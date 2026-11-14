Nicaragua

Las tarjetas de pago en Nicaragua superaron los 53 millones de operaciones en el tercer trimestre, según el Banco Central

El volumen transado creció más de 11% en un año, mientras el parque de plásticos activos saltó de 3.5 a 4.1 millones de unidades. Los datos revelan qué segmento lidera la expansión y en qué moneda se mueve el grueso del dinero

Ilustración de una mano que acerca una tarjeta bancaria a una terminal electrónica frente a monedas, un billete y una pantalla.
Las tarjetas de crédito y débito movilizaron 53,6 millones de operaciones en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las tarjetas de crédito y débito movilizaron 53.6 millones de operaciones por 179.555,3 millones de córdobas en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. El volumen creció 11,1 % y el valor avanzó 11,7 % frente al mismo período de 2025, en un escenario de estancamiento salarial y aumento del costo de vida.

El sistema cerró septiembre con 4,1 millones de tarjetas de pago activas, frente a los 3,5 millones registrados un año antes. Los datos fueron difundidos por La Prensa a partir del informe sobre sistemas de pagos del Banco Central de Nicaragua.

PUBLICIDAD

Del total de retiros y consumos realizados con tarjetas, 80,1 % se efectuó en córdobas y el resto en dólares. Las tarjetas de débito concentraron 3,1 millones de unidades activas, equivalentes a 75,4 % del parque; las de crédito sumaron 968.335, el 23,8 %, y las prepagadas llegaron a 29.963.

El crédito para consumos cotidianos y operaciones en el exterior

Las tarjetas de crédito registraron 18 millones de transacciones entre julio y septiembre, 16,2 % más que en el mismo trimestre de 2025. Esas operaciones movilizaron 43.638,6 millones de córdobas, con un alza interanual de 20,9 %.

Acuarela de unas manos que sostienen una tarjeta de crédito roja y un teléfono móvil sobre un fondo con manchas verdes y grises.
Una persona sostiene una tarjeta bancaria junto a un teléfono móvil durante una gestión de compra en una ilustración realizada con técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento se sostuvo durante los tres trimestres del año. Entre enero y marzo se realizaron 16,2 millones de operaciones, 18,7 % más que un año antes, y entre abril y junio se contabilizaron 17,2 millones, con una expansión de 19,4 %.

PUBLICIDAD

Los pagos de productos y servicios representaron 93,7 % de las transacciones con tarjetas de crédito y concentraron 80,7 % del valor movilizado mediante ese instrumento financiero. El uso del crédito quedó así asociado principalmente al consumo.

Las operaciones realizadas fuera de Nicaragua alcanzaron 2,5 millones, equivalentes a 13,6 % del volumen total. Su valor fue de 7.696,8 millones de córdobas, el 17,6 % de los recursos movilizados con tarjetas de crédito, de acuerdo con el Banco Central.

Las tarjetas de débito y la expansión de los pagos electrónicos

Las tarjetas de débito sumaron 35,5 millones de operaciones durante el tercer trimestre, un incremento de 8,7 % interanual. El valor total ascendió a 135.916,7 millones de córdobas, 9 % más que en igual lapso de 2025.

Cada pago de productos o servicios con débito tuvo un promedio de 817,3 córdobas. La cifra fue cercana a los 825,6 córdobas del trimestre anterior y a los 829,3 córdobas registrados en el mismo período del año pasado.

Ilustración de una mano sosteniendo una tarjeta bancaria azul sobre un terminal de pago electrónico con teclado numérico.
El sistema financiero nicaragüense registró 4,1 millones de tarjetas activas al cierre de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumos de productos y servicios fueron la operación más frecuente con este tipo de tarjeta: representaron 58,5 % del volumen total, aunque concentraron 12,5 % del valor transado. Las transacciones efectuadas fuera del país sumaron 4,5 millones, 12,6 % del total, por 3.787,1 millones de córdobas, equivalentes a 2,8 % del valor.

El predominio de los plásticos físicos se mantuvo en el mercado nicaragüense. Del total de tarjetas activas, 99,7 % eran físicas y 0,3 % virtuales, unas 13.187 unidades.

Entre las tarjetas físicas, 97,1 % incorporaba banda magnética, microchip y tecnología sin contacto, conocida como contactless. Otro 2,8 % tenía únicamente banda magnética, 0,2 % combinaba banda magnética y microchip, y 42 tarjetas utilizaban códigos QR.

Temas Relacionados

NicaraguaTarjetas de crédito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con el corazón en Nicaragua: El emotivo homenaje de Jasmine Blandford a sus raíces costeñas en Miss Universo 2026

Luciendo un espectacular enterizo azul cobalto con estampados de inspiración artesanal y su cabellera afro adornada con una flor blanca, Miss Nicaragua 2026, Jasmine Blandford, robó miradas en San Juan al dedicar su look a sus raíces familiares en Kukra Hill

Con el corazón en Nicaragua: El emotivo homenaje de Jasmine Blandford a sus raíces costeñas en Miss Universo 2026

Un adolescente de 14 años es hallado sin vida en Managua y la policía investiga dos hipótesis

Burlas reiteradas, un posible reto viral y familias sin respuestas institucionales. La sucesión de fallecimientos en colegios de Managua expone vacíos en los mecanismos de detección del hostigamiento escolar

Un adolescente de 14 años es hallado sin vida en Managua y la policía investiga dos hipótesis

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

La Dirección General de Minas certificó el título el 30 de octubre de 2026 sobre un lote de 909 hectáreas, destinado a asegurar el suministro de materia prima para fabricar cemento

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

La acumulación de recursos comenzó a crecer desde 2020 y se aceleró durante el último año, de acuerdo con los registros del Banco Central de Nicaragua

Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

Emisora oficialista admite la fragilidad física de Daniel Ortega pese al hermetismo del régimen familiar nicaragüense

La columna firmada por Margin Gutiérrez describió al gobernante con un andar inestable y aludió a problemas de espalda y articulaciones, sin detallar diagnósticos ni incluir información estatal sobre su condición

Emisora oficialista admite la fragilidad física de Daniel Ortega pese al hermetismo del régimen familiar nicaragüense

TECNO

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

El precio de Bitcoin para este día

ENTRETENIMIENTO

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

Johnny Depp cuenta cómo la paternidad le dio un nuevo sentido a su vida y su carrera

MUNDO

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC