Las tarjetas de pago en Nicaragua superaron los 53 millones de operaciones en el tercer trimestre, según el Banco Central

Las tarjetas de crédito y débito movilizaron 53,6 millones de operaciones en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las tarjetas de crédito y débito movilizaron 53.6 millones de operaciones por 179.555,3 millones de córdobas en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. El volumen creció 11,1 % y el valor avanzó 11,7 % frente al mismo período de 2025, en un escenario de estancamiento salarial y aumento del costo de vida.

El sistema cerró septiembre con 4,1 millones de tarjetas de pago activas, frente a los 3,5 millones registrados un año antes. Los datos fueron difundidos por La Prensa a partir del informe sobre sistemas de pagos del Banco Central de Nicaragua.

PUBLICIDAD

Del total de retiros y consumos realizados con tarjetas, 80,1 % se efectuó en córdobas y el resto en dólares. Las tarjetas de débito concentraron 3,1 millones de unidades activas, equivalentes a 75,4 % del parque; las de crédito sumaron 968.335, el 23,8 %, y las prepagadas llegaron a 29.963.

El crédito para consumos cotidianos y operaciones en el exterior

Las tarjetas de crédito registraron 18 millones de transacciones entre julio y septiembre, 16,2 % más que en el mismo trimestre de 2025. Esas operaciones movilizaron 43.638,6 millones de córdobas, con un alza interanual de 20,9 %.

Una persona sostiene una tarjeta bancaria junto a un teléfono móvil durante una gestión de compra en una ilustración realizada con técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento se sostuvo durante los tres trimestres del año. Entre enero y marzo se realizaron 16,2 millones de operaciones, 18,7 % más que un año antes, y entre abril y junio se contabilizaron 17,2 millones, con una expansión de 19,4 %.

PUBLICIDAD

Los pagos de productos y servicios representaron 93,7 % de las transacciones con tarjetas de crédito y concentraron 80,7 % del valor movilizado mediante ese instrumento financiero. El uso del crédito quedó así asociado principalmente al consumo.

Las operaciones realizadas fuera de Nicaragua alcanzaron 2,5 millones, equivalentes a 13,6 % del volumen total. Su valor fue de 7.696,8 millones de córdobas, el 17,6 % de los recursos movilizados con tarjetas de crédito, de acuerdo con el Banco Central.

Las tarjetas de débito y la expansión de los pagos electrónicos

Las tarjetas de débito sumaron 35,5 millones de operaciones durante el tercer trimestre, un incremento de 8,7 % interanual. El valor total ascendió a 135.916,7 millones de córdobas, 9 % más que en igual lapso de 2025.

PUBLICIDAD

Cada pago de productos o servicios con débito tuvo un promedio de 817,3 córdobas. La cifra fue cercana a los 825,6 córdobas del trimestre anterior y a los 829,3 córdobas registrados en el mismo período del año pasado.

El sistema financiero nicaragüense registró 4,1 millones de tarjetas activas al cierre de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumos de productos y servicios fueron la operación más frecuente con este tipo de tarjeta: representaron 58,5 % del volumen total, aunque concentraron 12,5 % del valor transado. Las transacciones efectuadas fuera del país sumaron 4,5 millones, 12,6 % del total, por 3.787,1 millones de córdobas, equivalentes a 2,8 % del valor.

El predominio de los plásticos físicos se mantuvo en el mercado nicaragüense. Del total de tarjetas activas, 99,7 % eran físicas y 0,3 % virtuales, unas 13.187 unidades.

PUBLICIDAD

Entre las tarjetas físicas, 97,1 % incorporaba banda magnética, microchip y tecnología sin contacto, conocida como contactless. Otro 2,8 % tenía únicamente banda magnética, 0,2 % combinaba banda magnética y microchip, y 42 tarjetas utilizaban códigos QR.