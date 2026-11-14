La baja del precio del oro le restó más de USD 1.800 millones a las reservas del Banco Central desde su máximo del año

Las reservas brutas del Banco Central totalizaron USD 48.565 millones al cierre de octubre (Foto: Reuters)

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Las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) totalizaron USD 48.565 millones al 31 de octubre, USD 6.377 millones por encima del nivel registrado a principios de enero. Detrás de ese aumento hubo compras de divisas por USD 16.000 millones, pero una parte de ese avance quedó atenuada por la caída de la valuación del oro, un activo que fue ganando relevancia en las tenencias de la entidad conducida por Santiago Bausili. Sin ningún cambio en la cantidad de oro en manos del Central, el valor de esas tenencias perdió USD 1.816,6 millones por la baja de su precio internacional desde su máximo de enero.

Los datos surgen de los Balances Semanales del BCRA y de los Factores de Explicación de la Variación de las Reservas Internacionales incluidos en el Informe Monetario Diario.

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Las reservas no se componen solo de dólares disponibles: incluyen oro, monedas de otros países, inversiones financieras y derivados financieros. Por eso, su valor cambia incluso cuando el Banco Central no compra ni vende activos. El BCRA tiene 1,98 millones de onzas troy contabilizado en su balance, esa cifra no varía. Lo que cambia es su valor en un año particularmente volátil para el metal.

Las reservas no se componen solo de dólares disponibles: incluyen oro, monedas de otros países, inversiones financieras y derivados financieros

El oro fue el componente con mayor variación durante el período. El 7 de enero esa tenencia de 1,98 millones de onzas estaba valuada en USD 8.425 millones y el 28 de febrero alcanzó USD 9.521 millones, su valor más alto del año. Al 31 de octubre, la valuación había descendido a USD 7.704 millones.

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La diferencia entre el máximo de febrero y el último dato de octubre fue de USD 1.816,6 millones, equivalente a una baja de 19,1%. Frente al inicio del año, el retroceso fue de USD 720,6 millones, o 8,6%. De ese modo, el oro pasó de representar cerca de una quinta parte de las reservas a explicar el 15,9% del total.

El 7 de enero esa tenencia de 1,98 millones de onzas estaba valuada en USD 8.425 millones y el 28 de febrero alcanzó USD 9.521 millones, su valor más alto del año (Foto: Reuters)

La variación se explica por el precio internacional del metal. La cantidad física de oro del BCRA se mantuvo estable, por lo que su impacto sobre las reservas depende de la cotización de cada onza en los mercados globales.

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El recorrido del metal durante 2026 fue marcado por fuertes movimientos. La onza cerró 2025 en USD 4.315,09, llegó a USD 5.400,25 el 28 de enero y luego inició una caída. Al 13 de noviembre cotizaba en USD 3.880,38, un descenso de 10,07% respecto del cierre de 2025 y de 28,14% desde el máximo de enero.

Una infografía basada en balances del Banco Central de la República Argentina expone la pérdida de USD 1.816 millones en la valuación de sus reservas de oro entre enero y octubre de 2026

El manejo de las tenencias de oro fue blanco de críticas por parte de la oposición. La Auditoría General de la Nación acusó a la actual administración de sufrir pérdidas por apuestas especulativas, movimientos que el BCRA defendió como estrategias de cobertura.

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A propósito de coberturas, en lo que va del año también subió la valuación de los instrumentos derivados, que se usan como cobertura financiera (aunque es imposible precisar qué tipo de instrumentos son sólo con datos públicos). Pasaron de USD 40 millones en enero a USD 224 millones en octubre, con un aumento de USD 183,6 millones. No es posible determinar, con los datos que pone a disposición el BCRA, si se trata de coberturas contra bajas del metal precioso.

Mientras el oro perdía valor, la composición de las reservas cambió. Las colocaciones realizables en divisas aumentaron de USD 9.483 millones el 7 de enero a USD 18.914 millones al cierre de octubre. El incremento fue de USD 9.432 millones, un alza de 99,5 por ciento.

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En lo que va del año también subió la valuación de los instrumentos derivados, que se usan como cobertura financiera

Este rubro reúne inversiones y depósitos en moneda extranjera que generan intereses, entre ellos títulos del Tesoro de Estados Unidos y depósitos remunerados. Al finalizar octubre, concentraba cerca del 39% de las reservas brutas.

“No se puede conocer qué implica ese movimiento hasta que se publique el balance 2026, pero entre el 2024 y 2025 uno de los elementos que más creció en este rubro fue el de valores públicos del exterior. Es difícil afirmarlo así, pero sería lógico que en 2026 haya seguido aumentando la colocación en activos líquidos como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos2, comentó Juan Manuel Truffa de Outlier.

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Las divisas disponibles a la vista bajaron de USD 24.240 millones a USD 21.723 millones (Foto: Reuters)

En sentido contrario, las divisas disponibles a la vista bajaron de USD 24.240 millones a USD 21.723 millones. La reducción fue de USD 2.518 millones, o 10,4%. El cambio muestra una mayor participación de fondos colocados a tasa dentro de los activos del Banco Central.

Según los Factores de Explicación de la Variación de las Reservas Internacionales, el Banco Central acumuló compras de divisas por USD 15.976,9 millones entre enero y octubre. Esa entrada fue el principal factor de aumento de las reservas durante el período.

Otros movimientos redujeron parte de ese efecto. Las operaciones con organismos internacionales e intereses restaron USD 4.927,1 millones y los movimientos con el sector público descontaron USD 3.202,7 millones. El efectivo mínimo tuvo una incidencia de -USD 109 millones.

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Las operaciones con organismos internacionales e intereses restaron USD 4.927,1 millones y los movimientos con el sector público descontaron USD 3.202,7 millones

El efecto agrupado de otros ajustes, que incluye cambios de cotización de monedas, valuaciones y operaciones financieras, fue de -USD 267,6 millones. En ese grupo, la apreciación del yuan frente al dólar tuvo un impacto acotado: hasta el 13 de noviembre, la moneda china se había fortalecido 4,82 % frente al dólar, mientras el tramo activado del intercambio de monedas con China tenía menor peso que en años anteriores.

La evolución de las reservas seguirá sujeta a las compras o ventas de divisas del BCRA y a las cotizaciones internacionales. En particular, los próximos cambios en el precio del oro continuarán modificando la valuación de un activo que todavía representa más de USD 7.700 millones dentro de las tenencias del Banco Central.

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