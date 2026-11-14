Las tarjetas de pago en Nicaragua superaron los 53 millones de operaciones en el tercer trimestre, según el Banco Central

Las tarjetas de crédito y débito movilizaron 53.6 millones de operaciones por 179.555,3 millones de córdobas en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026. El volumen creció 11,1 % y el valor avanzó 11,7 % frente al mismo período de 2025, en un escenario de estancamiento salarial y aumento del costo de vida.
El sistema cerró septiembre con 4,1 millones de tarjetas de pago activas, frente a los 3,5 millones registrados un año antes. Los datos fueron difundidos por La Prensa a partir del informe sobre sistemas de pagos del Banco Central de Nicaragua.
PUBLICIDAD
Del total de retiros y consumos realizados con tarjetas, 80,1 % se efectuó en córdobas y el resto en dólares. Las tarjetas de débito concentraron 3,1 millones de unidades activas, equivalentes a 75,4 % del parque; las de crédito sumaron 968.335, el 23,8 %, y las prepagadas llegaron a 29.963.
El crédito para consumos cotidianos y operaciones en el exterior
Las tarjetas de crédito registraron 18 millones de transacciones entre julio y septiembre, 16,2 % más que en el mismo trimestre de 2025. Esas operaciones movilizaron 43.638,6 millones de córdobas, con un alza interanual de 20,9 %.
El crecimiento se sostuvo durante los tres trimestres del año. Entre enero y marzo se realizaron 16,2 millones de operaciones, 18,7 % más que un año antes, y entre abril y junio se contabilizaron 17,2 millones, con una expansión de 19,4 %.
PUBLICIDAD
Los pagos de productos y servicios representaron 93,7 % de las transacciones con tarjetas de crédito y concentraron 80,7 % del valor movilizado mediante ese instrumento financiero. El uso del crédito quedó así asociado principalmente al consumo.
Las operaciones realizadas fuera de Nicaragua alcanzaron 2,5 millones, equivalentes a 13,6 % del volumen total. Su valor fue de 7.696,8 millones de córdobas, el 17,6 % de los recursos movilizados con tarjetas de crédito, de acuerdo con el Banco Central.
Las tarjetas de débito y la expansión de los pagos electrónicos
Las tarjetas de débito sumaron 35,5 millones de operaciones durante el tercer trimestre, un incremento de 8,7 % interanual. El valor total ascendió a 135.916,7 millones de córdobas, 9 % más que en igual lapso de 2025.
PUBLICIDAD
Cada pago de productos o servicios con débito tuvo un promedio de 817,3 córdobas. La cifra fue cercana a los 825,6 córdobas del trimestre anterior y a los 829,3 córdobas registrados en el mismo período del año pasado.
Los consumos de productos y servicios fueron la operación más frecuente con este tipo de tarjeta: representaron 58,5 % del volumen total, aunque concentraron 12,5 % del valor transado. Las transacciones efectuadas fuera del país sumaron 4,5 millones, 12,6 % del total, por 3.787,1 millones de córdobas, equivalentes a 2,8 % del valor.
El predominio de los plásticos físicos se mantuvo en el mercado nicaragüense. Del total de tarjetas activas, 99,7 % eran físicas y 0,3 % virtuales, unas 13.187 unidades.
PUBLICIDAD
Entre las tarjetas físicas, 97,1 % incorporaba banda magnética, microchip y tecnología sin contacto, conocida como contactless. Otro 2,8 % tenía únicamente banda magnética, 0,2 % combinaba banda magnética y microchip, y 42 tarjetas utilizaban códigos QR.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD