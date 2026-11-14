Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis balseros cubanos rescatados cerca de Florida

Los seis migrantes cubanos a bordo del bote rústico con chalecos salvavidas, al momento de ser asistidos por tripulantes de la Guardia Costera de Estados Unidos al sureste de Plantation Key (Cortesía: @USCGSoutheast).

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La tripulación del guardacostas Margaret Norvell de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el 12 de octubre a seis ciudadanos de Cuba tras interceptar una rústica embarcación al sureste de Plantation Key, en Florida. El operativo marítimo concluyó con la entrega de los navegantes a las autoridades de la isla, luego de que un navegante civil divisara a los ocupantes cuando realizaban señas de auxilio en alta mar.

El avistamiento ocurrió a comienzos de la semana, cuando un testigo particular notificó a los operadores del sector Key West que un grupo de seis personas agitaba los brazos en busca de ayuda urgente. El bote navegaba a la deriva a una distancia de 31 kilómetros (17 millas náuticas) del litoral de Plantation Key, lo que activó de inmediato los protocolos de interdicción y rescate marítimo.

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Frente a la alerta, la Estación de Guardacostas de Islamorada coordinó el despliegue de una lancha táctica junto con el cutter Lawrence Lawson. De forma simultánea, una aeronave HC-144 Ocean Sentry perteneciente a la Estación Aérea de Miami despegó hacia las coordenadas suministradas, con el respaldo adicional de unidades marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Al llegar a las coordenadas de la alerta, los equipos federales localizaron una estructura precaria de apenas 3.6 metros (12 pies) de eslora en la que viajaban los seis ocupantes. Los uniformados verificaron de inmediato la condición física de los viajeros, quienes se encontraban estables y no requirieron atención médica de urgencia.

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Conforme a los procedimientos habituales, el personal del cutter Lawrence Lawson embarcó a los seis individuos para trasladarlos posteriormente al cutter Margaret Norvell, donde se completó su identificación formal como ciudadanos de Cuba.

La embarcación artesanal de doce pies en la que navegaban seis ciudadanos cubanos antes de ser asegurados y procesados para su repatriación (Cortesía: @USCGSoutheast).

Las autoridades navales enfatizaron que estos despliegues forman parte de la Operación Vigilant Sentry, una iniciativa permanente orientada a frenar la migración irregular en los estrechos del sur de Florida.

El suboficial de segunda clase Isaiah Edenfield, timonel de la estación de Islamorada, subrayó la postura de las autoridades marítimas: “Nuestra misión es salvaguardar vidas en el mar y prevenir la migración marítima ilegal. Cada interceptación demuestra nuestro compromiso con la protección de nuestras fronteras marítimas y la seguridad de quienes nos encontramos en ellas”.

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Balance oficial registra 882 cubanos devueltos a la isla en los primeros ocho meses del año

Los registros oficiales de las autoridades de La Habana reflejan que 882 personas fueron retornadas a la isla durante los primeros ocho meses de 2026 mediante 31 operaciones de repatriación o deportación, según datos divulgados por el Ministerio del Interior (MININT).

Estas devoluciones proceden tanto de vuelos coordinados como de entregas navales ejecutadas desde diversas naciones del área del Caribe y de EEUU, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales suscritos entre ambos gobiernos.

ARCHIVO: autoridades federales insisten en su advertencia sobre los peligros mortales de cruzar el estrecho de Florida en artefactos precarios, en el marco de la Operación Vigilant Sentry. EFE/Guardia Costera de EEUU

El país norteamericano sostiene una campaña continua de advertencia pública para exhortar a los migrantes, incluidos los originarios de la nación antillana a no lanzarse al mar ni intentar cruzar los límites territoriales de manera clandestina.

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A pesar de estas advertencias y del riesgo evidente de naufragio en el estrecho de Florida, miles de personas continúan arriesgando su vida en el mar impulsadas por la profunda crisis económica, la escasez crítica de alimentos y medicinas, los prolongados apagones energéticos y la falta de libertades impuesta por el régimen en Cuba.

Para amplios sectores de la población, abandonar el país en artefactos rústicos o a través de rutas irregulares representa el único camino disponible para buscar un futuro con condiciones de vida dignas, un éxodo persistente que las patrullas navales de la Operación Vigilant Sentry continúan interceptando en el mar.

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