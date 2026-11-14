Honduras: Hospital Escuela atiende a más de 2,500 pacientes al mes por problemas de salud mental

El departamento de Salud Mental del Hospital Escuela reportó la atención de 2,591 pacientes durante octubre. (Foto: Imagen generada con IA)

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El departamento de Salud Mental del Hospital Escuela atendió a 2,591 pacientes durante octubre, una cifra que refleja la demanda de servicios de atención psicológica en el principal centro asistencial de Honduras, informó la doctora Karen Vázquez, del área de Psicología.

La especialista detalló que entre los principales motivos por los que las personas buscan asistencia figuran los trastornos de ansiedad, depresión y estrés, además de los intentos de suicidio, situaciones que requieren evaluación, acompañamiento y atención profesional.

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Vázquez explicó que actualmente el hospital cuenta con 12 psicólogos distribuidos en diferentes áreas del Hospital Escuela y el Materno Infantil, donde brindan atención a pacientes que necesitan apoyo emocional y psicológico durante su proceso de recuperación.

Sin embargo, reconoció que es necesario fortalecer el recurso humano para responder adecuadamente a la demanda de estos servicios, debido a la cantidad de personas que requieren atención y a las distintas situaciones que enfrenta el personal sanitario.

Los trastornos de ansiedad figuran entre los principales motivos de consulta en el área de Psicología del centro asistencial. (Foto: Imagen generada con IA)

La atención psicológica no se limita a las consultas programadas, sino que también se extiende a las salas de emergencia, donde los profesionales intervienen de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente.

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En los casos de crisis emocionales, el personal realiza intervenciones inmediatas para brindar contención y apoyo. Otros pacientes reciben acompañamiento psicológico durante su hospitalización, dependiendo de su estado y de las necesidades identificadas por los especialistas.

La doctora Vázquez explicó que el trabajo de los psicólogos dentro del centro asistencial implica atender diferentes escenarios, desde personas que presentan trastornos emocionales hasta pacientes que atraviesan situaciones críticas relacionadas con su condición de salud.

En las salas de emergencia, la intervención puede ser necesaria cuando una persona experimenta una crisis emocional o requiere apoyo para afrontar un diagnóstico, un procedimiento médico o las circunstancias que rodean su ingreso hospitalario.

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El acompañamiento busca ofrecer herramientas para manejar esos momentos y facilitar que los pacientes puedan enfrentar de mejor manera las situaciones que atraviesan.

La depresión y el estrés también forman parte de los problemas emocionales que requieren atención profesional en el Hospital Escuela. (Foto: cortesía Hospital Escuela)

La presencia de profesionales de Psicología en estas áreas también permite atender necesidades que no siempre están relacionadas directamente con una enfermedad física, pero que pueden afectar el bienestar emocional de quienes reciben atención médica.

La cantidad de pacientes atendidos durante octubre evidencia la importancia de estos servicios dentro de los hospitales públicos, donde la atención integral requiere considerar tanto las condiciones físicas como la salud mental de las personas.

Además de atender a los pacientes, el departamento de Psicología ofrece contención emocional a los familiares que enfrentan situaciones difíciles durante la hospitalización de sus parientes.

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Vázquez indicó que este acompañamiento cobra especial importancia cuando los familiares reciben noticias desfavorables sobre el estado de salud de un paciente o cuando se produce un fallecimiento.

Los intentos de suicidio se encuentran entre las situaciones que demandan intervención y acompañamiento psicológico. (Foto: cortesía hospital Escuela)

En esos momentos, los profesionales brindan apoyo emocional y orientación para ayudar a las personas a afrontar la situación, especialmente cuando deben tomar decisiones o realizar procedimientos relacionados con la atención hospitalaria.

Para desarrollar estas labores, el equipo también cuenta con el respaldo de estudiantes que realizan su servicio social y colaboran en la asistencia de personas que atraviesan crisis emocionales.

La especialista destacó que la atención psicológica dentro de un hospital resulta fundamental no solo para tratar trastornos de salud mental, sino también para acompañar a las personas ante emergencias médicas, noticias difíciles y procesos de duelo.

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Con 12 profesionales distribuidos entre el Hospital Escuela y el Materno Infantil, el departamento mantiene la atención a pacientes y familiares, aunque la necesidad de mayor personal continúa siendo un desafío frente a la demanda de asistencia psicológica.