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Un ex participante de Gran Hermano anunció que vende contenido en OnlyFans: cuánto cobra por sus fotos más íntimas

Luego de regresar a su Chivilcoy natal, Alan Simone, que estuvo en la edición 2023-2024 de la casa más famosa, tuvo un comentado romance con Sabrina Cortez y un cruce con Yanina Latorre, publicó su link a la plataforma para adultos

Alan Simone
Alan Simone en una producción fotográfica (@brendanuzzifotografa)
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Alan Simone llegó a la edición 2023-2024 de Gran Hermano con una historia que no era la del típico aspirante a famoso. Oriundo de Chivilcoy, contó en el casting que nunca terminó la escuela —repitió dos veces— y que desde los 15 años trabajó en el campo, en cosecha y siembra, por decisión de su padre. “Mi viejo me dijo: ‘A trabajar, a calentar la silla; a la escuela no vas más’”, recordó. Fue el tercer participante en ingresar a la casa de Telefe, y en pocas semanas pasó de ser un desconocido a protagonizar uno de los romances más comentados del ciclo, junto a Sabrina Cortez.

La relación con Sabrina —confirmada públicamente poco después de la salida del programa— no duró demasiado. En junio de 2024, la propia Sabrina reveló en el streaming *Te pido mildis* que varias mujeres se le habían acercado para mostrarle conversaciones comprometedoras de Alan. “Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres, es horrendo, es muy feo”, afirmó, visiblemente afectada. La crisis se desarrolló en tiempo real en redes: historias con canciones de desamor, días de inactividad en Instagram y luego fotos de reconciliación. El ciclo de exposición mediática que sigue al paso por Gran Hermano en su versión más intensa.

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Alan Simone
Alan Simone en Instagram con el link a sus redes sociales

La explosión mediática tuvo fecha de vencimiento

La fama de corta duración, sin embargo, trajo también roces. En agosto de 2025, Simone anunció a través de un vivo de TikTok que dejaba su departamento en Buenos Aires para regresar a Chivilcoy. “Abandono la ciudad y me voy a mi casa propia”, dijo ante cientos de seguidores que le dejaban comentarios en tiempo real. La exposición constante y la opinión pública habitual en torno a los participantes del reality terminaron por agotarlo. “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”, planteó.

La vuelta a su ciudad natal estaba prevista para octubre o noviembre de 2025, según anticipó Simone en su vivo de TikTok. El proyecto combina el trabajo rural —que describió como lo que lo llena y lo hace feliz— con la producción de contenido digital. “No me quiero traicionar a mí mismo haciendo algo que no me gusta”, afirmó.

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El anuncio desató una reacción pública inesperada. Yanina Latorre, desde el aire de El Observador, disparó: “¿Quién sos? Nadie te conoce y nadie le importa con quién estás”. Simone respondió con un descargo en redes en el que cuestionó el modelo de figura pública de la conductora: “Me sorprende cómo Yanina, alguien que solo es noticia cuando habla mal de otros, cree tener autoridad para opinar sobre mi vida”. El cruce fue breve pero resonó en los medios del espectáculo, sumando una nueva polémica a su historial mediático.

Alan Simone
Alan Simone publicó sus cuentas, incluida la plataforma para adultos

La reaparición mediática a través de OnlyFans

Lo que podría leerse como una retirada es, en la práctica, una reconversión. Simone dejó en claro que no piensa desaparecer de las plataformas digitales: “Voy a trabajar en las redes y en el campo”, resumió. Y eso incluye su cuenta de OnlyFans, donde ofrece una suscripción mensual —USD 15 mensuales— con la promesa de contenido que no aparece en sus perfiles públicos de Instagram ni TikTok. “Lo que no podés ver en mis redes sociales”, anuncia en su página de enlace de biografía, junto al logo de la plataforma y un emoji de contenido para mayores de 18 años.

Las fotos que promocionan la cuenta muestran a Simone —con tatuajes visibles en ambos brazos y en el pecho— en poses de frente al espejo, en producciones fotográficas en estudio y en selfies casuales. El perfil de Alansimone tiene activos sus enlaces a Instagram, TikTok y el OnlyFans, que aparece listado como “Lo que no ves en mis redes sociales”.

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