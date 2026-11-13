La logística argentina busca nuevos perfiles ante el avance de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede reducir un 15% los costos logísticos y un 35% los inventarios, además de elevar un 65% el nivel de servicio (Foto: Shutterstock)

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La inteligencia artificial puede reducir un 15% los costos logísticos y un 35% los inventarios, además de elevar un 65% el nivel de servicio, según un estudio internacional presentado en el XXXIII Encuentro Nacional de Logística, que se realizó el 12 de noviembre en Escobar y reunió a empresas, especialistas y estudiantes universitarios.

La jornada, organizada por la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), giró en torno a tres ejes: la automatización de procesos, las competencias profesionales que demandará el sector y las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento esperado de las cargas de exportación.

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Qué cambia en las operaciones con la IA

El consultor Nano Kigel, quien citó el estudio, advirtió que el desafío no pasa por hacer lo mismo más rápido, sino por rediseñar procesos para generar más valor para el cliente. En esa lógica, la tecnología deja de ser un complemento y pasa a intervenir en la planificación, el abastecimiento y el control de stock.

Un grupo minorista con 850 tiendas en 11 países y 29,7 millones de tickets anuales expuso cómo aplica un modelo híbrido, con 197 activos de IA catalogados. Bajo ese esquema, los equipos dejan la carga de datos para concentrarse en el análisis y la toma de decisiones, un cambio que modifica las funciones dentro de cada área.

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Desde una mirada internacional, Pablo Beltrán Simó repasó las dificultades de los operadores europeos, donde preocupan los altos costos y la escasez de choferes y de personal de depósito capacitado. Señaló que estas herramientas llegan al país al mismo tiempo que al resto del mundo, aunque pidió medir mejor la vulnerabilidad de las operaciones.

Las competencias que buscará el sector

Con más tareas automatizadas, las habilidades humanas ganan relevancia. Christian Elía repasó las capacidades destacadas por el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, entre ellas el pensamiento crítico y estratégico, la comunicación, el liderazgo, la adaptabilidad, la creatividad y la inteligencia emocional.

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La formación también apareció como condición para ganar eficiencia. Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, sostuvo que la capacitación sigue siendo fundamental, aunque remarcó que el sector necesita rutas acordes al nivel de inversión que realizan las empresas de transporte.

Hernán Sánchez, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y de FAETyL, vinculó la capacidad de inversión del sector con la existencia de una economía formal, mientras que Gonzalo Ferreira, presidente del Encuentro, planteó que el próximo salto de la actividad dependerá de conectar mejor el sistema sin descuidar a las personas.

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En paralelo, el encuentro sumó alumnos de siete universidades nacionales, entre ellas la UTN, la UNS y la UNTREF. La entidad organizadora convocó a estudiantes y docentes de carreras afines a participar de sus actividades y lanzó un canal de streaming para acercar los contenidos del sector a un público más joven.

El desafío inmediato pasa por reconvertir funciones y formar equipos capaces de gestionar cadenas de suministro más automatizadas (Foto: ARLOG)

Infraestructura bajo presión

El economista Esteban Domecq destacó el dinamismo de los sectores exportadores: la minería, con un crecimiento del 8%, el petróleo de Vaca Muerta y la cosecha agrícola permitirían alcanzar este año los 100.000 millones de dólares en ventas externas. Ese mayor flujo pondrá a prueba la capacidad de la red de transporte.

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Sobre la Vía Navegable Troncal, el consultor Gustavo Muller recordó que por el río Paraná circula el 80% de las exportaciones argentinas, unos 140 millones de toneladas en 4.500 buques. La reciente adjudicación de 1.428 kilómetros contempla profundizar y ensanchar el canal a 39/40 pies entre los kilómetros 470 y 239,1 a partir del tercer trimestre de 2030.

En el plano ferroviario, Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, advirtió que el 60% de la red se encuentra en estado de abandono y propuso un plan plurianual a diez años para tender 10.000 kilómetros de vías nuevas, que incluiría un tren intermodal para trasladar arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta.

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En el transporte por carretera, Ferreira explicó que los bitrenes, por su distribución de ejes, transmiten menos carga al asfalto que un semirremolque estándar. Una experiencia en rutas hacia Río Gallegos y Ushuaia mostró un aumento del 71% en la capacidad de carga y una baja del 23% en la tarifa por pallet frente a los camiones tradicionales.

El escenario combina tecnología que avanza más rápido que las obras y una demanda creciente de cargas primarias. Para las empresas, el desafío inmediato pasa por reconvertir funciones y formar equipos capaces de gestionar cadenas de suministro más automatizadas, sin perder de vista la capacidad física de ríos, vías y rutas.

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