgo de costos más altos y tránsitos más largos.

¿Por qué se demoran las cargas que llegan desde Asia?

Los tifones Bavi, Dolphin y Saudel paralizaron entre julio y agosto las principales terminales del este de China. Al reabrir cada puerto, la acumulación de buques generó esperas de entre 6 y 12 días para atracar en Shanghái y Ningbo, dos de los nodos de mayor movimiento de contenedores del mundo.

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El principal problema para los importadores es la pérdida de previsibilidad (Foto: Shutterstock)

El principal problema para los importadores es la pérdida de previsibilidad. Con servicios que zarpan fuera de fecha, las conexiones hacia Sudamérica se reprograman. La mercadería destinada a la temporada de fin de año queda expuesta a nuevos corrimientos en los tiempos de entrega.

Clima y comercio exterior en la campaña 2026/27: qué esperar

La NOAA estima una probabilidad cercana al 98% de que El Niño se mantenga hasta comienzos de 2027, con su mayor intensidad en el último trimestre del año. Ese período se superpone con la cosecha fina y con la preparación logística de la campaña 2026/27, cuando crece el flujo de cargas hacia los puertos.

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Por ahora no hay estimaciones oficiales sobre eventuales caídas de rendimiento en soja, maíz o trigo. Para el transporte de granos, el punto crítico es el calendario de lluvias. Excesos concentrados en semanas de cosecha pueden demorar los traslados desde el campo y desordenar la llegada de camiones a las terminales.

En el cruce entre clima y comercio exterior, las próximas semanas serán decisivas. La evolución del Paraná en noviembre, las nuevas definiciones de la ACP y la normalización de los puertos chinos marcarán el ritmo de fletes y entregas. En ese escenario, planificar con márgenes de tiempo y rutas alternativas gana peso en las operaciones.

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