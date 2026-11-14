El hijo de José María Muscari fue con su novia a la fiesta por los 50 años de su padre: “Los más lindos”

Lucio, el hijo de José María Muscari, presentó a su novia en el cumpleaños de su padre

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El cumpleaños número 50 de José María Muscari tuvo, además de los festejos por un número redondo para el director teatral, otro protagonista que atrajo las miradas: su hijo Lucio, que aprovechó la celebración a bordo de un barco navegando el Río de la Plata para mostrarse con su novia de una manera distinta a lo habitual.

Aunque la pareja ya había dejado algunos indicios de su relación en redes sociales, la aparición conjunta durante la celebración tuvo el carácter de una presentación formal de Mía, oriunda de Corrientes como Lucio. Fue el propio Muscari quien compartió la imagen que los mostró juntos, acompañada de un mensaje breve durante una recorrida fílmica que se detiene en ellos que parecen absortos, en su propio mundo: “Más lindos, los amo”, describió con orgullo el productor, cuando los adolescentes advierten su presencia y sonríen a cámara.

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Después, tanto Lucio como Mía publicaron su propio video con el río de fondo, en un tono romántico que reforzó el carácter público del momento. “Lucio te amo”, escribió ella en las imágenes que replicó su novio.

La fecha reunió, además, otro gesto que marcó la jornada: el regalo que Lucio y Mia le hicieron a Muscari por sus 50 años, una pieza que lo retrató en dos momentos de su vida, de uniforme escolar cuando era niño y en la actualidad, con el orgullo de un hombre orgulloso del camino recorrido. “Acá estoy hoy y también ayer”, escribió el director al compartirlo, antes de agregar: “Esta foto hermosa me la regalaron mi hijo y su novia y cuando me vi, vi mis 50 años de vida, de historia y de felicidad”.

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José María Muscari cumple 50

La jornada había arrancado con otra sorpresa de la pareja para honrar al cumpleañero: “Mi día arrancó con un desayuno súper regalo de ellos”, escribió, antes de cerrar con una frase breve: “Más amor no se puede”. De esta manera, la aparición pública de la pareja quedó ligada al mismo festejo en el que también se destacó ese obsequio.

De esta manera, Mía se mostró integrada a la dinámica familiar de Lucio y los Muscari en una relación que fue creciendo con el paso del tiempo. En septiembre, cuando Lucio se recibió de piloto privado tras aprobar sus exámenes teórico y práctico, ella viajó desde Corrientes para acompañarlo en esa jornada, junto al tío del joven, Beto. En aquella oportunidad, Muscari había compartido un carrusel de fotos de la celebración, con imágenes de Lucio junto a su instructora y a autoridades de la escuela de vuelo donde cursa, y había destacado el apoyo de quienes rodearon a su hijo en ese paso hacia su sueño de convertirse en piloto comercial, entre ellos, el de Mía. “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”, compartió por entonces.

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Lucio llegó a la vida de Muscari a través de un proceso de adopción, cuando tenía 15 años y vivía en Corrientes. Desde entonces, padre e hijo compartieron públicamente distintos momentos familiares, entre ellos la mayoría de edad, el fin de su etapa escolar y más actividades que volcó en la obra de teatro Lucio y yo. Una vida de a dos que cada vez tiene más presente a Mía.

El festejo a bordo del barco combinó así dos registros que Muscari suele mostrar en sus redes: los hitos de su propia vida y los de su hijo. La celebración reunió, de esta manera, dos festejos en uno: el cumpleaños número 50 de Muscari, con el regalo que le hicieron Lucio y su novia, y la nueva aparición pública de la pareja, que compartió el protagonismo de la jornada con el propio cumpleañero.

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