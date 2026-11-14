Crimen y Justicia

Exclusivo: habló “Pequeño J” desde la cárcel tras la filtración del video de las torturas del triple crimen

Tony Janzen Valverde, preso en el penal de Ezeiza, negó ser parte de la sádica grabación que hoy investiga la Justicia y pidió que lo sometan a un peritaje. Las amenazas de muerte que sufrió tras las rejas

Imágenes de Reuters de la extradición del Pequeño J por el caso del triple feminicidio en Argentina
"Pequeño J" antes de ser extraditado a la Argentina, imagen de mayo de este año
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Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el acusado clave del triple femicidio narco de Florencio Varela, concedió un nuevo reportaje exclusivo a Infobae desde el penal de Ezeiza. El motivo: la filtración del video que mostró las aberrantes torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas del crimen ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

En el video, se ve a dos hombres rodear a Lara, de apenas 15 años. Uno la retiene mientras el otro le amputa el meñique con una tijera cortaperno mientras la chica llora por su vida. Para la Justicia federal, “Pequeño J” es quien la retiene: el hombre que se fuerza sobre la menor de edad con su teléfono en mano tiene sus características.

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“Yo no soy el del video”, dice Janzen Valverde, tajante. “Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra”.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: una cámara de seguridad captó a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos en Flores
Lara y "Pequeño J" en el Bajo Flores, días antes del triple crimen

El video fue encontrado en un teléfono de un miembro de la banda del Bajo Flores. ¿Vos lo tuviste? ¿Te lo compartieron?

—No, yo no tuve el video en mi teléfono, porque no estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí.

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-¿Esta tortura fue transmitida en vivo? Es una de las versiones persistentes del caso.

-Ni idea.

En paralelo a esta entrevista, otro miembro de la banda del Bajo Flores acusado del triple femicidio fue detenido en Perú en las últimas horas. Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, capturado en el distrito de Santa Anita, en Lima, tras un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina a través de la Oficina Central Buenos Aires de Interpol, confirmaron altas fuentes del caso.

TRASLADO TONY JANZEN VALVERDE PEQUEÑO J PERÚ
Valverde Victoriano antes de volar a Argentina, mayo de este año

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