Panamá

Condenan a 10 años de prisión en Panamá a un hombre vinculado con una red que cobraba USD 1.500 por tráfico de migrante

La Operación Redil permitió identificar una ruta utilizada para trasladar a ciudadanos cubanos y ecuatorianos desde Darién hasta la frontera con Costa Rica.

Boceto de un mazo, un tintero y una carpeta sobre una mesa de madera, frente a una celda donde un hombre se sienta de espaldas.
La Operación Redil permitió capturar a un hombre posteriormente condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado, tras ser capturado durante la Operación Redil, desarrollada por las autoridades panameñas en la provincia fronteriza de Darién.

La investigación permitió identificar una presunta red de tráfico de personas que cobraba alrededor de USD 1.500 por trasladar a ciudadanos ecuatorianos y cubanos desde la frontera colombiana hasta las inmediaciones de Costa Rica.

PUBLICIDAD

La condena fue obtenida por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, durante una audiencia en la que el acusado aceptó su responsabilidad por la comisión de un delito contra la humanidad.

El hombre fue capturado el 12 de noviembre de 2026 durante un allanamiento en una residencia del sector de Villa Nueva, donde las autoridades recuperaron elementos vinculados con la investigación iniciada cuatro meses antes.

Migrantes detenidos por Border Patrol en la frontera, en un operativo de vigilancia y control migratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La red investigada cobraba aproximadamente USD 1.500 por trasladar a cada migrante desde Darién hasta la frontera con Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas comenzaron en julio, cuando el Ministerio Público recibió información sobre el traslado irregular de extranjeros desde Darién hacia la capital panameña, para posteriormente continuar su recorrido hasta la provincia occidental de Chiriquí.

PUBLICIDAD

La Procuraduría General de la Nación no divulgó la identidad del condenado ni precisó cuántos migrantes fueron trasladados mediante este esquema, que operaba pese al reforzamiento de los controles fronterizos y migratorios.

La Operación Redil se suma a otras investigaciones desarrolladas durante 2026 contra organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, que han mantenido sus actividades pese a la reducción del flujo migratorio por Darién.

El pasado 25 de marzo, la Operación Alborada permitió capturar a 20 personas de nacionalidad panameña durante 23 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.

Un hombre en traje sostiene una lupa sobre carpetas impresas con el sello de la Audiencia Nacional, balances financieros y planos de construcción.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2026 tras detectarse el traslado irregular de ciudadanos ecuatorianos y cubanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Ministerio Público, la organización investigada habría facilitado el traslado de aproximadamente 60 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes consiguieron atravesar el territorio panameño y continuar su recorrido hasta Estados Unidos.

Un mes antes, las autoridades desarrollaron la Operación Coyote 507, que permitió capturar a dos hombres vinculados con una estructura dedicada a financiar y facilitar el ingreso irregular de extranjeros al territorio nacional.

Ambos fueron condenados a 18 años de prisión mediante acuerdos de pena, después de una investigación que permitió identificar a nueve víctimas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, entre ellas dos menores de edad.

El 28 de marzo, las autoridades rescataron a 13 migrantes de Ghana y Camerún que permanecían ocultos y vigilados dentro de una residencia localizada en el corregimiento de Zapallal, provincia de Darién.

Por este caso, la Fiscalía Regional de Darién consiguió la detención provisional de dos panameños, después de presentar elementos relacionados con las circunstancias en las que permanecían retenidos los ciudadanos de origen africano.

La provincia de Darién continúa siendo escenario de operativos contra estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. EFE/ Moncho Torres
La provincia de Darién continúa siendo escenario de operativos contra estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. EFE/ Moncho Torres

En otra intervención, las autoridades capturaron a dos ciudadanos colombianos vinculados con el ingreso irregular de 29 migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos, entre los que se encontraban 11 menores de edad.

La Fiscalía también obtuvo en agosto la detención provisional de un panameño de 34 años, investigado por trasladar a tres adultos y dos adolescentes ecuatorianos hacia la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con las investigaciones de ese expediente, el conductor recibiría USD 600 por el traslado de los extranjeros, quienes habían ingresado desde Colombia sin someterse a los controles migratorios establecidos.

Estos procesos judiciales evidencian la persistencia de estructuras dedicadas a lucrar con la migración irregular, mediante operaciones que abarcan desde el ingreso de extranjeros por Darién hasta su movilización hacia Centroamérica.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTráfico de personasInmigrantesRed criminaDariénTrata de personas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aeropuerto de Tocumen en Panamá proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros

La terminal aérea registró un crecimiento del 15% hasta octubre y prepara inversiones por USD 306,7 millones para ampliar su capacidad operativa.

El aeropuerto de Tocumen en Panamá proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses modificaron las rutas de desplazamiento de miles de personas que buscaban llegar al norte del continente.

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

Panamá tendrá un estadio repleto para definir su futuro en la Liga de Naciones frente a Curazao

La falta de efectividad frente a la portería rival y las variantes tácticas marcaron el primer enfrentamiento de los cuartos de final.

Panamá tendrá un estadio repleto para definir su futuro en la Liga de Naciones frente a Curazao

Llevarán a juicio a 17 presuntos pandilleros en Panamá y su supuesto líder enfrenta una pena de hasta 23 años de prisión

Las investigaciones vinculan a la agrupación con robos, hurtos, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas en comunidades del distrito de Antón.

Llevarán a juicio a 17 presuntos pandilleros en Panamá y su supuesto líder enfrenta una pena de hasta 23 años de prisión

Condenaron a un año de prisión a una madre y su hija por ocultar más de USD 117,000 en un aeropuerto de Panamá

Las mujeres, de 80 y 53 años, viajaban procedentes de Ecuador con el efectivo escondido entre zapatos, bolsas plásticas y prendas de vestir.

Condenaron a un año de prisión a una madre y su hija por ocultar más de USD 117,000 en un aeropuerto de Panamá

TECNO

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

El precio de Bitcoin para este día

ENTRETENIMIENTO

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

Johnny Depp cuenta cómo la paternidad le dio un nuevo sentido a su vida y su carrera

MUNDO

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC