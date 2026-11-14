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Dar la información a tiempo: la regla que ordena la cadena de abastecimiento

Claudia González, especialista en supply chain y comercio exterior, repasa cómo se construyen relaciones comerciales sostenibles con proveedores y por qué la logística todavía necesita más estrategia

Claudia Gonzalez
Claudia González es especialista en supply chain y comercio exterior (Foto: Movant Connection)
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“Si tenés una buena logística, tenés un montón ganado”. Con esa convicción, Claudia recorre una trayectoria que integró compras, comercio internacional, logística y planeamiento, y reflexiona sobre el valor de la comunicación frente a la inteligencia artificial, la robótica en los depósitos y un comercio cada vez más globalizado.

¿Qué te dejó un recorrido que pasó por compras, comercio internacional, logística y planeamiento?

Siempre trabajé en el área de operaciones. Arranqué en compras, después fui trabajando en compras internacionales y comercio internacional, y en una de mis etapas integré logística. A lo largo de toda mi trayectoria fui armando e integrando muchas áreas, y eso me dio una visión 360° de todo lo que es la cadena de abastecimiento.

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Lo que aprendí con el tiempo es que es mucho mejor dar la información siempre, en el momento en que la conocés. Con la información, tu área o el resto de las áreas pueden accionar en vez de reaccionar. Cuando trabajás en corporaciones, pasarla al resto de los equipos es elemental.

¿Qué es para vos una relación comercial sostenible en el ámbito del supply chain?

Es cuando trabajás en todas las etapas con un proveedor y lo desarrollás, pero esa relación no significa que le permitas cualquier cosa. Siempre tiene que sostener las condiciones con las que empezaste a trabajar, ya sea precio, calidad o eficiencia, y que sea un proveedor durable a través de los años, sin achancharse.

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Cada vez que hay una distorsión de la necesidad, un rechazo o algún problema, lo inmediato es contactar al proveedor, contarle qué está pasando y buscar planes de acción. Y si no se puede accionar, hay que ser claro sobre si se puede seguir trabajando o no, dependiendo de la causa del problema.

¿Qué lugar ocupa la comunicación en tiempos de inteligencia artificial?

Para mí la comunicación es algo que la inteligencia artificial no puede sustituir: las relaciones humanas, los puntos de vista, ponerse de acuerdo, ser nexo entre la empresa y el proveedor. Siempre tiene que ser un ganar-ganar. No puede ser que la empresa siempre gane, ni que el proveedor siempre gane.

Cuando hay algún desvío con un proveedor, soy muy de levantar el teléfono y ponerme de acuerdo hablando, porque a veces un mail es impersonal. Depende de cómo lo escribas y de lo que el otro entienda, y la verdad es que no siempre es beneficioso.

Cadena de abastecimiento
"Hay más carreras de logística y el mundo cambió: todo se compra por internet y hay logística todo el tiempo en nuestra vida", destaca Claudia (Imagen: Shutterstock)

Decís que la logística es un espacio para crear. ¿Por qué?

La logística es un espacio donde tenés un montón para crear y es muy importante dentro de la compañía, pero quizás no está tan bien vista. Para muchas personas es el último orejón del tarro. A mí me parece que si tenés una buena logística, tenés un montón ganado, pero todavía no tiene la visibilidad que debería tener.

Me acuerdo de una empresa con cinco plantas que tenía un camión que iba súper desordenado: no llegábamos y siempre terminábamos contratando a alguien de afuera. Hasta que en un momento dije: nadie se sentó a hacer un ruteo de este camión, para que haga calesita y esté todo el tiempo dando vueltas entre las plantas.

Había que acomodar horarios y proponer tres viajes por día con salidas a horas fijas. Si el camión se demoraba dos horas en uno y no se avisaba, en las otras plantas preparaban dos viajes más, quedaba todo afuera y había que volver a meterlo. Son empleados que en esas ocho horas pueden hacer otras cosas.

Necesitaba más estrategia, más cabezas pensantes, más profesionales. La logística se la dejaban a alguien que no era profesional y que quizás no podía estructurar algo más serio. Hoy tiene mucha más visibilidad, hay más carreras de logística y el mundo cambió: todo se compra por internet y hay logística todo el tiempo en nuestra vida.

¿Qué te atrae del comercio internacional y qué parte de la cadena te resultó más difícil?

Hice compras nacionales e internacionales toda mi vida y no me importa dónde compro. Cuando hay que conseguir algo, mi cabeza es amplia: es acá y en todo el mundo, no tengo un límite, y eso a veces me hace más arriesgada. El comercio internacional me apasiona, más que nada por el contacto cultural con el resto del mundo.

Quizás la parte más ingrata es la de planeamiento, porque a veces tenés que correr con la información que te pasan. Con el área comercial siempre decía: no me digas tu deseo, decime cuánto vas a vender. Todos queremos vender un millón de dólares, pero en base a ese número hay que comprar, programar y planear.

¿Hacia dónde creés que va el comercio entre países?

Creo que va hacia algo más globalizado. Todavía faltan reglamentaciones entre países o un poco más de flexibilidad. Como empresa tenés que estar registrado y, según los materiales, hay intervenciones o reglamentaciones que cumplir, y eso me parece perfecto. Pero para el mundo personal se viene más que nunca.

Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Lo que estaría bueno es que el país pueda exportar de la misma forma en que recibe esas importaciones, para que el mercado se equilibre entre lo que recibís y lo que vendés, y no solo desde el lado de la empresa, sino también desde el lado de la gente.

¿Y qué lugar va a ocupar la tecnología en la operación?

Un montón, sobre todo en la parte estratégica. Antes, en los depósitos, cuando se perdía algo había que ir uno por uno y desarmar todo. Hoy, con todo digitalizado, en milésimas de segundo se sabe dónde hay una cosa y si se rompió o no. Y hay robótica para todo: para levantar pallets, para envolver. Es carísima y acá todavía no llegó.

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