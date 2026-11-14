El cambio que hizo Portugal en su camiseta para homenajear a Cristiano Ronaldo: quién será el primer dueño de la “7” tras su retiro

El homenaje de la Selección de Portugal a Cristiano Ronaldo

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La selección de Portugal estrenará este sábado ante Dinamarca una modificación visual en uno de sus números más emblemáticos. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió que el dorsal 7 tendrá una nueva tipografía como homenaje al legado de Cristiano Ronaldo, quien lo utilizó durante gran parte de su recorrido internacional.

La medida entrará en vigencia en el partido de la quinta jornada de la Liga de las Naciones, previsto para las 16:45 en Braga. Portugal no retiró el número, una posibilidad que no contempla la normativa de UEFA y FIFA para las selecciones nacionales, pero sí cambió su diseño gráfico para diferenciarlo de la versión asociada al futbolista del Al Nassr.

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Según explicó Record, la FPF informó que la camiseta número siete pasará a lucir “un diseño gráfico diferente, con un número 7 también diferente”. La federación presentó la decisión como una forma de preservar el peso simbólico que el dorsal adquirió durante la etapa de Ronaldo en el combinado luso.

El comunicado difundido por la entidad portuguesa sostuvo que el nuevo trazado mantendrá “la misma esencia y el mismo orgullo”, mientras que el diseño anterior quedará reservado como referencia a una historia que la FPF vincula con las conquistas, los recuerdos y las emociones del ex capitán.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo puso fin a su etapa en Portugal el 5 de noviembre, luego de 23 años, 234 partidos, 146 goles y tres títulos con la selección. Su despedida llegó después de un conflicto con Jorge Jesus que se originó cuando el delantero quedó en el banco ante Noruega y, tras conocer que tampoco sería titular frente a Dinamarca, abandonó la concentración en Copenhague. La Federación Portuguesa de Fútbol le impuso después una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros, aunque el distanciamiento con el entrenador no se recompuso.

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La decisión tiene una explicación reglamentaria. A Bola recordó que los equipos nacionales deben utilizar una numeración del 1 al 23 en sus partidos, según las exigencias de UEFA y FIFA. Por ese motivo, el número 7 seguirá disponible para los convocados de Portugal, aunque con un formato distinto al que acompañó a Ronaldo en sus apariciones con la selección.

La fórmula elegida apunta a conservar el dorsal dentro de la lista oficial sin replicar el modelo visual que identificó a CR7. El gesto combina una exigencia competitiva con un reconocimiento a uno de los futbolistas con mayor continuidad en la historia del equipo nacional.

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Ronaldo se adueñó de la camiseta siete de manera definitiva durante la fase final de la Eurocopa 2008. Desde entonces, otros jugadores solo la usaron cuando él no estuvo disponible. La camiseta quedó asociada a buena parte de sus años con Portugal, incluidos los torneos internacionales y los partidos que consolidaron su condición de referente del plantel.

La FPF anunció el cambio horas antes del encuentro con Dinamarca, que será el primero desde la salida de Cristiano Ronaldo de la selección. En las redes sociales oficiales, Portugal acompañó el anuncio con un video y una frase que sintetiza el sentido del homenaje: “Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”.

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Carlos Forbs, delantero del Brujas de Bélgica, será el primero en utilizar la camiseta 7 de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Yves Herman)

El primer futbolista que vestirá la camiseta con la nueva tipografía será Carlos Forbs, extremo del Club Brujas. El jugador figura con el dorsal siete en la nómina de Portugal para el partido de este sábado, según informó O Jogo a partir de la ficha oficial disponible en UEFA.

Forbs recibe el número en un contexto particular. Rafael Leão, uno de los principales candidatos a heredar la camiseta de forma estable, quedó fuera de la convocatoria de noviembre por una lesión. A Bola señaló que la asignación para el extremo sería provisoria y que Leão aparece como la opción con más posibilidades de llevar el siete en el futuro.

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La elección de Forbs responde además a la obligación de completar la numeración de la convocatoria. Portugal concentró a 27 futbolistas y el entrenador Jorge Jesus debió dejar a cuatro fuera de la lista para el duelo en Braga. Entre ellos quedaron João Cancelo, suspendido, el defensor Gonçalo Inácio, el mediocampista Mateus Fernandes y el delantero Gustavo Varela.

Portugal comenzó de gran manera esta Liga de las Naciones al hilvanar cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Lideran el Grupo D con puntaje ideal luego de vencer 1-0 a Gales, 2-1 a Noruega (en dos oportunidades) y 4-2 a Dinamarca. Luego del choque de esta tarde se medirán el 17 de noviembre a Gales en Cardiff.

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El comunicado de la Federación de Portugal:

Una historia que jamás será olvidada.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha decidido que, a partir del partido de hoy contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones, la camiseta número 7 de la Selección Nacional, que perteneció a Cristiano Ronaldo durante tantos años, tendrá un diseño gráfico diferente, con un número 7 distinto.

Esta es otra forma más de inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa.

Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que estarán ligados para siempre a Cristiano Ronaldo.

A partir de hoy, luciremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la inmortalización de una historia que jamás será olvidada.

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¡Gracias, Cristiano!