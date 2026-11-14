La China Suárez, durísima con Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”

La publicación de Eugenia 'la China' Suárez contra Wanda Nara tras la viralización del video donde ésta, cara a cara, la trató de "prostituta". Para dar su mensaje usó su primera aparición en una publicidad, cuando era niña

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La China Suárez salió a responder con todo tras la viralización del video en el que se escucha a Wanda Nara insultarla y amenazarla durante el operativo policial del 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta, Tigre. La actriz eligió una imagen de su infancia —una publicidad de pastas que hizo a los cinco años— para lanzar una respuesta cargada de ironía que no dejó nada sin decir.

La China usó una imagen de su infancia para responder con ironía

Ante la viralización del material, Eugenia “la China” Suárez publicó una historia en su cuenta de Instagram con una captura del video publicitario de pastas que protagonizó cuando tenía apenas cinco años. La imagen la muestra de niña, con el dedo en los labios en señal de silencio, acompañada de un texto que no dejó lugar a interpretaciones.

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“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió la actriz. Y agregó sin rodeos: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.

China Suárez

La elección de la imagen no fue casual. Ese comercial de pastas, grabado en Perú cuando Suárez era una niña, se viralizó años atrás por el parecido de la pequeña con su hija mayor, Rufina. La actriz lo rescató para enmarcar su respuesta en una narrativa de trayectoria propia frente a los insultos recibidos.

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La actriz profundizó su respuesta apuntando a la carrera y la vida privada de Nara

MInutos después, Suárez publicó una segunda historia desde la misma cuenta. “Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, escribió. “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.

China Suárez

En el mismo texto, la actriz aludió directamente a su carrera: “Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años”. Y cerró con una referencia sin nombrar a Nara: “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”.

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El video filtrado mostró a Wanda insultando y amenazando a la China frente a testigos

El origen de la respuesta de Suárez es un video difundido el viernes 13 de noviembre en Puro Show por el conductor Pampito y la panelista Angie Balbiani. La grabación, realizada por la propia actriz con su teléfono, tiene un encuadre cerrado —solo se ven su cuello y su mentón— pero el audio documenta el cruce sin ambigüedades. “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. La conductora continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

La publicidad donde debutó como actriz la China Suárez y usó para "callar" a Wanda Nara

Según explicó Balbiani al aire, la escena ocurrió cuando Nara llegó a la vivienda del futbolista a retirar a su hija Francesca, luego de que la menor le enviara mensajes a su madre para denunciar que su padre la había golpeado y encerrado en una habitación. La situación derivó en un operativo policial en el barrio La Isla de Nordelta, con presencia de efectivos de la fiscalía de Tigre.

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Wanda dijo que el video fue editado y anticipó que pedirá el celular de la actriz como prueba

Tras la difusión del material, Nara tomó la palabra en sus redes. “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió en sus historias de Instagram. En declaraciones a Primicias Ya, la conductora de MasterChef Celebrity amplió su versión: “Llegó un ratito antes de lo que llegué yo, por eso mi ataque también era porque pensaba: ‘¿Cómo te permitís hablar si vos no estabas?’”.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

El programa LAM, de América TV, difundió además los fragmentos que, según la versión de Nara, habrían sido eliminados de la grabación: “Por plata, mugre de persona sos” y “Te hacés la pel***da porque no tenés donde caerte muerta si este bobo no te mantiene”. Ante los trascendidos de que Suárez podría iniciarle acciones legales por amenazas, Nara anticipó que pedirá a la Justicia que el celular de la actriz sea presentado con el video completo como prueba.

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Icardi, por su parte, se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas y negó haber ejercido violencia. El delantero aportó otro video en el que se escucha a Martín Migueles —pareja de Nara— amenazarlo frente a efectivos policiales: “Yo te rompo la boca”. La causa continúa bajo investigación judicial.