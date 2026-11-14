El fisicoculturista japonés de 90 años reveló cómo es su rutina física y explicó en detalle su dieta: “Solía tomarme seis batidos de proteínas al día”

Toshisuke Kanazawa participó de una competencia en España a fines de octubre (Foto: Reuters/Albert Gea)

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La historia de Toshisuke Kanazawa sigue dando la vuelta al mundo. El fisicoculturista japonés de 90 años, que viene de participar en una competencia en España, es uno de los casos más resonantes de la disciplina que lo tiene como protagonista central desde hace más de seis décadas.

“Quiero ser culturista hasta el día de mi muerte”, dijo en una entrevista con el diario británico The Guardian donde dio detalles puntillosos de su dieta, estilo de vida y preparación que mantiene para seguir compitiendo en una disciplina basada en el físico.

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El cronista Justin McCurry del mencionado periódico lo visitó en su casa de Hiroshima. El nacido en 1936 en la prefectura de Shimane, en la costa del Mar de Japón, los recibió tomando un té verde y aseguró: “Solía tomarme seis batidos de proteínas al día, pero ahora solo tres. A medida que envejezco, me cuesta más digerir tanto líquido”. En el repaso de su estilo de vida, el periodista especificó que Kanazawa jamás bebió ni tomó alcohol, además de que lleva décadas sin comer carne y pescado. Su alimentación se basa “principalmente en arroz integral con un poco de furikake, natto y sopa de miso a la que añade un par de huevos crudos”, según la crónica.

"Solía tomarme seis batidos de proteínas al día, pero ahora solo tres", reveló (Foto: Reuters/Albert Gea)

El hombre que ganó el título de Mr. Japón a los 24 años y volvió a lograrlo tres años más tarde es una auténtica celebridad del culturismo: quedó cuarto en el campeonato Mr. Universo de 1967 en Montreal detrás del ganador Sergio Oliva y de un tal Arnold Schwarzenegger que más tarde ganaría el título y que poco después se convertiría en una estrella del cine.

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Kanazawa sigue compitiendo con modificaciones de su rutina: ya no lleva a cabo sentadillas ni press de banca. Usa las máquinas y dejó de lado las pesas libres: “Hago lo que es mejor para mí y para mi cuerpo a esta edad”, aclaró. Sus sesiones en el gimnasio son dos horas al día durante seis días a la semana: “Tardo más en recuperarme de las sesiones de pesas que antes, así que me aseguro de descansar bien entre series y de dormir unas siete horas cada noche”.

El atleta había dejado la disciplina cerca de sus 30 años, pero retornó dos décadas más tarde para alentar a su esposa en una lucha contra una enfermedad crónica. “Vi cómo me había descuidado desde que me retiré, así que quise demostrarle que todo era posible. Fue entonces cuando alcancé mi mejor forma física”, rememoró.

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"Me aseguro de descansar bien entre series y de dormir unas siete horas cada noche", aclaró (Foto: Reuters/Albert Gea)

“Y soy 100 % natural”, subraya con un guiño a una disciplina donde es habitual el uso de suplementos. Sus inicios se dieron como nadador de los 1500 metros en el estilo libre durante la secundaria, pero no alcanzó a ser parte de los Juegos Olímpicos por un problema muscular. Allí decidió pedirle apoyo a sus padres para dedicarse al culturismo: “Les dije que quería ser el mejor de Japón, pero que necesitaría algunos años para lograrlo”, aseguró. Se sometió, entonces, a una estricta rutina durante los siguientes cinco años: se recluyó, entrenó seis horas diarias y comió dietas sencillas que preparaba su madre. Ganaba un poco de dinero repartiendo electrodomésticos y lo invertía en quesos y leches para sumar a sus comidas.

Tras ser parte de un evento en Santa Susanna, España, en este 2026 ya había dado algunas pistas de su dieta semanas atrás: “Desde que cumplí 50 años, he estado desarrollando músculo siguiendo una dieta puramente japonesa: arroz integral, natto, un plato de soja fermentada, y sopa de miso. Es la forma clásica de comer japonesa. Y gracias a eso, he vivido 90 años sin enfermarme jamás”.

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El fisicoculturista japonés Toshisuke Kanazawa participa en el Campeonato Mundial de la IFBB celebrado en Santa Susanna, España

Kanazawa participó Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) en la categoría Master de Culturismo para hombres de 50 años o más. Fue sexto entre seis participantes, pero los otros cinco participantes tenían casi 40 años menos que él. El ganador fue el surcoreano Tae Jin Kim, de 52 años: detrás se ubicaron el japonés Teruo Ishii (56), el turco Mehmet Topcu (52), el japonés Noriaki Akazawa (53) y el estonio Janek Pootsmaa (55).

Participó en la categoría más 50 años contra atletas mucho más jóvenes que él (Foto: Reuters/Albert Gea)

"Quiero ser culturista hasta el día de mi muerte” aseguró (Foto: AP)

El culturista japones aclaró que su físico es "100% natural" (Foto: Reuters/Albert Gea)

Toshisuke Kanazawa ya no realiza ejercicios con pesas (Foto: Reuters/Albert Gea)

Fue sexto en la cita para más de 50 años (Foto: Reuters/Albert Gea)

"Me cuesta más digerir tanto líquido", reveló (Foto: Reuters/Albert Gea)